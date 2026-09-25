„Jsem moc rád, že jsem se vrátil a nepřinesl nějakou smůlu, protože kluci byli na vítězné vlně,“ řekl Kovařčík. „Utkání jsme zvládli od začátku a hodně jsme si pomohli přesilovkami.“
Po otřesu mozku jste už v pohodě?
Už jsem na tom dobře. Chtěl bych poděkovat všem lidem, co se o mě starali, od fyzioterapeutů po po kondičáka, trenéry. Ještě se musím trochu dostat do tempa, ale věřím, že už to bude jenom lepší.
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Uspíšily váš návrat do sestavy zranění Oscara Flynna a Daniela Kurovského?
Ne, tak to bylo naplánováno. Trochu jsem doufal, že bych mohl hrát i dříve, ale lékaři mi to nepovolili. Je ale dobře, že se tady tomu někdo věnuje (neuroložka Fakultní nemocnice v Ostravě Iva Kalusková – pozn. red.) a hráči jsou trošku chráněni, nejsou hned puštěni na led jen proto, že někdo chybí v sestavě.
Zdá se, že už jste opravdu v pořádku, když jste se chtěl pustit do rvačky a Rhettem Hollandem.
Byl u toho i brácha, bylo tam lehké pošťuchování po zbytečném zákroku, ale nechtěl jsem, ať tam vznikne nějaká bitka. Může z toho být nějaké zbytečné zranění a my jich už několik máme.
Ostatně během utkání s Vítkovicemi kvůli zdravotním problémům odjeli z ledu Marko Daňo, váš bratr Ondřej i Jakub Galvas. Hodně jste si oddechli, když se vrátili do hry?
Určitě. Zranění k tomu patří, ale stálo by nás hodně sil, kdyby chyběli i další kluci. Už Hreho (Patrik Hrehorčák) po dnešku chybí a nevíme, jak dlouho bude pryč, takže musíme na sebe dát pozor, i když to se to lehce řekne.
Oči vám chrání barevný štítek z plexiskla. To je novinka?
Pomáhá mi to po otřesu mozku zvykat si na světlo. Led se mi tolik neodráží do očí a světla shora nejsou tak ostrá. Od první chvíle, co jsem štítek dostal, cítil jsem takovou lehkou úlevu. Mám na to ale výjimku, mohu s tím hrát do konce sezony.
Vyhráli jste přesvědčivě, ale klidně jste mohli prohrávat 0:3, kdyby platil první gól hostů a David Cienciala proměnil svůj únik.
Ten první gól řešilo video a asi tam nějaký kontakt hostů s naším brankářem byl, když sudí branku neuznali. Pořádně jsem to neviděl, takže nevím. A při tom nájezdu Činela (Ciencialy) nás výborně podržel Káca (brankář Ondřej Kacetl). To jsou okamžiky, kdy ty gólmany potřebujeme.
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Už jste říkal, že jste si pomohli přesilovkami, ale přece jen, pět gólů z nich je velmi dobrý počin, že?
Nevím, jestli tam ke konci už nebyla z vítkovické strany nějaká frustrace, že tolik prohrávají, možná chtěli v oslabení trošku riskovat, takže více otvírali obranu. Některé zápasy takové jsou, nám to tam dneska napadalo, vyšlo nám v těch přesilovkách skoro všechno. Snad tak budeme pokračovat.