Houdek si za ostrý zákrok nezahraje pět zápasů. Vrátí se ještě před play off

Pardubický obránce Michal Houdek míří do kabiny poté, co vyfasoval trest do konce utkání. | foto: ČTK

Kromě toho musí zaplatit finanční pokutu ve výši 10 procent základní měsíční odměny, kterou dostává od klubu.

Houdek atakoval Ďalogu už ve třetí minutě domácího klání v rámci nedělního 46. kola proti Kometě.

Slovenský obránce projel téměř celé kluziště až do útočného pásma, kde kousek za modrou čárou poslal kotouč do rohu. Jakmile už neměl puk na holi, trefil ho Houdek ramenem přímo do obličeje.

Ďaloga se skácel zemi, do utkání už se nevrátil. Stejně jako Houdek, který se nejprve posadil na trestnou lavici, odkud ho ale po chvilce poslali rozhodčí do kabiny. Dostal totiž trest na pět minut a do konce zápasu.

Podívejte se na zákrok Michala Houdka:

⚠️🏒DK ELH, 17. 2. 2025

Trestané podněty 4/4

Michal Houdek (HC DYNAMO PARDUBICE) Nedovolený zásah do hlavy nebo krku HC DYNAMO PARDUBICE - HC KOMETA BRNO, 16. 2. 2025 Nepodmíněné zastavení činnosti na 5 utkání ELH a finanční pokuta ve výši 10% základní měsíční odměny. pic.twitter.com/YakBQzlU0I — APK LH (@apklh2022) February 18, 2025

„Nevypadá to dobře, ale nechci to komentovat, jsem v emocích,“ hlásil brněnský trenér Kamil Pokorný krátce po zápase. „Jediné moje přání je, aby byl Marek v pořádku. Tohle do hokeje nepatří. Úplně zbytečný zákrok,“ přidal se trenér Pardubic Miloslav Hořava.

Disciplinární komise vyhodnotila zákrok jako „zcela bez zájmu získat puk a bez respektu vůči protihráči a jeho zdraví“. Přestupek zvaný nedovolený zásah do oblasti hlavy a krku zpravidla umožňuje dodatečné tresty na jedno až čtyři utkání, ve výjimečných případech pak na 26 duelů. Komise přihlédla i k tomu, že Houdek již byl opakovaně trestán.

Například loni v polovině února, kdy za ještě surovější zákrok na plzeňského Tima Söderlunda schytal stopku na deset zápasů. Tehdy šlo o nejvyšší možný trest, teď řády povolují zastavit hráči činnost až na polovinu základní části.

Houdek je ostrými hity známý. Někdy jimi dokáže strhnout své spoluhráče, jindy, a to hned v několika případech jejich intenzitu a způsob hrubě přežene.

Uvedl se už při své extraligové premiéře, kdy zezadu krosčekoval sparťana Marka Kvapila. Ten už se poté k hokeji nikdy pořádně nevrátil.

Řádil také před dvěma a půl lety proti Karlovým Varům, kdy pěstmi zavalil Tomáše Havlína, jenž ale o bitku vůbec nestál, nebo loni v lednu v duelu s Českými Budějovicemi, kdy se popral s Jáchymem Kondelíkem. Tehdy vyfasoval stopky na dva, respektive jedno utkání.

Teď si odpočine pět zápasů.