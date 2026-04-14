Tipsport extraliga 2025/26

Můžeme se v klidu koukat, říká Kovařčík. Sparta, nebo Pardubice? Je to jedno

Autor: ,
  11:00
S dvanácti body za pět gólů a sedm asistencí vévodí Michal Kovařčík v letošním play off statistikám třineckých hokejistů. Nyní se svými spoluhráči čeká na finálového soupeře, který vzejde z duelu Pardubic se Spartou Praha.
Třinecký Michal Kovařčík slaví rozhodující gól ve druhém semifinále proti...

Třinecký Michal Kovařčík slaví rozhodující gól ve druhém semifinále proti Karlovým varům. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Šesté utkání v pondělí vyhrála Sparta 3:2, takže stav série je 3:3 na zápasy a rozhodnutí padne ve středu v pardubické hale. „Je mi jedno, kdo to bude, nechci si soupeře vybírat,“ uvedl Michal Kovařčík.

Každopádně na protivníkovi záleží i to, zda Oceláři začnou finále v sobotu a v neděli venku, což by bylo v Pardubicích, anebo doma v případě postupu Sparty.

Sparta - Pardubice 3:2. Série pokračuje, výhru zařídili Špaček s Chlapíkem

„Každopádně je krásné být znovu ve finále,“ usmál se Michal Kovařčík, který má s Oceláři tři tituly a dvě stříbra. Před touto sezonou se vrátil do Třince z finského Kärpätu. „Jsem zpátky po třech letech v zahraničí a hned první sezonu jsme zase ve finále. Paráda.“

V semifinále jste porazili Karlovy Vary 4:1 na zápasy. Jaká série byla?
Jako ta čtvrtfinálová s Hradcem Králové – všechny zápasy byly o gól, o dva až na ten, který jsme v Karlových Varech prohráli 0:3. Fakt to znovu byla vyrovnaná série. Troufnu si říct, že pokud by se nám ve druhém utkání nepodařil ten obrat (z 1:4 na 5:4 – pozn. red.), tak celá série by měla úplně jiný vývoj a zasloužila by si sedm zápasů.

Váš útok, který tvoříte se svým bratrem Ondřejem a Andrejem Nestrašilem, nasbíral letos v play off už 32 kanadských bodů za dvanáct gólů a dvacet asistencí. Dá se říct, že jste momentálně v nejlepší formě?
Mně přijde, že furt hrajeme stejně. Snažíme se hrát poctivě a dělat všechny věci, které máme správně. A hlavně pomáhat týmu, udělat pro něj cokoliv. Nebojíme se ani černé práce, a když se prosadíme střelecky, tak jsme za ni odměněni. (usmál se)

V letošní vyřazovací části jste pět utkání rozhodli v prodloužení, což je neuvěřitelné. Čím to je, že rozhodující okamžiky tak zvládáte?
To nevím. Hlavně jsem rád, že nám tak vycházejí. Asi to bude poctivou prací, tím, že neděláme zbytečné chyby v důležitých momentech a jsme schopni si výsledek pohlídat.

Úžasná je i vaše bilance v play off – jedenáct výher a jen dvě prohry.
Hmm... Ale budu se opakovat, všechny výsledky jsou fakt o gól, o dva. Opravdu rozhodují maličkosti, ale samozřejmě ukazuje to i sílu, jakou máme. A důležité je, že jsme v hodně zápasech prohrávali a dokázali stav otočit. To je pro nás velmi dobré zjištění i směrem do budoucna.

Úspěšná sezona? Po prohře to je těžké říct, hlesl Patera. Třinec se zapotil, těšilo Frodla

Šest dnů máte pauzu. Přijde vám vhod stejně jako po těch předchozích sériích, které jste rychle zvládli, anebo byste raději zůstali v zápasovém rytmu?
V play off je každý odpočinek dobrý. Snad s ním naložíme tak, abychom byli výborně připraveni. Můžeme se v klidu kouknout na hokej, na druhé semifinále, a uvidíme, jakého budeme mít soupeře. A podle toho se budeme chystat.

Do sestavy se vrátil po zranění útočník Petr Sikora, takže už jste stoprocentně zdraví?
Kohokoli se v play off zeptáte, jestli ho něco bolí, tak vám odpoví, že ano... To k hokeji patří, jste pobouchaní a hlavně v play off. Každý z nás má nějakou bolístku, ale tím, že se vrátil Siki, jsme v plné síle a doufám, že to tak už zůstane.

V předchozích sériích jste podle postavení v tabulce byli favority. Jak tomu bude ve finále?
Už ani v semifinále nebyl favorit, i když nás za něj mnozí považovali. Ale Karlovarští hráli výborný hokej, byli nepříjemní. A opakuji, že zápasy byly vyrovnané.

Semifinále

Kompletní los

Semifinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
3:3
Sparta
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá trojice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Pardubice získaly proti Spartě mečbol. Třinec udolal Vary a je ve finále

Pardubičtí hokejisté se v prodloužení radují z vítězného gólu Tomáše Vondráčka.

Hokejová extraliga zná prvního finalistu. Je jím Třinec, jenž využil druhou možnost ukončit semifinálovou sérii, Karlovy Vary udolal 3:2 po prodloužení a slaví postup po pěti utkáních. Pardubice...

Sparta - Pardubice 3:2. Série pokračuje, výhru zařídili Špaček s Chlapíkem

Hokejisté Sparty slaví výhru v šestém semifinálovém zápase proti Pardubicím.

Až sedmý zápas rozhodne semifinálovou sérii hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi. V šestém utkání zvítězili 3:2 domácí Pražané, za které dvakrát skóroval Michael Špaček a jednou Filip...

Pardubice ovládly bitvu se Spartou v nájezdech, Třinec je výhru od finále

Vítězná radost pardubických hokejistů na ledě Sparty.

Pardubičtí hokejisté zvládli úpornou bitvu na ledě Sparty a zvítězili 2:1 po nájezdech. V semifinálové sérii vedou 2:1. Třinec uspěl 3:2 v Karlových Varech, vede 3:0 a od účasti v extraligovém finále...

Finále mě baví, v nefér baráži nemá vítěz šanci, říká bývalý útočník Ondráček

Už když v závěru základní části hrál Jiří Ondráček (vpravo) proti Zlínu, věřil,...

Přestože hokejisté Zlína v neděli neproměnili doma první finálový mečbol, bývalý útočník Beranů Jiří Ondráček věří, že v úterním sedmém zápase v Jihlavě si jeho někdejší klub přece jen vybojuje účast...

14. dubna 2026

Trenér Švýcarska před OH v Pekingu zfalšoval potvrzení o očkování na covid

Ustaraný kouč Patrick Fischer na střídačce švýcarské reprezentace sleduje zápas...

Trenér švýcarské hokejové reprezentace Patrick Fischer přiznal, že se v roce 2022 účastnil olympijských her v Pekingu s falešným potvrzením o očkování proti koronaviru. Informoval o tom národní svaz...

14. dubna 2026  9:16

Vladař vychytal Philadelphii postup, Nečas v NHL zůstává na 99 bodech

Daniel Vladař slaví výhru a postup Philadelphie do play off.

Pondělní program hokejové NHL rozhodl o posledních postupujících do play off. I díky zákrokům brankáře Dana Vladaře slaví jako poslední ve Východní konferenci Philadelphia a na Západě postupující...

14. dubna 2026  7:12,  aktualizováno  8:40

Kaut si odhlásil sociální sítě: Občas se to přehání. A sedmý zápas? Co víc si přát

Pardubický autor gólu Martin Kaut se raduje z trefy do sítě Sparty v šestém...

I když od závěrečné sirény uběhla teprve čtvrthodina, při hodnocení se snažil dívat především dopředu. „Teď už s výsledkem nic neuděláme,“ pravil Martin Kaut smířeně po prohře 2:3 v šestém semifinále...

14. dubna 2026  8:08

Špačkův zápas. Dva góly a sekera do krku soupeře. Najel mi do hokejky, řekl

Michael Špaček se proti Pardubicím v šestém semifinále prosadil dvakrát a...

Byl to další hraniční moment, o kterém se bude po sparťanské výhře 3:2 a srovnání semifinálové série s Pardubicemi na 3:3 mluvit. Měl jít sparťanský útočník Michael Špaček v první třetině do sprch za...

13. dubna 2026  22:04

Sparta - Pardubice 3:2. Série pokračuje, výhru zařídili Špaček s Chlapíkem

Hokejisté Sparty slaví výhru v šestém semifinálovém zápase proti Pardubicím.

Až sedmý zápas rozhodne semifinálovou sérii hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi. V šestém utkání zvítězili 3:2 domácí Pražané, za které dvakrát skóroval Michael Špaček a jednou Filip...

13. dubna 2026  18:44,  aktualizováno  21:31

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá trojice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

13. dubna 2026  21:27

Choreo na Dědka i další ostrá hesla. Emoce mezi Spartou a Pardubicemi neutichají

Fanoušci Sparty vytasili choreo při šestém semifinálovém utkání proti...

Že se při šestém semifinále hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi emoce uklidní a příznivci obou klubů začnou fandit výhradně slušně? Mylná představa. Typické chorály zněly brzy z obou...

13. dubna 2026  20:55

Rulík oznámil tři omluvenky ze zámoří. Na kempu už trénují Kubalík a Tomášek

Trenér Radim Rulík na kempu české hokejové reprezentace před mistrovstvím světa...

Z možné účasti na hokejovém mistrovství světa v květnu ve Švýcarsku se Radimu Rulíkovi omluvili útočníci David Kämpf (Washington), Ondřej Palát (New York Islanders) a Tomáš Nosek (Florida) a Radim...

13. dubna 2026  19:10,  aktualizováno  20:10

Ovečkin proti Crosbymu, posté v NHL! A možná naposled. Zvážím ještě rok, říká Rus

VÝJIMEČNĚ NA BULY. Dylan Strome z Washingtonu poslal za sebe do středového...

Stačilo jedno varování na buly a centr Washingtonu Dylan Strome hned věděl, co udělá. Své místo na středu kluziště přepustil Alexandru Ovečkinovi. Však na opačné straně v předklonu čekal Sidney...

13. dubna 2026  17:01

Ani na střídačce není bezpečno. Kouče Colorada zasáhl puk, skončil v nemocnici

Jared Bednar promlouvá k hráčům na střídačce Colorada.

Nešťastný odraz a převoz do nemocnice. Takový scénář nabídl sobotní zápas hokejové NHL mezi Coloradem a Vegas, v němž trenéra Jareda Bednara zasáhl puk do hlavy. Kouč musel být převezen do nemocnice...

13. dubna 2026  16:01

