Své výkony ale nepřeceňuje. „Pšššt, ať to nevyplašíme,“ mírní nadšení. „Nemůžeme to přeceňovat, protože jak se říká, po každém posvícení přichází průjem, takže budeme pokorní a dělat vše pro to, aby to pokračovalo.“
V duelu mistrů minulých dohraných šesti extraligových ročníků vstřelil rozhodující gól Michal Kovařčík a pořádně si oddechl, protože se trefil po osmi zápasech. Zatím má z devíti utkání bilanci dva góly a jednu nahrávku.
„Měl jsem to v hlavě, chybějí mi body z přesilovky, ale někdy je hokej takový,“ říká Michal Kovařčík. „Jsem rád, že tým vyhrává, a když body nedělám, snažím se pomoci jinou prací. Chybí mi trošku sebevědomí, ale někdy to tak je. Věřím, že lepší zápasy přijdou a zase se mi tam něco odrazí jako s Brnem.“
Třineckým se dařilo odrážet brněnské útoky ve středním pásmu, což bývala jejich síla, když získávali mistrovské tituly.
„Pořád to v nás asi je,“ podotýká Kovařčík. „Ale my jsme si po tom minulém utkání s Kladnem řekli, že se něco musí změnit. Naše hra nebyla ideální a s Brnem jsme splnili do puntíku, co nám trenéři řekli, a zápas si pohlídali.“
Bratři Kovařčíkové rozjeli sezonu v útoku s Davidem Ciencialou, ale od výhry v Pardubicích 5:4 nastupují s Andrejem Nestrašilem. S oběma Kovařčíky už dříve, než zamířili do Finska, hrávali. „S Andrejem jsme hráli také v přípravě,“ připomíná Michal Kovařčík. „Ale pak se zranil Siki (Sikora), a tak trenéři útoky přeházeli. Myslím, že nám Andrej dodal trochu impulz a ty zápasy jsou z naší strany lepší.“
Oceláři doma vyhráli všech pět dosavadních utkání, byť s Plzní a Kladnem v prodloužení. „Jak se říká – náš dům, náš hrad. Je to dobré na psychiku, že týmy, které sem jedou, určitě vědí, že jsme tu ještě neprohráli. Doufám, že to tak bude pokračovat,“ míní Kovařčík.
Třinečtí se blíží čelu extraligy, na první České Budějovice ztrácejí dva body a mají k dobru odložený domácí duel s Hradcem Králové...
„První měsíc byl strašně náročný, hrálo se co druhý den, a to, že jsme z toho udělali tolik bodů, je jen dobře,“ pochvaluje si Michal Kovařčík.
Takže povedený vstup do sezony? „Povedené září, dalo by se říct,“ usmívá se útočník.
Zběsilý program pokračuje – v pátek Třinečtí v derby od 17. 00 hostí Vítkovice a sérii čtyř domácích zápasů v řadě zakončí v neděli od 17. 00 s Litvínovem.