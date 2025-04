Od úterka se s národním mužstvem připravoval v Ostravě, kde ve čtvrtek reprezentace porazila Slováky 4:0. Kovařčík vedl třetí útok na křídlech s Filipem Kvapíkem a Danielem Voženílkem.

Před rokem byl v širším kádru pro šampionát, takže má z mistrovství světa v Praze a Ostravě zlato, byť si nezahrál.

Jak vidí své šance tentokrát?

„Určitě o místo v kádru zabojuji,“ usmál se šikovný útočník, který byl v této sezoně druhým nejproduktivnějším hráčem základní části finské ligy. V 53 utkáních, které odehrál za Kärpät Oulu nasbíral 62 bodů za 13 gólů a 49 asistencí. O bod zaostal za Artem Leppänenem ze Sportu Vaasa, jenž ale odehrál 60 utkání.

I přes výtečnou sezonu se rozhodl po třech letech vrátit do Třince. Proč?

„Už když jsem podepisoval v Oulu, tak jsem věděl, že to bude jen na jeden rok, že tam nechci zůstávat, že chci zase změnit působiště,“ odpověděl. „Měl jsem nabídky i z jiných lig, ale návrat do Třince mi dával největší smysl.“

V jednom útoku byste se znovu mohl sejít s bratrem Ondřejem a Andrejem Nestrašilem. Navážete tam, kde jste byli, než jste s bratrem zamířili do ciziny?

Asi to bude hodně podobné. Náš herní projev se moc nezměnil, přestože jsme o dost zkušenější. Věřím, že jsme výkonnostně lepší a uvidíme, jak to bude. Pro mě to však nebude jednoduchý návrat, protože finská liga je přece jen stylově trochu jiná než česká. Sám jsem na to zvědavý.

Třinecký útočník Ondřej Kovařčík v akci. Gólová radost Andreje Nestrašila.

Sledoval jste zápasy Ocelářů?

Když jsem měl prostor, tak ano. Po večerech, když jsme nehráli, jsem toho na práci moc neměl. Byl jsem s Ondrou a Andrejem Nestrašilem v kontaktu víceméně pořád, hodněkrát jsme si vyměňovali názory a poznatky k zápasům.

S jakým cílem se do Třince vracíte?

Dostat se do play off a v něm dojít co nejdál, protože ve Finsku jsem si moc vyřazovacích bojů neužil. Za ty tři roky jsme jednou vypadli hned v prvním kole a dvakrát jsme play off vůbec nehráli. V tom to pro mě bylo trošku zklamání, hlavně tuto sezonu v Oulu, protože tým měl úplně jiné ambice.

Co vám tři roky v zahraničí daly?

Hlavně zkušenosti. Mám je bohaté. A taky sebevědomí, protože minulé dvě sezony pro mě byly výborné z osobního hlediska. Doufám, že na to navážu.

Očekáváte, že převezmete stěžejní roli v třineckém týmu?

Na to se těším, i když nevím, jaká role to bude. V týmu zůstává hodně výborných hráčů a bude záležet, jak se vše rozdělí. Ale pokud ji dostanu, budu rád. Můj cíl byl, abych se vrátil jako rozdílový hráč. Teď ve Finsku jsem jím byl a věřím, že jim mohu být i tady.

Tuto sezonu jste přihrál na 49 gólů. Stal se z vás i nahrávač?

Já jím byl vždycky. Nahrávek jsem měl vždy více než gólů. Je to takový můj herní styl. Každý mi říká, ať více střílím, ale nějak mi to nejde. Raději puk dávám od sebe a pak mám velkou radost, když ke mně spoluhráč přijede a poděkuje za krásnou nahrávku. To je pro mě asi lepší, než když dám gól.

Váš bratr Ondřej po návratu zmiňoval, že vás v Jukuritu dvě sezony trénoval Olli Jokinen. Jaké to bylo?

Měl jsem možnost nahlédnout do jeho myšlení. V NHL má přes tisíc zápasů a ten jeho projev jako trenéra je fakt dobrý. Na ledě byl trochu pes, tvrdý, ale mimo něj se choval fakt dobře. Jako spoluhráč. Vděčím mu za hodně, protože i když se mi ten první rok nevydařil a chtěl jsem odejít, přesvědčil mě, ať zůstanu, že ve mně potenciál vidí a že mi dá prostor. To, co mně i bráchovi slíbil, dodržel. Dal nám pozice, co jsme chtěli, a pak jsme mu důvěru vrátili.

Tuto sezonu jste odehrál s Marko Antilou, dalším velkým jménem. Čím to, že byl léta kapitánem finské reprezentace?

Je osobnost v kabině, každý ho nesmírně respektuje. Kamkoliv jsme přišli, všichni ho poznávali. Je legenda a jsem trošku smutný, že jsme nehráli play off, protože si myslím, že ho trošku zasáhlo, že takhle skončil. Takový je však hokejový život. Mám jeho hokejku (usmál se).

Tři roky ve Finsku byly tak akorát, nebo vám Ondřej volal, ať se vrátíte?

Ondra ne, to spíše Nesty (Nestrašil). My jsme ale byli s Třincem v kontaktu každý rok, už po té první sezoně, která se mi nepodařila. Komunikace probíhala neustále. Návrat byl nevyhnutelný. Nebylo to o tom, jestli se vrátím, ale kdy.

Takže tři roky ve Finsku vám stačily?

Jo, už jsem cítil, že je čas. Druhá sezona tam byla z mého hlediska velice dobrá a ani mě nenapadlo, že budu v té další bojovat o lídra bodování. Jsem rád, že se mi to takto povedlo, ale cítil jsem, že je čas zase na další výzvu.