Houdka vychytal spoluhráč Klíma: Příště ho to trefí do zadku a bude to gól

Ondřej Bičiště
  22:46
Už se chystal slavit svůj premiérový gól v letošní extraligové sezoně, ale smůla! Brankáře Komety Aleše Stezku sice kladenský obránce Michal Houdek překonal, jenže cestu do sítě puku nešťastně zatarasil jeho spoluhráč Kelly Klíma.
Michal Houdek z Kladna se snaží překonat Aleše Stezku v brance Komety.

Michal Houdek z Kladna se snaží překonat Aleše Stezku v brance Komety. | foto: ČTK

Za pukem spěchá Marek Ďaloga, pronásleduje ho Dušan Žovinec z Kladna.
Vlevo Filip Král z Komety, vpravo Jakub Konečný z Kladna.
Hokejisté Kladna se radují z gólu.
Daniel Audette (zcela vlevo) překonává Aleše Stezku.
7 fotografií

„Stane se to, určitě mu to nezazlívám. Příště ho to trefí do zadku a bude to gól,“ pousmál se vysoký bek nad kuriozitou. Jinak mu ale do smíchu nebylo, po vítězných hodech s lídrem Třincem a ve Varech přišel útlum. S mistrovskou Kometou Kladno ruplo 1:4 a zůstává předposlední.

Co se stalo?
Možná jsme se těmi předešlými výhrami nechali trošku unést. Ty dva zápasy předtím jsme ubojovali, proti Kometě tam toho úsilí tolik nebylo. A když to tam není, je těžké spoléhat na štěstí, že se nám to bude odrážet, nebo proměníme každou šanci.

Sparta zvítězila v Hradci, Kladno podlehlo Kometě, Budějovice přetlačily Boleslav

Ale měli jste jich docela dost.
Byly, ale není to vždy jen o těch šancích, ale i o celkovém herním projevu. A ten jsme dneska neměli dobrý jako ve Varech či v Třinci. Ani jsme si ty body nezasloužili.

Dvěma góly a asistencí režíroval výhru Komety útočník Jakub Flek. Co říkáte na jeho formu?
Body jsou jedna věc, ale platní jsou i jiní hráči, i když třeba nejsou tak vidět. Tady je takový pohled, že se mrkneme na statistiky, má 2+1, tak je to super. Ano, je to hezké, ale k těm gólům mu prací pomohli jiní kluci. Je fajn, že se Flíčkovi daří, i když zrovna proti nám by nemuselo. Ale myslím, že i jiní hráči by měli být docenění, i když nesbírají body.

Vlevo Filip Král z Komety, vpravo Jakub Konečný z Kladna.

Vy teď máte před sebou sérii ještě tří domácích zápasů. Může vám pomoct uniknout z předposlední příčky?
Každý zápas je důležitý. Žije se tady v tom, že na konci sezony jsou to klíčové zápasy, že to je jako play off. Ale stejně důležitý je i zápas 14. září, jsou to stejné tři body jako na začátku března. Tabulka je našlapaná, musíme každý zápas jet nadoraz. A uvidíme, kam nás to posune.

Kladno jste posílil v létě z Pardubic, chtěl jste mít větší vytížení. Jak jste spokojený s vaší rolí v týmu?
Spíš je otázka, jak jsou se mnou spokojení trenéři a další lidé z klubu. Já dělám maximum, abych byl platný týmu. Můžete být prospěšný, i když naskočíte na led na pár vteřin. Já se snažím týmu pomáhat, aby vyhrával. A čím víc pozitivních věcí na ledě udělám, tím větší ice time budu získávat.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 23 12 3 1 7 70:56 43
2. HC Sparta PrahaSparta 26 12 3 1 10 77:65 43
3. HC Dynamo PardubicePardubice 23 12 2 2 7 73:52 42
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 23 11 4 0 8 65:49 41
5. HC Kometa BrnoKometa 23 12 1 3 7 66:60 41
6. HC Škoda PlzeňPlzeň 23 11 2 3 7 59:47 40
7. HC Vítkovice RideraVítkovice 24 10 3 2 9 66:64 38
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 24 11 0 4 9 59:58 37
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 24 10 2 2 10 71:67 36
10. HC OlomoucOlomouc 24 10 1 1 12 52:66 33
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 23 9 1 2 11 56:65 31
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 24 8 2 2 12 50:58 30
13. Rytíři KladnoKladno 24 7 2 4 11 58:73 29
14. HC Verva LitvínovLitvínov 24 3 2 1 18 39:81 14
Zobrazit více
Sbalit

