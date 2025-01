Úplně jiný Liberec. Série výher nám zvedá sebevědomí, pochvaluje si Bulíř

„Tahle parádní série nám dává novou krev do žil a zvedá sebevědomí. Zápasy sice nikdy nejsou bez chyb, ale soustředíme se na to, co máme dělat, a odráží se to na ledě,“ pochvaluje si Bulíř, který dal Kometě první gól.

V čem jste byli lepší než Brno?

Zaprvé jsme dali pět gólů. Je super, že jsme v posledních zápasech produktivní. Plnili jsme věci, které jsme si ukazovali na videu, přidali jsme obrovskou bojovnost a nasazení a společně se skvělými diváky jsme to zvládli.

A taky jste proměnili tři přesilovky...

Ano, na to jsem trošku zapomněl. To jsou věci, které v dnešním hokeji rozhodují zápasy a my jsme je dokázali využít. I díky tomu jsme přetočili zápas na svou stranu.

Jak se po šňůře výher změnila nálada v kabině?

Obrovsky. Je to jako černá a bílá. Teď jsme na té bílé, musíme v těch stopách furt pokračovat a pracovat každý den na tom, abychom byli ještě lepší než soupeři.

Michal Gulaši padá v souboji u mantinelu s Michalem Bulířem.

Aktuálně jste desátí, vidíte to ještě výš?

Jsme rádi, že už nejsme úplně na spodku, kdy jsme koukali jen na to, jak daleko jsou soupeři před námi. Musíme se dál soustředit na svůj výkon, hraje se ještě o dost bodů.

Cítíte se už po zranění zcela v pořádku?

Cítím se tak, jak momentálně nejlíp můžu. Myslím, že jsem pro to v době zranění dělal maximum. Zápas s Kometou sice bolel, byly tam zablokované střely, ale po vítězném zápase bolí rány vždycky míň.