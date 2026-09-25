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Tipsport extraliga 2026/27

Kovařčík po otřesu mozku přispěl k demolici: Hlavně, že jsem nepřinesl smůlu

Jiří Seidl
  21:29
Útočník třineckých Ocelářů Libor Hudáček dává šestý gól svého mužstva, což za...

Útočník třineckých Ocelářů Libor Hudáček dává šestý gól svého mužstva, což za zády brankáře Patrika Švančary sledují domácí hráči Matěj Kubiesa a Michal Kovařčík a vítkovický obránce Jakub Zbořil. | foto: MAFRA

Třinecký brankář Ondřej Kacetl sleduje puk v derby s Vítkovicemi.
Vítkovický útočník Jan Hladonik přihrává přes bránícího Martina Růžičku.
Vítkovičtí hokejisté, vlevo Anthony Nellis, se radují ze svého prvního gólu v...
Třinečtí hokejisté slaví vstřelení gólu v derby s Vítkovicemi.
6 fotografií
Poprvé po otřesu mozku, kvůli němuž nedohrál přípravný duel v Brně, naskočil útočník Michal Kovařčík do extraligy. A jedním gólem a asistencí ve čtvrtém kole přispěl k drtivé výhře nad Vítkovicemi 8:2.

„Jsem moc rád, že jsem se vrátil a nepřinesl nějakou smůlu, protože kluci byli na vítězné vlně,“ řekl Kovařčík. „Utkání jsme zvládli od začátku a hodně jsme si pomohli přesilovkami.“

Po otřesu mozku jste už v pohodě?
Už jsem na tom dobře. Chtěl bych poděkovat všem lidem, co se o mě starali, od fyzioterapeutů po po kondičáka, trenéry. Ještě se musím trochu dostat do tempa, ale věřím, že už to bude jenom lepší.

Třinec v derby rozdrtil Vítkovice, Kladno poprvé padlo. Slaví Sparta i Pardubice

Uspíšily váš návrat do sestavy zranění Oscara Flynna a Daniela Kurovského?
Ne, tak to bylo naplánováno. Trochu jsem doufal, že bych mohl hrát i dříve, ale lékaři mi to nepovolili. Je ale dobře, že se tady tomu někdo věnuje (neuroložka Fakultní nemocnice v Ostravě Iva Kalusková – pozn. red.) a hráči jsou trošku chráněni, nejsou hned puštěni na led jen proto, že někdo chybí v sestavě.

Zdá se, že už jste opravdu v pořádku, když jste se chtěl pustit do rvačky a Rhettem Hollandem.
Byl u toho i brácha, bylo tam lehké pošťuchování po zbytečném zákroku, ale nechtěl jsem, ať tam vznikne nějaká bitka. Může z toho být nějaké zbytečné zranění a my jich už několik máme.

Ostatně během utkání s Vítkovicemi kvůli zdravotním problémům odjeli z ledu Marko Daňo, váš bratr Ondřej i Jakub Galvas. Hodně jste si oddechli, když se vrátili do hry?
Určitě. Zranění k tomu patří, ale stálo by nás hodně sil, kdyby chyběli i další kluci. Už Hreho (Patrik Hrehorčák) po dnešku chybí a nevíme, jak dlouho bude pryč, takže musíme na sebe dát pozor, i když to se to lehce řekne.

Třinecký brankář Ondřej Kacetl sleduje puk v derby s Vítkovicemi.
Útočník třineckých Ocelářů Libor Hudáček dává šestý gól svého mužstva, což za zády brankáře Patrika Švančary sledují domácí hráči Matěj Kubiesa a Michal Kovařčík a vítkovický obránce Jakub Zbořil.
Vítkovický útočník Jan Hladonik přihrává přes bránícího Martina Růžičku.
Vítkovičtí hokejisté, vlevo Anthony Nellis, se radují ze svého prvního gólu v Třinci, který dal Jindřich Abdul.
6 fotografií

Oči vám chrání barevný štítek z plexiskla. To je novinka?
Pomáhá mi to po otřesu mozku zvykat si na světlo. Led se mi tolik neodráží do očí a světla shora nejsou tak ostrá. Od první chvíle, co jsem štítek dostal, cítil jsem takovou lehkou úlevu. Mám na to ale výjimku, mohu s tím hrát do konce sezony.

Vyhráli jste přesvědčivě, ale klidně jste mohli prohrávat 0:3, kdyby platil první gól hostů a David Cienciala proměnil svůj únik.
Ten první gól řešilo video a asi tam nějaký kontakt hostů s naším brankářem byl, když sudí branku neuznali. Pořádně jsem to neviděl, takže nevím. A při tom nájezdu Činela (Ciencialy) nás výborně podržel Káca (brankář Ondřej Kacetl). To jsou okamžiky, kdy ty gólmany potřebujeme.

Majitel Třince: Ať se Dědek přestane soustředit na ovládnutí hokeje. A Slovan?

Už jste říkal, že jste si pomohli přesilovkami, ale přece jen, pět gólů z nich je velmi dobrý počin, že?
Nevím, jestli tam ke konci už nebyla z vítkovické strany nějaká frustrace, že tolik prohrávají, možná chtěli v oslabení trošku riskovat, takže více otvírali obranu. Některé zápasy takové jsou, nám to tam dneska napadalo, vyšlo nám v těch přesilovkách skoro všechno. Snad tak budeme pokračovat.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 4 4 0 0 0 19:9 12
2. HC Dynamo PardubicePardubice 5 3 0 0 2 19:14 9
3. Rytíři KladnoKladno 4 2 1 1 0 13:10 9
4. HC Sparta PrahaSparta 4 2 0 1 1 14:11 7
5. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 4 2 0 1 1 8:10 7
6. HC Kometa BrnoKometa 4 2 0 0 2 13:11 6
7. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 4 2 0 0 2 11:9 6
8. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 4 2 0 0 2 11:10 6
9. HC Verva LitvínovLitvínov 4 2 0 0 2 7:10 6
10. HC Škoda PlzeňPlzeň 4 0 2 1 1 10:10 5
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 4 1 1 0 2 10:13 5
12. Bílí Tygři LiberecLiberec 4 1 0 1 2 9:14 4
13. HC OlomoucOlomouc 4 0 1 0 3 9:14 2
14. HC Vítkovice RideraVítkovice 3 0 0 0 3 7:15 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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