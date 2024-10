Jsem z fotbalové rodiny, smál se po výhře liberecký střelec Bulíř

„Rozhodl, jak se říká, špinavý gól, nebyla to žádná hezká hokejová akce, ale udělalo nám to tři body. Myslím, že jsme si je zasloužili za bojovnost i za to, jak to na naší střídačce žilo. Každý chtěl, abychom už konečně vyhráli,“ řekl autor vítězné branky.

Duel s Budějovicemi nebyl lahůdkou pro oko diváka, o to však byl důležitější. Liberečtí hokejisté se po čtyřech prohraných venkovních zápasech nutně potřebovali zvednout a oběma týmům ze spodku tabulky šlo o hodně.

Za stavu 1:1 dostal Bulíř uprostřed třetí třetiny přihrávku na zadní tyč od Oscara Flynna a dopravil puk do sítě, nikoli však hokejkou, ale nohou, konkrétně lýtkem.

„Zastavil jsem u tyčky, kde jsem očekával pas na hokejku do prázdné brány. Nevím, jestli to někdo po cestě tečoval, ale stihl jsem včas zareagovat a nastavit nohu. Naštěstí se to odrazilo tam, kam mělo,“ oddechl si zkušený liberecký útočník.

Současně však přiznal, že se strachoval, jestli gól bude platit. „Malinko jsem se obával toho, jestli tam rozhodčí nenajdou nějaký úmysl. Ale kopnutí do brány tam nebylo, za mě to bylo padesát na padesát, jestli to uznají nebo ne. Pochybnosti z mé strany byly, ale doufal jsem, že se na to budou dívat jako na situaci noha proti puku a ne jako na kopnutí,“ popsal Bulíř chvíle, kdy se čekalo na definitivní stvrzení branky.

To nakonec přišlo a on se mohl radovat dvojnásobně: dal první gól v sezoně, a navíc vítězný. Při startu do sezony ho potrápilo zdraví, kvůli zranění ruky dosud odehrál jen pět z celkových dvanácti utkání. „Mně je úplně jedno, jaký to byl gól. Důležité je, že byl vítězný a pomohl týmu ke třem bodům. Jak z týmového hlediska, tak z mého osobního to byl důležitý moment. Doufám, že se to touhle trefou odšpuntovalo a začne mi to tam padat. Především si ale přeji, abych zůstal zdravý,“ prohlásil Bulíř po těsné výhře nad Budějovicemi.

K trefě s pomocí nohy mu možná pomohly i rodinné geny, jeho otec Petr totiž hrával fotbal za ligový Slovan Liberec. „Jsme fotbalová rodina a tady se to ukázalo,“ zavtipkoval spokojený střelec.

Díky Bulířově vítězné brance se Bílým Tygrům podařilo udržet Budějovice v extraligové tabulce pod sebou, i tak jim ale patří nelichotivá dvanáctá příčka, pouhé tři body od posledního místa.

V pátek čeká hokejisty Liberce další domácí zápas, ve své aréně vyzvou aktuálně sedmou Kometu Brno. „Doufám, že potvrdíme body s Budějovicemi. Potřebujeme už konečně nastartovat nějakou úspěšnou sérii,“ uvědomuje si Michal Bulíř.