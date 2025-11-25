Tipsport extraliga 2025/26

Dres pro chirurga jako poděkování. Tak povedený návrat jsem nečekal, říká Bulíř

Pavel Kortus
  8:07
Tomu se říká návrat. Michal Bulíř už zase hraje extraligu, přesně po dvou měsících se objevil zpátky v sestavě Českých Budějovic. Vstřelil oba góly týmu při výhře 2:1 v prodloužení v Olomouci. „Myslel jsem, že se budu hlavně rozkoukávat,“ popisoval čtyřiatřicetiletý hokejista.
Budějovický kapitán Michal Bulíř a kustod Pavel Vlašic.

Budějovický kapitán Michal Bulíř a kustod Pavel Vlašic. | foto: ČTK

Hráči Českých Budějovic se radují z trefy proti Třinci.
Třinecký brankář Marek Mazanec se natahuje po kotouči v zápase s Českými...
Kapitán českobudějovických hokejistů Michal Bulíř představuje nové dresy.
Kapitán českobudějovických hokejistů Michal Bulíř představuje nové dresy.
Předsezonní posila z Liberce stihla odehrát pouze pět celých utkání. Z toho šestého v Karlových Varech si kapitán Motoru odnesl zlomeninu ruky, kterou mu v Mladé Boleslavi dával dohromady známý chirurg Radek Kebrle, který operoval například také tenistku Petru Kvitovou.

Jak se vstávalo po zápase?
Trochu únavu jsem cítil. Zase to bylo něco jiného, bez zápasu jsem zůstal celkem dlouho. K tomu navíc i cestování, protože jsme jeli z Budějovic do Olomouce a pak ještě večer přejížděli do Liberce. Ale únavu celkem přebijí pocity a radost z výhry.

Sparta jde do čela, poslední Litvínov vyzrál na Třinec. Pardubice i Kometa padly

Napadlo vás, že si hned povedete tak dobře?
Vůbec jsem s tím nepočítal, spíš jsem čekal, že se budu rozkoukávat a zjišťovat, kde to vlastně zase jsem. Návraty po dlouhé době nejsou snadné. Ale povedlo se to nad očekávání. Lepší by to mohlo být snad jen se třemi body, ale i za ty dva jsme moc rádi.

Věřil jste, že by váš návrat mohl být pro mužstvo impulz v období, kdy se tolik nedaří?
Nechci sám sebe vychvalovat, nejsem žádný spasitel. Ale doufal jsem, že by to mohlo trochu pomoct. Dal jsem sice oba góly, ale vždy na tom měli podíl i spoluhráči. Je to vždycky týmová práce.

Po skvělém vstupu do sezony Motor trochu hledá ztracenou pohodu.
Paradoxně nám pomohlo, že nám příprava nevyšla. Šli jsme do ligy s respektem, že to nepůjde samo. Měli jsme trochu stažené zadky, hráli jsme jako jeden tým. Vypadalo to dobře, ale pak začali vypadávat ze sestavy kluci kvůli zranění a neměli jsme pohodu jako na začátku. Těžko rozebírat úplně přesné důvody. Když nejsou výsledky, tak přirozeně klesá i sebevědomí.

Kapitán českobudějovických hokejistů Michal Bulíř představuje nové dresy.

I pohled na tabulku je při vyrovnaném pořadí jednou hezký, o pár zápasů později zcela jiný.
Už loni byla extraliga vyrovnaná, letos je snad ještě víc. Teď se udělaly malinké rozdíly, ale jinak to dlouho bylo o jednom dvou bodech. Teď jsme devátí, ale stačí vyhrát dva zápasy a můžeme být třeba třetí. V takhle vyrovnané soutěži těžko předpovídat, jak se to bude vyvíjet dál. Každý bod je důležitý.

Teď nastoupíte v Liberci, v klubu a městě, kde jste jako doma. Jaké to pro vás bude?
Už jsem to zažil, když jsem hrál za Plzeň. Moc se mi tehdy nedařilo, necítil jsem se úplně komfortně. Ale bude to pro mě speciální zápas. V Liberci mám rodinu, jsem odtud. Přijdou kamarádi, známí. Bylo by super, kdybychom tam vyhráli.

Ať se extraliga klidně uzavře. Šéf Tábora o baráži a spolupráci s Motorem

Věřil jste, že zlomeninu ruky uzdravíte za dva měsíce?
Měli jsme asi dva týdny dopředu stanovený termín 23. listopadu, když všechny rentgeny a kontroly budou v pořádku. Jezdil jsem na kontroly k doktoru Kebrlemu do Boleslavi a k našemu lékaři panu Vodičkovi v Budějovicích. Oba to konzultovali i mezi sebou. A dostal jsem zelenou, že mohu hrát.

V jakém stavu máte zraněnou ruku?
Mám tam dlahu a takovou destičku, se kterou mohu hrát. Měl jsem ruku zlomenou loni v srpnu, úplně se to nepovedlo, musel jsem znovu na operaci, takže jsem se vracel vždy po dvou měsících. Teď se mi to stalo znovu, ale na jiném místě.

Když už to musí být, jste rád, že vám pomáhá známý chirurg Roman Kebrle?
U nás na takové operace není nikdo lepší. Když už takové věci musím řešit, tak jsem v nejlepších rukách. Je to dobrý chlap, máme spolu fajn vztah. Doufám, že už se uvidíme jen mimo ordinaci. Slíbil jsem, že mu přivezu budějovický hokejový dres.

Muselo to pro vás být hodně frustrující období.
Ano, bylo toho dost. Říkal jsem si, jestli je to vůbec normální. Dvouměsíční pauza je vždy jako taková nová letní příprava. Děláte to samé – jste na marodce, pak začínáte cvičit, bruslit. Snad už jsem si to všechno vybral.

Vstoupit do diskuse

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Sparta PrahaSparta 27 13 3 1 10 84:68 46
2. HC Oceláři TřinecTřinec 24 12 3 1 8 72:61 43
3. HC Dynamo PardubicePardubice 24 12 2 2 8 75:55 42
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 24 11 4 0 9 67:52 41
5. HC Kometa BrnoKometa 24 12 1 3 8 68:63 41
6. HC Vítkovice RideraVítkovice 25 11 3 2 9 69:66 41
7. HC Škoda PlzeňPlzeň 24 11 2 3 8 60:49 40
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 25 12 0 4 9 62:60 40
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 25 10 3 2 10 73:68 38
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 24 10 1 2 11 59:67 34
11. HC OlomoucOlomouc 25 10 1 2 12 53:68 34
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 25 9 2 2 12 52:59 33
13. Rytíři KladnoKladno 25 7 2 4 12 61:80 29
14. HC Verva LitvínovLitvínov 25 4 2 1 18 44:83 17
Zobrazit více
Sbalit

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

