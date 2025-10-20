Tipsport extraliga 2025/26

Dynamo? Hrádek chce teď zůstat na Hané. Může mít skvělou budoucnost, věští mu

Václav Havlíček
  7:21
Zpátky na vítězné vlně. Po výhře na ledě Plzně zvládli hokejisté Olomouce svalit i dalšího západočeského soupeře, v neděli na domácím hřišti porazili v atraktivním duelu Karlovy Vary 5:3. První bod v olomouckém dresu zaznamenal obránce Michal Hrádek, který v Moře hostuje až do prosincové reprezentační přestávky z Pardubic.
„Jsem za šanci tady moc rád, musím poděkovat Olomouci, že si mě vytáhla, navíc kluci mě tu perfektně přijali. Zatím bych tomu nic nevytkl,“ vyprávěl Hrádek.

Na ledě proti Karlovým Varům strávil třináct minut. Za celou minulou základní část v dresu Pardubic odehrál 294 minut ve 23 zápasech. V dresu kohoutů je už teď téměř na polovině času. A není tak divu, že by na Hané rád zůstal i po prosincové přestávce.

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

„Osobně nevím, jak to je nastavené, ale doufám, že existuje varianta, abych tady zůstal. V Pardubicích je tým hodně nabitý, takže raději budu tady, abych mohl hrát co nejvíc extraligových zápasů,“ má jasno Hrádek.

Letos pro něj v Dynamu zkrátka nebylo místo. Ačkoliv v uplynulé sezoně dostával prostor – a to i v Lize mistrů či dokonce v extraligovém finále – našlapaná pardubická soupiska Hrádkovi příliš nadějí nedávala.

„Prosadit se v sestavě Pardubic jsem se snažil poslední tři roky. Ale nevycházelo to. Takže jsem rád, že mi v Dynamu umožnili jít se rozehrát jinde. Snažím se pracovat, aby se mi to jednou povedlo, ale sestavu teď mají Pardubice extrémně nabušenou. Když tam jste, už jen skutečnost, že s těmi hráči trénujete, vás posouvá,“ posoudil Hrádek.

Před sezonou řešil více zájemců, nakonec však zvítězila Olomouc. „Čekali jsme, co se uvolní, jak se situace v jiných klubech vyvrbí, nakonec padla volba sem,“ pověděl 23letý bek. Kromě Pardubic krátce oblékal dres Litvínova, Vrchlabí, Prostějova či Dvoru Králové.

Michal Hrádek (vlevo) v dresu Pardubic při utkání Ligy mistrů proti týmu Ambri-Piotta.

Teď je Hrádek spokojený na Hané – i proto, že jeho tým vyhrál podruhé v řadě a patří mu příjemné osmé místo tabulky. „Michal je pracovitý mladý kluk. Když s ním budete dobře pracovat, může mít skvělou budoucnost. Proto ho tu máme. Záleží jen na něm, kolik času na ledě si vybojuje. Hraje slušně, byť občas udělá nějakou chybku. Ale to dělají i starší borci,“ řekl olomoucký asistent Petr Svoboda.

Ve druhé třetině nedělního zápasu Hrádkovi přeskočil na útočné modré kotouč čepel a hostující Beránek prchal sám na gólmana Machovského. Ten ale svého olomouckého parťáka podržel skvělým zákrokem.

„Takový je hokej, beru to tak, že chyby se dějí. Puk se trochu vrtěl, hrál jsem na riziko, teď bych to asi udělal jinak. Ale věřil jsem Machymu, že únik vychytá. Teď má fazonu, takže jsem vůbec neměl obavy,“ odlehčil Hrádek.

Varům se v Olomouci nedaří. Prohráli posedmé

Už sedm zápasů v řadě nedokázaly Karlovy Vary na olomouckém ledě bodovat. Nepodařilo se to ani v neděli, ačkoliv Vary smazaly manko 0:2 a později i 2:3. „V Olomouci, kde jsou zápasy strašně těžké, se dokážeme dvakrát vrátit do zápasu a pak si to sami pokazíme. Porážka se těžko se kouše. Myslím, že v Olomouci se nikomu nehraje dobře. Specifický stadion, specifičtí diváci,“ zamýšlel se hostující Vít Jiskra.

Karlovarský Vít Jiskra v souboji s pardubickým Kousalem.

Energie se v Olomouci znovu představí pátého prosince, a to bude pro Západočechy znovu těžká výzva. Možná ještě těžší, protože když nastanou mrazy, soupeřům se v plechárně hraje ještě hůř.

„Tady je vždy hrozná zima! Olomoučtí už jsou na takové podmínky zvyklí, ale podívejte! Vždyť já mám úplně bílé palce u nohou. Já bych tady ten zimák fakt upřímně zakázal,“ prohlásil v lednu třinecký forvard Andrej Nestrašil.

„Teď je říjen, venku ještě teplo, takže se to dá. Ale až sem přijedeme příště...“ zakroutil hlavou Jiskra.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 14 9 2 1 2 45:30 32
2. HC Kometa BrnoKometa 16 9 0 2 5 43:42 29
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 15 8 1 2 4 33:25 28
4. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 15 9 0 0 6 48:34 27
5. HC Dynamo PardubicePardubice 16 7 2 1 6 46:38 26
6. HC Vítkovice RideraVítkovice 15 6 3 1 5 46:38 25
7. Bílí Tygři LiberecLiberec 16 8 0 1 7 37:36 25
8. HC OlomoucOlomouc 15 8 0 1 6 37:38 25
9. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 16 7 0 1 8 35:39 22
10. HC Sparta PrahaSparta 15 6 1 0 8 42:38 20
11. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 14 4 4 0 6 35:34 20
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 16 5 0 1 9 30:41 16
13. Rytíři KladnoKladno 16 4 1 2 8 33:45 16
14. HC Verva LitvínovLitvínov 15 2 0 1 12 22:54 7
19. října 2025  22:06,  aktualizováno  20.10 7:25

Dynamo? Hrádek chce teď zůstat na Hané. Může mít skvělou budoucnost, věští mu

První Češi v NHL: Ludvig prchal ze sídliště přes rakouský lágr. Vítal ho Gretzky

Premium

Zdálo se, že v NHL může dokázat velké věci. Ve druhé sezoně v New Jersey nastřílel 22 gólů a v bodování Devils se vyšvihl na druhé místo. S manželkou Danou se po dramatické emigraci usídlil v...

18. října 2025

Přijde skoro 10 tisíc lidí a my hrajeme takhle? Ostuda, zlobil se Mandát

Byl to právě útočník hokejových Pardubic Jan Mandát, kdo před pár týdny nazval Dynamo týmem dvou tváří. Hrálo špatně venku, zatímco doma sbíralo body. Za polovinou října je situace zcela odlišná,...

18. října 2025  10:18

