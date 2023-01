Nájezdy zakončuji pořád stejně už od juniorky, říká plzeňský žolík Houdek

Třiatřicetiletý Piskáček si proti bývalému klubu připsal asistenci, o deset let mladší Houdek se v nájezdech stal nečekaným žolíkem Škody. V páté sérii rozhodl o dvoubodovém vítězství 4:3. „Jako divák bych nečekal, že půjdu na nájezd, ale pro mě to překvapení nebylo,“ líčil Houdek, který překonal Kořenáře střelou pod lapačku. „Zakončuji pořád stejně, jezdil jsem takhle nájezdy v juniorce pod panem Kořínkem i loni v Porubě. Jsem šťastný, že to vyšlo a týmu jsem pomohl.“

Piskáček si v duelu připsal dva hity a pět bloků, k tomu připravil druhý gól pro finského střelce Rekonena. „Ve Spartě mám spoustu kamarádů, špičkujeme se, ale vítězství je vítězství a chutná pořád stejně. Je jedno, proti komu,“ hlásil někdejší sparťanský kapitán.

V Plzni působí i jako mentor, vždyť má nyní občas po boku šestnáctileté mladíky Jiříčka či Skoka. „Snažím se jim pomoci, poradit, uklidnit. Není jednoduché v šestnácti skočit do extraligy, chci na ně působit hlavně pozitivně. Skokíno hrál výborně, i když se mi po druhém gólu omlouval, že udělal chybu. Ale ty udělá každý, branky padají z chyb,“ popisoval Piskáček.

Gólmani nás drží

Plzeň si mohla sáhnout na tři body, ve třetí části odskočila na 3:1. Ale Sparta ukázala sílu, rychle srovnala a mohla zápas ještě zlomit, nebýt skvělého brankáře Svobody, který si připsal celkem čtyřicet zákroků. „Gólmani nás letos drží, díky brankářům máme tolik bodů. Ale jsme jeden tým. Oni jsou ten základní kámen, my se jim snažíme pomoci,“ mínil zkušený bek.

Lukáš Krenželok z Vítkovic a Jan Piskáček z Plzně bojují o puk.

Po devíti nezdarech v řadě a po více než dvou letech nakonec Škoda uspěla v nájezdech, proti Spartě proměnila tři za sebou. „Nekoukali jsme na tu sérii. Jdeme zápas od zápasu, bojujeme o každý bod,“ reagoval Houdek. „Hlavně to byl výborný zápas se vším všudy, snesl už srovnání s play off,“ doplnil Piskáček.

V našlapané tabulce Plzeň ještě stále může živit naději na elitní čtyřku. „Ale takhle na to nekoukáme. Chceme prostě urvat každý bod, každý může být v konečném součtu rozhodující,“ prohlásil Houdek.