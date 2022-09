Zápas bude znovu jen o nás, míní pardubický Hrádek před bitvou v Olomouci

Dnešnímu soupeři Pardubic (hraje se od 18 hodin v Olomouci) patří v tabulce druhá příčka s plným počtem bodů po třech zápasech.

ONLINE: Olomouc vs. Pardubice podrobná reportáž od 18:00

„Olomouc má hodně dobrou obranu, o čemž svědčí, že ve třech utkáních dostala jen dva góly. Čeká nás bojovné utkání, s Olomoucí je to vždycky takové,“ mínil obránce Dynama Michal Hrádek.

Hanáci by možná inkasovali víckrát, jenže to by se musel odehrát jejich původně plánovaný nedělní duel ve Varech. Kvůli rozbité rolbě a dlouhotrvajících pokusech o opravu bylo však nakonec utkání odloženo a Olomouc vyrazila na téměř pětihodinovou zpáteční cestu bez jediného sklouznutí na ledě.

„Večer jsem to četl na internetu. Bylo to zajímavé, ale pro nás se tím nic měnit nemůže. Musíme se pořád držet naší hry a systému, který určili trenéři. V Olomouci to bude o nás, podobně jako zápas s Boleslaví,“ uvažoval Hrádek.

Ten však v neděli Východočeši úplně nezvládli. Poprvé v sezoně poznali chuť porážky, i když s prázdnou neodešli. Vykřesali bod za prohru 2:3 po prodloužení.

Po pádu Lukáše Radila v útočném pásmu Dynama se do samostatného úniku dostal David Šťastný a rozhodl střelou mezi betony Romana Willa.

„I tak je bod cenný. Ukázali jsme sílu a šli jsme si i pro druhý bod, ale bohužel přišla malá chyba. To se v hokeji stává,“ říkal útočník Pardubic Tomáš Hyka, který proti svému bývalému klubu vstřelil první gól po návratu do Čech. „Chtěl jsem se ukázat, proti mateřskému klubu je to jiné, ale z gólu jsem měl smíšené pocity. Věděl jsem, že ho nebudu slavit, protože v Boleslavi jsem vyrůstal a mám k ní ohromnou úctu a respekt.