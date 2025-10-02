Tipsport extraliga 2025/26

Září bylo povedené. Michal Kovařčík si chválí třinecké výsledky

Jiří Seidl
  11:31
Hokejovým Ocelářům Třinec stačil k úterní výhře nad Kometou Brno jeden gól. Třinečtí potvrdili výborný vstup do sezony, byť uznávají, že jejich výkony nejsou nejlepší. „Bodově nám start vyšel, ale musíme být upřímní, protože ty zápasy jsme kolikrát neodehráli správně,“ upozorňuje třinecký brankář Marek Mazanec, který vládne extraligovým statistikám s úspěšností 94,84 procenta v pěti odehraných utkáních.

Útočník Michal Kovařčík se raduje ze svého prvního gólu od návratu do Třince. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Své výkony ale nepřeceňuje. „Pšššt, ať to nevyplašíme,“ mírní nadšení. „Nemůžeme to přeceňovat, protože jak se říká, po každém posvícení přichází průjem, takže budeme pokorní a dělat vše pro to, aby to pokračovalo.“

V duelu mistrů minulých dohraných šesti extraligových ročníků vstřelil rozhodující gól Michal Kovařčík a pořádně si oddechl, protože se trefil po osmi zápasech. Zatím má z devíti utkání bilanci dva góly a jednu nahrávku.

„Měl jsem to v hlavě, chybějí mi body z přesilovky, ale někdy je hokej takový,“ říká Michal Kovařčík. „Jsem rád, že tým vyhrává, a když body nedělám, snažím se pomoci jinou prací. Chybí mi trošku sebevědomí, ale někdy to tak je. Věřím, že lepší zápasy přijdou a zase se mi tam něco odrazí jako s Brnem.“

Jsem rád, že se bodově zapsala celá naše lajna, pochvaluje si Michal Kovařčík

Třineckým se dařilo odrážet brněnské útoky ve středním pásmu, což bývala jejich síla, když získávali mistrovské tituly.

„Pořád to v nás asi je,“ podotýká Kovařčík. „Ale my jsme si po tom minulém utkání s Kladnem řekli, že se něco musí změnit. Naše hra nebyla ideální a s Brnem jsme splnili do puntíku, co nám trenéři řekli, a zápas si pohlídali.“

Bratři Kovařčíkové rozjeli sezonu v útoku s Davidem Ciencialou, ale od výhry v Pardubicích 5:4 nastupují s Andrejem Nestrašilem. S oběma Kovařčíky už dříve, než zamířili do Finska, hrávali. „S Andrejem jsme hráli také v přípravě,“ připomíná Michal Kovařčík. „Ale pak se zranil Siki (Sikora), a tak trenéři útoky přeházeli. Myslím, že nám Andrej dodal trochu impulz a ty zápasy jsou z naší strany lepší.“

Oceláři doma vyhráli všech pět dosavadních utkání, byť s Plzní a Kladnem v prodloužení. „Jak se říká – náš dům, náš hrad. Je to dobré na psychiku, že týmy, které sem jedou, určitě vědí, že jsme tu ještě neprohráli. Doufám, že to tak bude pokračovat,“ míní Kovařčík.

Třinečtí se blíží čelu extraligy, na první České Budějovice ztrácejí dva body a mají k dobru odložený domácí duel s Hradcem Králové...

Ondřej Kovařčík (uprostřed) se raduje z trefy do sítě Pardubic. Slaví i střelcův bratr Michal.

„První měsíc byl strašně náročný, hrálo se co druhý den, a to, že jsme z toho udělali tolik bodů, je jen dobře,“ pochvaluje si Michal Kovařčík.

Takže povedený vstup do sezony? „Povedené září, dalo by se říct,“ usmívá se útočník.

Zběsilý program pokračuje – v pátek Třinečtí v derby od 17. 00 hostí Vítkovice a sérii čtyř domácích zápasů v řadě zakončí v neděli od 17. 00 s Litvínovem.

11. kolo

Kompletní los

12. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 10 7 0 0 3 37:19 21
2. HC Oceláři TřinecTřinec 9 5 2 0 2 29:20 19
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 10 6 0 1 3 27:22 19
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 10 5 1 2 2 24:20 19
5. HC Kometa BrnoKometa 10 6 0 1 3 28:26 19
6. HC Dynamo PardubicePardubice 10 4 2 0 4 31:24 16
7. HC OlomoucOlomouc 9 5 0 1 3 22:24 16
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 10 5 0 0 5 25:27 15
9. HC Sparta PrahaSparta 10 4 1 0 5 27:22 14
10. HC Vítkovice RideraVítkovice 10 3 2 1 4 25:26 14
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 10 4 0 0 6 20:28 12
12. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 9 2 1 0 6 20:27 8
13. HC Verva LitvínovLitvínov 9 2 0 1 6 15:30 7
14. Rytíři KladnoKladno 10 1 0 2 7 16:31 5
