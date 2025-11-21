Houdka vychytal spoluhráč Klíma: Příště ho to trefí do zadku a bude to gól

„Stane se to, určitě mu to nezazlívám. Příště ho to trefí do zadku a bude to gól,“ pousmál se vysoký bek nad kuriozitou. Jinak mu ale do smíchu nebylo, po vítězných hodech s lídrem Třincem a ve Varech přišel útlum. S mistrovskou Kometou Kladno ruplo 1:4 a zůstává předposlední.
Co se stalo?
Možná jsme se těmi předešlými výhrami nechali trošku unést. Ty dva zápasy předtím jsme ubojovali, proti Kometě tam toho úsilí tolik nebylo. A když to tam není, je těžké spoléhat na štěstí, že se nám to bude odrážet, nebo proměníme každou šanci.
Ale měli jste jich docela dost.
Byly, ale není to vždy jen o těch šancích, ale i o celkovém herním projevu. A ten jsme dneska neměli dobrý jako ve Varech či v Třinci. Ani jsme si ty body nezasloužili.
Dvěma góly a asistencí režíroval výhru Komety útočník Jakub Flek. Co říkáte na jeho formu?
Body jsou jedna věc, ale platní jsou i jiní hráči, i když třeba nejsou tak vidět. Tady je takový pohled, že se mrkneme na statistiky, má 2+1, tak je to super. Ano, je to hezké, ale k těm gólům mu prací pomohli jiní kluci. Je fajn, že se Flíčkovi daří, i když zrovna proti nám by nemuselo. Ale myslím, že i jiní hráči by měli být docenění, i když nesbírají body.
Vy teď máte před sebou sérii ještě tří domácích zápasů. Může vám pomoct uniknout z předposlední příčky?
Každý zápas je důležitý. Žije se tady v tom, že na konci sezony jsou to klíčové zápasy, že to je jako play off. Ale stejně důležitý je i zápas 14. září, jsou to stejné tři body jako na začátku března. Tabulka je našlapaná, musíme každý zápas jet nadoraz. A uvidíme, kam nás to posune.
Kladno jste posílil v létě z Pardubic, chtěl jste mít větší vytížení. Jak jste spokojený s vaší rolí v týmu?
Spíš je otázka, jak jsou se mnou spokojení trenéři a další lidé z klubu. Já dělám maximum, abych byl platný týmu. Můžete být prospěšný, i když naskočíte na led na pár vteřin. Já se snažím týmu pomáhat, aby vyhrával. A čím víc pozitivních věcí na ledě udělám, tím větší ice time budu získávat.