Kempný se po roce vrací do extraligy. Hokejově mi Švédsko pomohlo, říká

V květnu by jej jako výraznou posilu mělo představit Kladno, Kempný ale své nové působiště zatím potvrdit nechce. V rozhovoru s novináři na reprezentačním kempu v Jihlavě, kde v pondělí zahájil boj o účast na dalším světovém šampionátu, jen řekl, že se vrací do extraligy.
„Omlouvám se, ale ještě to nemohu říct,“ uvedl Kempný. „Mohu jen říct, že jsme se s rodinou rozhodli, že se vrátíme. Starší syn půjde za chvíli do školy, tak jsme usoudili, že to bude nejlepší řešení,“ doplnil pětatřicetiletý obránce a dodal, že na návrat do extraligy se těší.
Před rokem přitom nejvyšší domácí soutěž opustil i proto, aby získal novou motivaci. Odchod ale nepovažoval za únik. „Rozhodnutí, které jsem udělal, bylo pro mě osobně moc důležité. Chtěl jsem se dostat do těžší situace, diskomfortu, vyzvat sám sebe, abych se někam posunul. Je to v mé kariéře důležité vědět, že někam kráčím, někam směřuji, posouvám se. A poslední rok v Česku jsem to necítil, z toho důvodu jsem se rozhodl, že udělám krok do neznáma. Nebylo to jednoduché, jsem za to vděčný. Myslím, že i hokejově mně to hrozně pomohlo,“ vysvětloval Kempný.
Kdyby s rodinou neřešili synovu školu, na severu Evropy by ještě zůstal. „Je to velmi kvalitní soutěž. Bavilo mě to, každý den, každý zápas, ale na rovinu říkám, že mám rodinu, která je pro mě důležitá,“ uvedl rodák z Hodonína. Ze života ve Švédsku byl ale nadšený. „Měli jsme obrovské štěstí na to, kde jsme bydleli. A to dělá celý zážitek trošku jiný. Také se nám tam narodil druhý syn Albert, za což budeme do konce života vděční,“ podotkl Kempný.
Nyní se ale vítěz Stanleyova poháru z roku 2018 v dresu Washingtonu soustředí na reprezentaci a boj o start na MS. „Moc se těším, ale nechci se dívat dopředu. Dostal jsem od trenérů volno, které jsem se snažil maximálně využít, protože sezona byla dlouhá, náročná. Odfrknul jsem si, poslední týden už jsem trénoval, abych z toho nevypadl na dlouho, cítím se dobře a budu dělat maximum každý den, abych odváděl, co se po mně chce. Loni jsem se zranil, takže se nechci dívat takto dopředu, chci se soustředit na to tady a teď,“ řekl Kempný.
Zkušený obránce se letos představil i na olympijských hrách v Miláně, příprava na druhý vrchol sezony mu ale problém nedělá. „Je to reprezentace naší země. Pokud byla malinká možnost jet, tak jsem nikdy neváhal, byl jsem moc rád, že jsem dostal pozvánku, a udělám maximum, abychom byli úspěšní,“ uvedl Kempný.