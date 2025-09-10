„Hosté měli hlavně v první třetině dost šancí, další, když jsme vedli 4:2, to tam měli i dost tyček, takže ten zápas klidně mohl být jiný,“ upozornil Michal Kovařčík, který je zpátky po třech sezonách ve Finsku. „Ale takový je hokej. Gól na 5:2 před koncem druhé třetiny je trošku pohřbil.“
Čím to, že vám první třetina nevyšla?
Byl to první zápas. Možná tam byla lehká nervozita, nebo nám chyběly nějaké detaily, které ještě nemáme doladěné. Navíc jsme brzy po zbytečné chybě dostali gól, a to nás zmrazilo.
Rozhodly přesilovky?
Určitě už ta jejich první byla klíčová, protože nás tlačili. Podrželi nás kluci, kteří bránili. A my jsme hned z naší první dali gól. Tím jsme se jim trochu dostali do hlavy. Ale rozhodující faktor zápasu byl Ondra (brankář Kacetl). Podržel nás, protože je rozdíl, jestli vedete o gól, anebo máte větší náskok.
Jak je pro vás důležité, že jste se hned v prvním duelu po návratu do Třince trefil?
Pomůže to mému sebevědomí. Ale spíše jsem rád, že se bodově zapsala celá naše lajna. To pomůže nám všem.
Takže vaše obnovená souhra s bratrem Ondřejem a Davidem Ciencialou funguje?
Rozumíme si, chtěli jsme hrát spolu. A jelikož se zranil Péťa Sikora, tak Andrej Nestrašil, který kdysi s námi s bráchou také hrával, musel zastoupit centra prvního útoku.
Není Andrej Nestrašil zklamaný, že s vámi nehraje?
Když se zranil Péťa, tak nějak tušil, že vezme pozici centra, a trenéři to tak nakonec udělali. Uvidíme, jak bude sestava vypadat, až se Péťa vrátí na led.
Je hodně důležité, že se hned v prvním utkání bodově zapsali všechny vaše formace?
To je hodně pozitivní, jenom to ukazuje sílu našeho mančaftu. Opravdu všechny lajny jsou našlapané. Věříme, že nám to tak půjde i nadále.
Jak cenné je, že se gólově prosadili i čtyřicátníci, když se trefil Petr Vrána po nahrávkách Vladimíra Draveckého a Miloše Romana, který má aspoň na dresu číslo 40?
Je samozřejmě dobře, že i oni gólově uspěli a že tím určitě také dostanou ještě větší chuť do dalších zápasů.