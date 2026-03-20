Tipsport extraliga 2025/26

Pohlídali jsme si to tak, jak umíme, těšilo Kovařčíka. A Třinec v play off vede

Třinec od druhé třetiny bránil těsné vedení 3:2 a odrážel nové a nové nájezdy hradeckých hokejistů. Úspěšně. Dvěma góly k prvnímu bodu ve čtvrtfinálové sérii play off extraligy přispěl i Michal Kovařčík.
Hokejisté Třince slaví úspěch na ledě Hradce Králové. | foto: ČTK

„Myslím, že to bylo právě o tom, kdo dá třetí gól a bude bránit výsledek. Naštěstí jsme to byli my. Třetí třetinu jsme si pohlídali, jak umíme,“ vykládal v pátek po výhře 4:2.

Pomohlo vám sebevědomí z předkola, kde jste vyprovodili Olomouc 3:0 na zápasy?
Hrát s ní na pět zápasů by nebylo super. Jsme rádi, jak to vyšlo, a ještě jsme získali další dny volna navíc. Vyhráli jsme první zápas, tak můžu říct, že jsme spokojení.

Dvě prohry favoritů. Vary uspěly v Liberci, Hradec v prvním čtvrtfinále padl s Třincem

Bavili jste se hokejem? Hrálo se hodně nahoru dolu.
Tohle není moc na pobavení. Věděli jsme, že Hradec létá, předvádí to celou sezonu. Umí to. My proti tomu musíme hrát chytře.

Viděli jsme i dost důrazný hokej, vy sám jste na jednom buly schytal nepříjemný krosček.
K tomu bych se nechtěl vyjadřovat.

A co váš brankář Marek Mazanec? Některými zákroky zachránil výsledek.
On chytá výborně celou sezonu a teď to potvrzuje. Hodně nám se svou formou pomáhá.

Vy sám jste dal dva góly, na oba vám nahrál Andrej Nestrašil.
První mi dal bekhendem před bránu a mě to trefilo ani nevím kam. Do hole, do brusle? Naštěstí to propadlo. Druhá akce byla souhra celé pětky, ke mně to prakticky doklouzalo před prázdnou bránu.

V průběhu zápasu odstoupil Petr Sikora, jak jste si s tím poradili?
Bylo to náročné, hráli jsme na jedenáct útočníků a lepili jsme to tam. Ale trenéři si s tím poradili a zvládli jsme to.

Předkolo

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
Kometa
Hradec Kr.
Třinec
Plzeň
Sparta
Liberec
Karlovy Vary

Pohlídali jsme si to tak, jak umíme, těšilo Kovařčíka. A Třinec v play off vede

