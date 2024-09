Gut. Echt Gut! Nečekaný hrdina Litvínova se učí i od Kašeho: Dost se ptám

Ovšem právě v tom jednom zápase toho statisticky stihl málem tolik, co za každou z posledních dvou celých sezon. Loni se trefil jen třikrát, předloni čtyřikrát. Šedivější minulost chce přebít barvitější přítomností a snad i zářivou budoucností.

„Trošku jsem zklidnil hlavu. Prostě jsem si řekl, že do toho půjdu a uvidíme. Nedával jsem si žádný bodový cíl. Chci být v týmu jako mladý hráč co nejdéle, mít určitou pozici. Příprava se mi povedla a jsem rád, že tady můžu být.“

Ve své snaze neustále se posouvat dvaadvacetiletý útočník okukuje od lídra týmu Ondřeje Kašeho, co a jak dělat. Hvězdný navrátilec z NHL je stejně jako Gut kadaňským rodákem.

„Z Kadaně se známe, takže mi hodně radí, já se ho ptám na dost věcí. Spoustě kluků v kabině pomáhá,“ vychvaluje mladá puška zkušeného kanonýra, který v minulé sezoně zářil v Litvínově i české reprezentaci. „Ondra je mistr světa, hráč s kariérou v NHL, velké jméno. A ještě můj dobrý kamarád. Já, celý tým i celý klub jsme rádi, že je tady.“

O slovo se však hlásí i sám Gut, Kašovy rady mu jdou k duhu. Je bossem třetí útočné letky s dvěma Matěji na křídlech; Maštalířský je ještě teenager, Pekař se ve čtyřiadvaceti letech blíží už do střední generace.

„Musím uznat, že produktivita této formace byla dobrá, na druhou stranu vidím i věci, na kterých musí extrémně pracovat,“ řekl trenér Karel Mlejnek o třetí formaci. „Asi budu na vrcholu blaha, když budou velmi pravidelně bodovat, ale jsou to mladí hráči, na naší straně musí být trpělivost. Důležité je, ať odvádějí konstantní výkonnost, produktivita bude plus.“

Loni třetí útok Litvínova spoléhal na góly Liama Kirka a Jindřicha Abdula, oba jsou však fuč. I nově složené trio ukázalo, že má potenciál objevovat se v kanadském bodování.

„Je to dobré hlavně pro naše sebevědomí, ale ještě je před námi 51 zápasů. Musíme dál pokračovat, makat. Máme mladou lajnu, snažíme se do hry dávat energii. Prostě lítat a v útočném pásmu něco i sehrát. Zatím spolupráce klape. Někdy to třeba nespadne, ale musíme hrát pokaždé pro tým. Pomáhat k výhrám, dostat se do play off a v něm se odrazit co nejdál,“ myslí Gut hlavně na týmový úspěch.

Že důležitost hráče, který se zoceloval v zámoří, vzrůstá, ukazuje i jeho zařazení do přesilovkové formace. Loni v ní jen zaskakoval, nyní patří mezi vyvolené.

„Teď jsem v ní od začátku a chci se tam udržet co nejdéle. Budu bojovat, abych tam zůstal,“ vyhlašuje. Právě v přesilovce dokonal obrat na 2:1, to když tečoval střelu kapitána Matúše Sukeľa. „Já vlastně nic nedělal, trefilo mi to hůl. A při mém prvním gólu se puk odrazil před prázdnou branku… Problesklo mi hlavou, že bych mohl dát i hattrick, ale podstatné je vítězství.“

Gut k němu přispěl měrou vrchovatou. „Hezký pocit. Bylo úžasné hrát první zápas zase před domácí tribunou, dát góly před našimi fanoušky. Užili jsme si to.“

Aby ne, když se i díky litvínovskému číslu 62 a jeho dvěma zásahům ke konci střetnutí valila Hlinkovým stadionem mexická vlna. Už v otvíráku sezony. Litvínovské entrée do extraligy bylo „gut“. Echt gut!