Bylo ještě štěstí, že Spartak chvílemi nebruslil, říká pardubický Ivan

Machač pomstil Dynamo S tím, že Dynamo v pondělí dostalo výprask od Spartaku Moskva 0:8, nic dělat nemohl. Přesto si dvacetiletý křídelník Michal Machač z utkání jednu zajímavou vzpomínku určitě odnese, ve 33. minutě se pustil do bitky s Iljou Arkalovem a na body vyhrál. „Ze začátku mi tam od něj jedna docela dobrá rána přistála,“ pousmál se Machač. „Pak už to byla přetahovaná, snažil jsem se ho skolit na zem,“ dodal.Celá situace vznikla z toho, že Machač nejprve poměrně ostrým krosčekem poslal k ledu jiného hráče Spartaku. „Byl jsem frustrovaný z výsledku (Dynamo tou dobou prohrávalo 0:5) a bylo to asi na hraně, rozhodčí se rozhodl vylučovat. Najednou se však proti mně rozjel Arkalov, chytil mě za dres a už to bylo,“ popisoval Machač. Pardubický mladík nakonec tedy borce s 202 starty v KHL položil na lopatky a chystal se na dvouminutový trest za předešlý prohřešek,nicméně oba hříšníci šli do sprch... „On shodil rukavice, já si je nechal, protože jsem si říkal, že nechci být vyloučen do konce zápasu. Jel jsem se pak sudího zeptat, proč se mám jít svléknout, ale on mi jen řekl něco ve smyslu, že se nemám ani ptát a mám odjet rovnou do šatny. Samotného by mě to zajímalo,“ podivoval se Machač. Ve středu od 18 hodin se budou jeho spoluhráči snažit o první výhru na Mountfield Cupu v derby proti domácímu Hradci Králové.