Můžeme se v klidu koukat, říká Kovařčík. Sparta, nebo Pardubice? Je to jedno

Šesté utkání v pondělí vyhrála Sparta 3:2, takže stav série je 3:3 na zápasy a rozhodnutí padne ve středu v pardubické hale. „Je mi jedno, kdo to bude, nechci si soupeře vybírat,“ uvedl Michal Kovařčík.
Každopádně na protivníkovi záleží i to, zda Oceláři začnou finále v sobotu a v neděli venku, což by bylo v Pardubicích, anebo doma v případě postupu Sparty.
„Každopádně je krásné být znovu ve finále,“ usmál se Michal Kovařčík, který má s Oceláři tři tituly a dvě stříbra. Před touto sezonou se vrátil do Třince z finského Kärpätu. „Jsem zpátky po třech letech v zahraničí a hned první sezonu jsme zase ve finále. Paráda.“
V semifinále jste porazili Karlovy Vary 4:1 na zápasy. Jaká série byla?
Jako ta čtvrtfinálová s Hradcem Králové – všechny zápasy byly o gól, o dva až na ten, který jsme v Karlových Varech prohráli 0:3. Fakt to znovu byla vyrovnaná série. Troufnu si říct, že pokud by se nám ve druhém utkání nepodařil ten obrat (z 1:4 na 5:4 – pozn. red.), tak celá série by měla úplně jiný vývoj a zasloužila by si sedm zápasů.
Váš útok, který tvoříte se svým bratrem Ondřejem a Andrejem Nestrašilem, nasbíral letos v play off už 32 kanadských bodů za dvanáct gólů a dvacet asistencí. Dá se říct, že jste momentálně v nejlepší formě?
Mně přijde, že furt hrajeme stejně. Snažíme se hrát poctivě a dělat všechny věci, které máme správně. A hlavně pomáhat týmu, udělat pro něj cokoliv. Nebojíme se ani černé práce, a když se prosadíme střelecky, tak jsme za ni odměněni. (usmál se)
V letošní vyřazovací části jste pět utkání rozhodli v prodloužení, což je neuvěřitelné. Čím to je, že rozhodující okamžiky tak zvládáte?
To nevím. Hlavně jsem rád, že nám tak vycházejí. Asi to bude poctivou prací, tím, že neděláme zbytečné chyby v důležitých momentech a jsme schopni si výsledek pohlídat.
Úžasná je i vaše bilance v play off – jedenáct výher a jen dvě prohry.
Hmm... Ale budu se opakovat, všechny výsledky jsou fakt o gól, o dva. Opravdu rozhodují maličkosti, ale samozřejmě ukazuje to i sílu, jakou máme. A důležité je, že jsme v hodně zápasech prohrávali a dokázali stav otočit. To je pro nás velmi dobré zjištění i směrem do budoucna.
Šest dnů máte pauzu. Přijde vám vhod stejně jako po těch předchozích sériích, které jste rychle zvládli, anebo byste raději zůstali v zápasovém rytmu?
V play off je každý odpočinek dobrý. Snad s ním naložíme tak, abychom byli výborně připraveni. Můžeme se v klidu kouknout na hokej, na druhé semifinále, a uvidíme, jakého budeme mít soupeře. A podle toho se budeme chystat.
Do sestavy se vrátil po zranění útočník Petr Sikora, takže už jste stoprocentně zdraví?
Kohokoli se v play off zeptáte, jestli ho něco bolí, tak vám odpoví, že ano... To k hokeji patří, jste pobouchaní a hlavně v play off. Každý z nás má nějakou bolístku, ale tím, že se vrátil Siki, jsme v plné síle a doufám, že to tak už zůstane.
V předchozích sériích jste podle postavení v tabulce byli favority. Jak tomu bude ve finále?
Už ani v semifinále nebyl favorit, i když nás za něj mnozí považovali. Ale Karlovarští hráli výborný hokej, byli nepříjemní. A opakuji, že zápasy byly vyrovnané.