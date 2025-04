Se sparťany se bil, Gudase zlákal do Brna. Nehrál moc fér, vzpomíná Konečný

„Jednoznačně fandím Kometě. Ve Spartě se klukovi líbilo, měla o něj dál zájem, nikdo ho z ní nevyhazoval. I teď kolem Vánoc se proslýchalo, že by ho klidně vzala zpátky. Ale Kuba je v Brně, má tu smlouvu, tím je to dané. Přejeme si, aby Kometa přes Spartu postoupila,“ vypráví šedesátiletý veterán před důležitým semifinálovým utkáním číslo pět, které se hraje večer v Praze.

Do metropole už nepojede na nedělní výlet s manželkou a s nedočkavostí, co mu hokejová parta s velkým S na hrudi předvede. Očekává bitvu a doufá ve vítězný konec pro brněnské barvy.

Oddechl jste si, že už jste „doma“ znovu v modrobílém táboře Komety, a ne mezi červenými dresy Sparty?

Pozor, mně se tam líbilo, i mladý byl spokojený. Pro mě Sparta není to protivné esko, já ji beru jako top klub. Rivalita mezi Brnem a Prahou je obrovská, ale když člověk do toho sparťanského prostředí zapluje, tak zjistí, že lidi kolem klubu a zázemí tam fungují skvěle. Jsem rád, že se kluk vrátil, ale byl jsem hrdý na to, že se dokázal ve Spartě prosadit.

Stal se z vás na pět let sparťan?

Ježíšmarjá, to zase ne, to nejde. (směje se) Nemůžu ale proti Spartě říct půl slova. Mladej tam zapadl i jako Brňák se svým hantecem. Loni mě dostal na fotbal, na Letnou, Sparta hrála s Liverpoolem. Dostala nářez, búra doma, co už... my jsme seděli společně s hokejisty a všichni, ať to byl Chlapík, nebo Řepík, se k nám chovali fantasticky. Loni jsem přál Spartě kvůli Kubovi titul, letos fandím Kometě. Jsem Brňák, tak není o čem.

Teď to vidíte tak, že doma je doma?

V patnácti jsem Kubovi řekl, ať z domu jde pryč, ať se postaví na vlastní nohy. My jsme si vždycky s paní udělali krásnou neděli, vyjeli jsme si na výlet do Prahy, podívali se na zápas, ale prosazoval se on sám za sebe. A když se prosadíš ve Spartě, což se jemu povedlo, pak za to stálo, že jsi odešel z domu. Loni jsem mu přál titul, letos fandím Kometě. Jsem Brňák, tak není o čem.

Michal Konečný v Kometě Brno Za tehdejší Zetor Brno odehrál mezi lety 1987 až 1992 a 1994 až 1996 sedm sezon. Zažil jak sestup v roce 1990, tak postup o šest let později. V brněnském dresu odehrál 275 zápasů, dal v nich 106 gólů a na 110 nahrál. Známá byla především lajna Čikl – Konečný – Nohel. Po letech se sešla i v Olomouci.

Pohyboval jste se i vy jako bývalý dlouholetý ligový hokejista mezi sparťany jako ryba ve vodě? Musel jste potkávat hodně bývalých protihráčů.

Znám se jenom s Jardou Nedvědem, s nímž jsem hrál za Olomouc, a s Ríšou Žemličkou. První měl kluka v Litoměřicích, druhý v juniorce. Pana trenéra Grosse neznám, nekomunikoval jsem s ním, já to ale nemám ve zvyku ani v Brně.

Dovedete si představit u sebe, že byste kdysi jako hráč šel hrát do Sparty?

U sebe? Jednoznačně!

Jak to? Boje mezi vámi byly neskutečně vyostřené.

Hodně nesympatií je třeba mezi fanoušky, ale neznám moc hráčů, které by Sparta oslovila a oni ji odmítli. Jak tehdejších, tak současných. Umím si tam sebe představit bez problémů, vážil bych si toho stejně jako hraní za Kometu. Oba jsou to velkokluby.

Povídejte o dobách, kdy jste sparťany „řezal“ jako opora Zetoru Brno.

Den nebo dva před zápasem jsme špatně spávali, byly to neskutečné mače. To vám řekne každý, kdo je zažil. Jak proti nám vyjel Jiří Kročák, my jsme mu říkali Krosna, tak už jsme byli v sobě. Franta Kučera byl další nepříjemný hráč. Já jsem byl menší postavy, ale o to větší hajzlík, nenechal jsem si nic líbit. Rvačky tehdy nebyly, o to víc se píchalo, sekalo a hákovalo. Provokace jely naplno. Honza Kruliš na Kladně, takový rezavý prevít, s ním to byl taky zážitek, z Franty Větrovce šel vyloženě strach...

Brali jste to podobně jako fanoušci, že Sparta je vládní klub, který je potřeba porazit?

To se říkalo i o fotbalistech, ale my jsme o tom tak nepřemýšleli. Chtěli jsme je porážet, to je jasné, proto to tak jiskřilo.

Hokejista Michal Konečný (vlevo) s rodinou – manželkou a synem Jakubem

Zmínil jste Františka Kučeru. Tehdy měl rodinné vazby na Brno, znali jste se?

Vím, co myslíte, vzal si slečnu z Brna. Přijeli tehdy na zápas, šli na diskotéku, on se zamiloval do jedné a Žemlička do druhé. (úsměv)

Mimo led jste se sparťany vycházeli?

S Davidem Výborným, jedním z nejkovanějších, jsem byl dvakrát na dovolené. Tehdy v 90. letech bylo hitem Bulharsko, vyrážela tam parta asi dvaceti hokejistů, Vejba byl zrovna mistrem světa z Vídně. Znal jsem i Leoše Gudase, tutového sparťana, toho jsem dokonce později pomohl přivést na jednu sezonu do Brna.

Jak se to seběhlo?

Hráli jsme se Zetorem na přípravném turnaji na Slovensku, Leo měl jít do Slovanu Bratislava a ten tam byl taky. Znali jsme se dlouho. Šel jsem za naším manažerem Pepou Sršněm a hučel jsem do něho, ať „Gudyho“ vezme, že to ve Slovanu nemá ještě podepsané. On zájem měl, měl by to blíž domů. A vyšlo to. Nebydleli jsme daleko od sebe, chodívali jsme na kurty v Jundrově přes les.

Fungovalo spojení Gudase s Brnem? Ani on se s vámi na ledě moc nemazal.

Leoš tehdy nebyl úplně férový hráč, uměl si počkat a pak člověka zezadu osolit. Sparta se vůbec vyznačovala dost ostrým hokejem. My jsme ho ale potřebovali, měli jsme hodně mladý mančaft. Jako kluk nebyl špatný. Myslím si, že to klapalo.

Stíhali jste na ledě kondičně při tom, jak jste oba kouřili?

Stíhali. Já jsem byl první, kdo vždycky vykřikoval, ať hrajeme na dvě lajny. Hodně jsme trénovali, a když denně makáš, tak ze sebe i ty cigarety snadněji dostaneš. Jistě, kouření není nic chytrého ani prospěšného, nechal jsem ho ve dvaačtyřiceti a jsem za to moc rád. Ale s těmi galejemi, co jsme měli, se dalo kouřit i při hokeji, a že jsem i krabičku denně udělal.

Je známé, že s Gudasem a jeho rodinou vám přátelství vydrželo, v létě se u vás zastavuje na návštěvu. Zahrajete si ještě tenis? Třeba i se syny?

Ani tenis, ani nohejbal. Oni pro nás nejsou soupeři. Kdyby Gudy hrál s Radkem a já se svým Kubou, neuhrají na nás ani balon. To myslím vážně, klidně se to dá napsat do novin.

Utkvěl vám některý z vašich zápasů proti Spartě v paměti hlouběji než ostatní?

Víc jsem toho proti ní odehrál za Olomouc, kam nás na začátku 90. let s Igorem Čiklem z Brna vyhodili. Ale jeden brněnský špíl si vybavím bezpečně – pár dnů po 17. listopadu jsme Spartu měli doma za Lužánkami. Za ně chytal Petr Bříza, byli nahoře v tabulce, my na sestup, což se na konci sezony bohužel potvrdilo. Přijeli si pro tři body, tedy pro dva, tehdy se dávaly za výhru dva. My jsme si mysleli, že se hrát nebude; probíhaly demonstrace, stávky, společenská nálada byla úplně jinde než u hokeje. Nicméně se hrálo a my jsme vyhráli 4:3. Sparťani pak držkovali, že oni přijeli na výlet, my jsme je donutili hrát a nachytali jsme je. Přitom to bylo přesně naopak.

Jakub Konečný se raduje z první extraligové trefy jako hráč pražské Sparty. A takhle slavil svůj zatím poslední gól v nejvyšší soutěži, jímž vyřadil Karlovy Vary.

Odbočili jsme od vašeho syna. Zabouřil jste doma nadšením, když jediným gólem rozhodl šesté čtvrtfinále proti Karlovým Varům a poslal Kometu do semifinále?

On se dost trápil, nebodoval, hodně si to bral. Voláme si pravidelně a vím, že neumí hodit moc rychle za hlavu, když mu to nejde. Měl jsem samozřejmě obrovskou radost. Mám rád meruňkovici, tak jsme si doma zlehka nalili.

I když jste rád, že je v Brně, nemrzí vás, že se neprosadil v zámoří? Draftovalo ho Buffalo, ale kromě kempů se tam neohřál.

Trocha mrzení tam byla. Vím, že lidi z Buffala přiletěli dvakrát do Prahy, chtěli Kubu vidět na vlastní oči, měli na něho dobré reference. Jeden zápas nehrál, druhý byl zraněný. Kdo ví, možná by si smlouvu vybojoval.

Těžko si představit, že by to nevyšlo na základě dvou zápasů.

Pravda, tehdy Spartu spolu s Milošem Hořavou trénoval Švéd Hans Wallson a to byl velký pedant. Mladé kluky nechtěl nechat moc hrát hokej, byl podobného ražení jako v Brně teď Kamil Pokorný. Museli se i v základní části striktně držet systému. Já jsem názoru, že rychlého mladého kluka máš nechat něco vymyslet, ne ho nutit dělat obloučky a vyhazovat ze třetiny.

Do juniorky nebo na farmu Buffala syn nechtěl?

Po draftu mu Sparta nabídla, že bude v áčku a dostane šanci. V Americe by příležitost v NHL asi nedostal. Nedivím se mu, že Spartu vzal. Přemýšlel o tom dost, má svůj rozum, svého agenta a řeší si život sám. Myslím, že není zklamaný, že v NHL není.

Uzavřel si Jakub pro sebe kapitolu s názvem NHL?

I kdyby ji chtěl mít otevřenou, tak by musel něco hrát. Což souvisí s tím, kolik má prostoru na ledě. Pokud bude hrát tak, jak hraje v Brně, tak na něho nikdo v Americe čekat nebude. To mě mrzí víc než Buffalo, že nehraje tak dobře za Kometu, jak by mohl. Je to ale hodně tím, kolik času na ledě má.

Viděno zpětně se nemusel zámořské juniorky nebo farmy možná bát. I Sparta ho posílala do Sokolova a do Litoměřic hrát první ligu.

To pro něho byla výhoda, hraní první ligy mezi chlapy mu dalo nejvíc. Obouchal se a přišel do áčka připravenější. Zahrál si Spengler Cup, Ligu mistrů, všechno.

Jakub Konečný (v bílém) se snaží dostat puk z dosahu Tomáše Hyky v probíhajícím semifinále extraligy.

A v Litoměřicích mimoděk navázal na vaše časy. Hrál jste za ně taky, na začátku 80. let.

No jo, tam jsem šel jako kriminálník! (směje se)

Prosím?

Rukoval jsem z Brna na vojnu do Dukly Trenčín. A jak jsem si s ničím moc hlavu nelámal, tak mi tehdy přišlo, že když po přísaze vypadnu na dva dny do Brna, tak se nic nestane. No a stalo. Přijeli si pro mě, zabásli mě a bylo po Trenčínu. Místo hokeje mě šupli do Tachova k tankistům. Dostal jsem se mezi hochy, kteří neuměli ani počítat. Velký malér.

Jak jste se z něj dostal?

Nabídl jsem se, že půjdu hrát fotbal za VTJ Tachov, v tom jsem viděl aspoň nějakou perspektivu. Fotbal mi šel, v Brně jsem hrál za „čafku“ a možná jsem v mládí byl i lepší fotbalista než hokejista. Zároveň jsem ale přes brněnského trenéra Svaťu Číhala řešil, jak zůstat u hokeje, a on mi to domluvil v Litoměřicích. Tedy ne přímo tam, vojáci mě přemístili do Lovosic, ale za „Liťák“ jsem mohl hrát. To mně asi zachránilo kariéru, řekl bych.