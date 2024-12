Tabulka nehraje roli. Třinec bude doma nebezpečný, říká obránce Hrádek

„Extraliga je hrozně nevyzpytatelná, jedno kolo jste nahoře, jedno dole,“ glosoval letošní třinecké tápání Michal Hrádek, obránce Dynama. „Oceláři budou určitě nebezpeční a my se na ně musíme výborně nachystat,“ dodal 22letý bek.

Třinec – Pardubice Pátek 17.00 online

Koncem listopadu se Třinečtí přece jen alespoň výsledkově zvedli, když zvítězili třikrát za sebou. Po těsných domácích výhrách nad pražskou Spartou (2:1) a Olomoucí (3:2) minule venku přetlačili i Karlovy Vary (3:2 v prodloužení).

Pardubice naopak po trojici přesvědčivých triumfů o víkendu zaváhaly na ledě plzeňské Škody (2:5). Říjnový vzájemný mač s Oceláři v Enteria areně nicméně skončil 4:2 ve prospěch Dynama.

Týmy se obecně nemají moc čím překvapit, v posledních dvou letech na sebe vždy narazily v play off a á odehrály sedmizápasové bitvy.

„S Třineckými se hodně známe, takže víme, co od sebe očekávat,“ přisvědčil Hrádek. „Něco jsme si ukázali na videu, do zápasu musíme vstoupit co nejlépe a vydržet hrát celých 60 minut,“ nabádal.

Počítá přitom s bruslařsky náročným střetnutím a také se specifiky, jež s sebou nese o něco užší třinecké kluziště. „Na na něm je to trošku jiný hokej, ale my se tomu musíme přizpůsobit a udělat všechno pro to, abychom vyhráli,“ zopakoval nejmladší člen defenzivních řad Dynama.