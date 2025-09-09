Premium

Tipsport extraliga 2025/26

Posila hned kapitánem, Bulíř si dobíral Gulaše. Tým musíme být i na obědě, hlásí

Pavel Kortus
  7:11
Přišel a okamžitě dostal od trenérů kapitánské céčko. Není to úplně běžné, ale značí to, jakou důvěru vkládá sportovní vedení a trenéři do letní posily Michala Bulíře. Čtyřiatřicetiletý útočník, který většinu kariéry spojil s Libercem, podepsal na v Českých Budějovicích tříletý kontrakt. S rodinou se mu ve městě líbí. Teď ještě přidat co nejlepší výsledky na ledě.
Kapitán českobudějovických hokejistů Michal Bulíř představuje nové dresy.

Kapitán českobudějovických hokejistů Michal Bulíř představuje nové dresy. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Kapitán českobudějovických hokejistů Michal Bulíř představuje nové dresy.
Nové dresy českobudějovických hokejistů.
Kapitán českobudějovických hokejistů Michal Bulíř představuje nové dresy.
Rvačka Dominika Mašína ze Sparty (dole) a Nicka Olesena ze Českých Budějovic.
46 fotografií

V přípravě jste vyhráli jen dva z devíti zápasů. Udělali jste za touto částí sezony opravdu tlustou čáru?
Ano. Jsme o tom v kabině stoprocentně přesvědčení. Je to minulost a nyní začíná to, na co jsme se těšili a celé léto připravovali.

Bude to nyní hlavně na vás starších, abyste vzali odpovědnost na sebe a sezonu dobře odstartovali?
Jednoznačně. Kabina musí fungovat, abychom byli jako jeden tým. Sezona je letos specifická kvůli olympiádě. Program je hodně nabitý. Máme na začátku těžké soupeře, ale zápasy jdou rychle za sebou. Nebude moc času přemýšlet.

Obhájit šesté místo je výzva. Motor má rekordní rozpočet a opatrné ambice

Nabitý je nejen program, ale i ostatní týmy. Jak to vnímáte?
Jde to hodně dopředu. Když se podíváme pár let zpátky, tak se říkalo, že Kladno je jistě poslední a týmy ze spodku jsou taky jasné. Teď už nenajdete slabého soupeře a do extraligy jde hodně peněz. Vyrovnanost soutěže bude obrovská. Pro fanoušky je to jen dobře. Znamená to řadu zajímavých zápasů.

Vedení neurčilo žádný konkrétní cíl. Máte to jako hráči jinak?
Každý hráč chce zvednout pohár, to je jasné. Cíl postoupit do play off má každý tým a tam začíná zase jiná liga. Chceme si udělat dobrou pozici pro vyřazovací boje.

Může rozhodovat, když se nějaký tým v sezoně vyhne výkyvům?
Určitě. Sezona není sprint, je to maraton. Základní část končí až v březnu, takže vyrovnanost výkonů bude hodně důležitá.

Nové dresy českobudějovických hokejistů.

Jak jste stihl poznat nové spoluhráče a jaký bude Motor v nové sezoně?
To jde rychle. Měli jsme s klukama řadu tréninků, přípravných zápasů, akcí a podobně. V tom problém není, s některými jsme se znali už dřív nebo o sobě věděli. Cítím se v kabině už jinak než v červenci.

Byl jste v kontaktu s Milanem Gulašem, jehož kapitánskou pozici jste převzal?
Psali jsme si po sezoně. Dělali jsme si srandu z toho, že on odněkud odejde a já tam přijdu. Stejně tak to bylo i před pár lety v Plzni. Byl bych rád, kdybych tady navázal na jeho výkony. Kdybych potřeboval radu, určitě se na něj můžu obrátit.

Výprodej, potenciální trefy i otazníky. Kdo v extralize nejvíc posílil a kdo zaostal?

Až na malé výjimky jste celou kariéru strávil v Liberci. Jak berete nové angažmá v Motoru?
Je to pro mě obrovská výzva. Mám tu dlouhodobý kontakt a řeším jen Motor. Těším se na to, stejně jako na fanoušky. Vím, že jich v Budějovicích chodí hodně. Když je hala zaplněná, tak je to skvělé. Musí být radost před nimi hrát v pozici domácího hráče. Doufám, že sezonu společně dobře začneme.

K prvnímu kolu přijede Sparta. Co od ní očekáváte?
Spartu řadím ještě nad Pardubice z pohledu favorita extraligy. Každý se proti Spartě chce vytáhnout a my nebudeme výjimkou. Musí z nás být cítit, že jsme jako jeden tým. Na ledě, na střídačce, v šatně i na obědě. Každý musí udělat všechno pro to, abychom jako tým dosáhli výhry.

1. kolo

Kompletní los

2. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
Premium

