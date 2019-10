Že mám nálepku? Chci hrát tvrdě a čistě, říká plzeňský bek Houdek

Houdek vzápětí od disciplinárky vyfasoval dvouzápasový trest.

„Nevím, jestli mám nějakou nálepku. Tohle je prostě můj styl hry. Bojovat za spoluhráče, dohrávat soupeře. Hrát tvrdě a dělat to čistě, to je všechno,“ mínil devatenáctiletý odchovanec Škody před včerejším odjezdem do švýcarského Zugu, kde dnes v 19.45 hodin Plzeň nastoupí k dalšímu utkání základní skupiny B hokejové Ligy mistrů.

Ke dvěma metrům Houdkovi schází sedm centimetrů, k metráku pět kilogramů. Tahle „výzbroj“ budí respekt, nicméně Houdek se od rozdivočelého entrée na Spartě snaží setřást nálepku primitivního rváče. Střety s ním bolí, v posledních třech kolech, do kterých při zranění Budíka a Janka nastoupil v základní sestavě, však inkasoval jediný dvouminutový trest.



„Snažím se hrát hokej, to je základ,“ tvrdí Houdek.

I když mu mnozí stále spílají, nečekané zastání přišlo od jeho sparťanské „oběti“ Piskáčka. „Asi to bude normální hráč, žádný blázen, který by tady krosil každého. Podle mě to na Kvápu nebyl zkrat, jen klasické strčení zezadu, za které dostal trest. Bitka se mnou jen vyplynula ze hry, bohužel jsem dostal na držku. A odnesl to víc, než bych chtěl,“ řekl na konci září v rozhovoru pro iDNES.cz Jan Piskáček, který se od bitky na ledě ještě neobjevil.

Loni si Houdek za plzeňskou juniorku připsal osm gólů a čtyřiadvacet asistencí. Na první bod v extralize čeká a ví, že jeho místo je hlavně před vlastním brankovištěm.

„Práce každého obránce je nepustit soupeře před vlastní branku a nenechat atakovat gólmana. S nadsázkou - za něj musím položit život, on je ten poslední, kdo nás může podržet, když je třeba,“ okomentoval pár momentů z nedělního utkání s Vítkovicemi, kdy od brankáře Frodla razantně odháněl protihráče.

Dnes ho stejný úkol čeká v Zugu, kde s Plzní nastoupí k souboji v Lize mistrů. „Poslední dva zápasy v extralize jsme ukázali velkou bojovnost, makali jeden za druhého. Toho se musíme držet i ve Švýcarsku,“ plánoval obránce Škody.

S týmem se vrátí ve čtvrtek, hned další den už Plzeň čeká další extraligový duel v Kladně. Proti Jágrovi.

Troufne si dát „tělo“ i jemu?

„Kdo by pana Jágra neznal... Pro nás to bude další speciální utkání,“ nadhodil Houdek.