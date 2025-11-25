Dres pro chirurga jako poděkování. Tak povedený návrat jsem nečekal, říká Bulíř

Předsezonní posila z Liberce stihla odehrát pouze pět celých utkání. Z toho šestého v Karlových Varech si kapitán Motoru odnesl zlomeninu ruky, kterou mu v Mladé Boleslavi dával dohromady známý chirurg Radek Kebrle, který operoval například také tenistku Petru Kvitovou.
Jak se vstávalo po zápase?
Trochu únavu jsem cítil. Zase to bylo něco jiného, bez zápasu jsem zůstal celkem dlouho. K tomu navíc i cestování, protože jsme jeli z Budějovic do Olomouce a pak ještě večer přejížděli do Liberce. Ale únavu celkem přebijí pocity a radost z výhry.
Napadlo vás, že si hned povedete tak dobře?
Vůbec jsem s tím nepočítal, spíš jsem čekal, že se budu rozkoukávat a zjišťovat, kde to vlastně zase jsem. Návraty po dlouhé době nejsou snadné. Ale povedlo se to nad očekávání. Lepší by to mohlo být snad jen se třemi body, ale i za ty dva jsme moc rádi.
Věřil jste, že by váš návrat mohl být pro mužstvo impulz v období, kdy se tolik nedaří?
Nechci sám sebe vychvalovat, nejsem žádný spasitel. Ale doufal jsem, že by to mohlo trochu pomoct. Dal jsem sice oba góly, ale vždy na tom měli podíl i spoluhráči. Je to vždycky týmová práce.
Po skvělém vstupu do sezony Motor trochu hledá ztracenou pohodu.
Paradoxně nám pomohlo, že nám příprava nevyšla. Šli jsme do ligy s respektem, že to nepůjde samo. Měli jsme trochu stažené zadky, hráli jsme jako jeden tým. Vypadalo to dobře, ale pak začali vypadávat ze sestavy kluci kvůli zranění a neměli jsme pohodu jako na začátku. Těžko rozebírat úplně přesné důvody. Když nejsou výsledky, tak přirozeně klesá i sebevědomí.
I pohled na tabulku je při vyrovnaném pořadí jednou hezký, o pár zápasů později zcela jiný.
Už loni byla extraliga vyrovnaná, letos je snad ještě víc. Teď se udělaly malinké rozdíly, ale jinak to dlouho bylo o jednom dvou bodech. Teď jsme devátí, ale stačí vyhrát dva zápasy a můžeme být třeba třetí. V takhle vyrovnané soutěži těžko předpovídat, jak se to bude vyvíjet dál. Každý bod je důležitý.
Teď nastoupíte v Liberci, v klubu a městě, kde jste jako doma. Jaké to pro vás bude?
Už jsem to zažil, když jsem hrál za Plzeň. Moc se mi tehdy nedařilo, necítil jsem se úplně komfortně. Ale bude to pro mě speciální zápas. V Liberci mám rodinu, jsem odtud. Přijdou kamarádi, známí. Bylo by super, kdybychom tam vyhráli.
Věřil jste, že zlomeninu ruky uzdravíte za dva měsíce?
Měli jsme asi dva týdny dopředu stanovený termín 23. listopadu, když všechny rentgeny a kontroly budou v pořádku. Jezdil jsem na kontroly k doktoru Kebrlemu do Boleslavi a k našemu lékaři panu Vodičkovi v Budějovicích. Oba to konzultovali i mezi sebou. A dostal jsem zelenou, že mohu hrát.
V jakém stavu máte zraněnou ruku?
Mám tam dlahu a takovou destičku, se kterou mohu hrát. Měl jsem ruku zlomenou loni v srpnu, úplně se to nepovedlo, musel jsem znovu na operaci, takže jsem se vracel vždy po dvou měsících. Teď se mi to stalo znovu, ale na jiném místě.
Když už to musí být, jste rád, že vám pomáhá známý chirurg Roman Kebrle?
U nás na takové operace není nikdo lepší. Když už takové věci musím řešit, tak jsem v nejlepších rukách. Je to dobrý chlap, máme spolu fajn vztah. Doufám, že už se uvidíme jen mimo ordinaci. Slíbil jsem, že mu přivezu budějovický hokejový dres.
Muselo to pro vás být hodně frustrující období.
Ano, bylo toho dost. Říkal jsem si, jestli je to vůbec normální. Dvouměsíční pauza je vždy jako taková nová letní příprava. Děláte to samé – jste na marodce, pak začínáte cvičit, bruslit. Snad už jsem si to všechno vybral.