Bulířův vzestup, v pěti zápasech bral v dresu Plzně sedm bodů

Jeho trefa na 4:3 z 55. minuty znamenala velký obrat, úžasný finiš však ještě vygradoval. Sparta záhy srovnala a teprve třetí gól večera z hole Švéda Blomstranda rozhodl.

„Když jsme srovnali z 1:3 na 3:3, říkali jsme si, že i bod bude dobrý. A nakonec to dopadlo takhle krásně. Super zápas plný emocí, se skvělou podporou našich fanoušků. Když je cítíte v zádech a zvlášť proti Spartě, což je jeden z nejprestižnějších soupeřů v extralize, je to veliká pomoc,“ děkoval forvard.



Třicetiletý Bulíř, který přišel do Plzně v létě z Liberce jako největší týmová posila, pomalu posouvá výkony vzhůru. V posledních pěti kolech si připsal sedm bodů. „Začátek nebyl takový, jaký bych si představoval. Teď se to trošku zvedlo, v lajně si začínáme čím dál víc rozumět a jsem moc rád, že můžu týmu takhle pomoci. Udělám všechno pro to, aby to pokračovalo,“ slíbil Bulíř, který nastupuje se švédským duem Thorell - Blomstrand.

Druhý jmenovaný se stal hlavní hvězdou večera, ve třetí třetině stihl tři góly za necelých deset minut. „Ludwig je hattrick hero! Všichni víme, že je to šikovný a silový hráč, dobře vidí hru, má výbornou střelu a využívá toho. Jsem rád, že nám začala spolupráce klapat, poslední zápasy nás to spolu začalo vážně bavit,“ popisoval liberecký rodák.



Škoda začala dobře sérii čtyř domácích zápasů v řadě. Pokračuje už zítra, kdy do Plzně přijede lídr tabulky z Pardubic. „Doufám, že na tenhle výsledek navážeme, fanoušci budou stejně skvělí a odměníme se jim dalšími body,“ řekl Bulíř.