Loučení patriota. Hrát v Liberci jako host? Bude to těžké, tuší útočník Bulíř

Do liberecké sestavy se na play off vrátil Michal Bulíř. | foto: ČTK

Označit Michala Bulíře za libereckou hokejovou ikonu není přehnané. Třiatřicetiletý forvard posbíral v barvách Bílých Tygrů 323 extraligových bodů, což ho v historické klubové produktivitě řadí na třetí místo.

Během své kariéry strávil část sezony v ruské KHL a na jeden ročník si odskočil do Plzně. Jinak neopustil Liberec, kde se podílel i na zisku mistrovského titulu a dvou stříbrných medailí.

„Odcházet je samozřejmě těžké, už se mi nikam nechtělo. Před třemi lety jsem se vracel z Plzně pod Ještěd s tím, že tady zakončím kariéru, ale bohužel to nedopadlo. Jsem trošku zklamaný, ale jde se dál,“ říká zkušený útočník.

Co převážilo pro odchod z Liberce?

Hlavním faktorem byla nabídka ze strany klubu, která nebyla taková, jakou bych si představoval, ať už šlo o peníze, délku kontraktu i další věci. Jednání s Českými Budějovicemi bylo jednodušší a cítil jsem větší zájem.

Měl jste i jiné nabídky než tu z jihu Čech?

Ano, ve hře byly i jiné týmy, ale největší zájem byl z Budějovic. A pak už nebylo co řešit.

Kdo z lidí v Českých Budějovicích vás nejvíc přesvědčil?

Určitě manažer Jirka Novotný, ze kterého jsem cítil, že mě tam fakt chce a chce mi dát nějakou roli v týmu. To je pro mě taky důležité, abych měl roli, kterou si představuju já i ostatní. Budu se snažit, abych jejich očekávání naplnil.

Jak se vám hrály zápasy proti Českým Budějovicím v předkole, když už jste věděl, že to bude vaše příští působiště?

Člověk se to snaží vypustit z hlavy, ale myslím si, že to úplně nejde, furt to tam někde je. Když jsem dřív hrál za Plzeň proti Liberci, kde jsem byl od narození, bylo to pro mě těžké a stejně těžké to bylo i teď proti Budějovicím. Snažil jsem se na to nemyslet, ale ono to úplně nejde. Na hlavu to nebylo jednoduché.

Váš odchod je speciální v tom, že jste libereckým patriotem. Cítíte to tak?

Ano, hlavně z toho důvodu mě to mrzí. V Liberci jsem vyrostl a myslel jsem si, že když jsem tady kariéru začal, tak ji tady i ukončím, ale bohužel to tak není...

Nejlepší sezonu jste paradoxně neprožil v Liberci, ale při ročním působení v Plzni před čtyřmi lety. Čím si to vysvětlujete?

V Plzni stála hra ve většině případů na mně a taková role mi sedla. Lidé mi tam věřili, i když začátek jsem měl slabší, ale pak se to rozjelo. Cítil jsem hroznou důvěru, ať už tam byl Martin Straka, Tomáš Vlasák nebo trenéři Říha s Baďoučkem. Sedlo si to ze všech stran a klapalo to. Když má člověk pohodu a cítí, že mu ostatní věří, hraje se jinak.

Proč se vám na to pak v dalších sezonách po návratu do Liberce nepodařilo navázat?

V Plzni jsem měl z individuálního hlediska nejlepší sezonu v kariéře. Po návratu do Liberce mi hned na začátku sezony při zápase přeřízli bruslí achilovku a rekonvalescence se pak táhla déle, než měla. To byl špatný začátek angažmá v Liberci.

A ani v poslední sezoně jste nebyl problémů se zdravím ušetřen...

Bylo to těžký. V srpnu jsem si zlomil ruku, po pauze jsem se vrátil na led, ale nebylo to ideální. Léčba asi nebyla taková, jaká měla být, a musel jsem jít na reoperaci. Musím zaklepat, že teď už je všechno v pořádku.

Po návratu do hry jsem měl chuť a sílu a začalo se mi dařit, což bylo super, ale celkově byla sezona z pohledu týmu jako na houpačce a převažovaly ty negativní věci. Celou dobu jsme byli v tabulce dole, což bylo náročné na psychiku hráčů i všech lidí v klubu. Zaplaťpánbůh jsme se z toho sérií výher vyhrabali, ale sezona určitě nebyla úspěšná.

Co říkáte aktuálním změnám v Liberci? Skončil trenér Pešán, přicházejí velké hráčské změny.

Poslední roky nebylo umístění týmu úplně podle představ, takže nějaký zásah asi musel přijít. Dostal to na starosti (sportovní ředitel) Michal Birner a já jsem zvědavý, jaký tým sestaví. Změn je hodně a bude zajímavé sledovat, jak se to tady bude měnit.

Teď však budete hrát za Budějovice. Zasáhne vám přestup i do života? Stěhujete na jih Čech i rodinu?

Ano, půjdeme tam všichni. Bez rodiny být nechci a oni beze mě taky ne. Důležitý faktor pro mě je, abychom byli spolu. Takže teď hledáme bydlení a oběma holkám musíme zajistit školu a školku, bude to přesun se vším všudy.

Co vám na stěhování doma řekli?

Od manželky mám podporu, stojí za mnou a je to tak, že kam půjdu já, půjde i rodina. Toho si moc vážím. Dcerky na stěhování připravujeme. Ta mladší to ještě úplně nevnímá, ale starší to obrečela, už dva roky chodí do školy a má vazby na kamarády. Pro ni to bude těžší. Ale já doufám, že děti se rychle přizpůsobí, že si zvykne a bude se jí tam líbit.

Jak se budete přes léto připravovat?

I teď pořád cvičím, abych se udržoval. Už sedmý rok budu mít letní přípravu s mým trenérem Danem Skalickým. Jsem rád, že mi to schválili i v Českých Budějovicích a můžu pokračovat v tom, na co jsem zvyklý. To bude v květnu a v červnu, v červenci se už přesunu do Budějovic a začnu s týmem na ledě.

Jaké to bude hrát v budějovickém dresu proti Liberci?

Budu se snažit k tomu přistupovat jako k jiným zápasům, ale nevím, jestli to úplně půjde. Bylo pro mě těžké hrát v liberecké aréně jako host, protože jsem tady hrál odmala a vnímám to jinak než kluci, kteří v Liberci strávili jen pár let. Mám tu spoustu známých a kamarádů, nebude to jednoduché.

Věříte, že se na jihu Čech znovu nastartujete tak jako před časem v Plzni?

To by se mi moc líbilo. Doufám, že to pro mě bude stejné jako v Plzni a že roli, kterou dostanu, využiju. Budu rád, když budu prospěšný týmu.