Jako hráč patřil mezi extraligové stálice, dva tituly posbíral se Vsetínem, dva se Spartou, válel i v Olomouci či Mladé Boleslavi. Litvínovský zimák i klub má tedy dokonale zmapované.

„Pociťuju obrovský respekt – ke klubu, k tomuhle místu, k téhle líhni výborných hokejistů. Místa jako Litvínov mají svůj genius loci,“ řekl v rozhovoru pro klubový web.

„Mám štěstí, že přicházím z Jihlavy, což je podobné prostředí. Šlapu po stejných cestách, kterými prošli skvělí a světoví hráči i trenéři. Doufám, že něco přenesu do své práce.“

Na ikonickém zimním stadionu zažil plno bitev. „A nepamatuju si, že by se mi tady někdy hrálo úplně v pohodě. S Olomoucí jsme jednou přijeli pozdě, po první třetině jsme prohrávali 0:4, nakonec jsme dostali osmičku a jeli domů auty,“ zasmál se. „Doufám, že ta nepříjemnost pro soupeře bude pokračovat.“

Když po konci úspěšného tria Mlejnek, Reichel, Kočí dostal nabídku, devětačtyřicetiletý trenér neváhal.

„Byla to nabídka, která se prostě neodmítá – i když to zní jako klišé. V extralize je omezený počet míst. A je to čest, obrovská příležitost, určité ocenění, ale i velký závazek,“ pochopil. „Na tlak jsem připravený. Extraliga je ligou výjimečných. Výkladní skříň českého hokeje. Po dlouhé době zažíváme takové malé zlaté časy. Hokej je na vzestupu, extraliga jde dopředu, ten produkt pro fanoušky je skvělý. Týmy jsou výborně koučované.“

Brošovi s tím budou pomáhat jako asistenti František Ptáček a Jakub Petr. A samozřejmě Zdeněk Orct jako trenér brankářů. „Rozhodovali jsme se na základě zkušeností, předchozích kariér, pohledu na hokej i lidského nastavení,“ vysvětlil Broš volbu pobočníků. „Současný hokej je natolik komplexní, že jeden člověk to sám nemůže všechno zvládnout.“

Navázat na práci předchozích trenérů, to je jeho cíl. „Byl to jeden z nejlepších trenérských týmů v extralize,“ smekl. „Litvínov má za sebou dvě velmi slušné sezony. Nositelé identity mužstva, jeho vůdčí osobnosti, zůstali pohromadě – a díky tomu víme, do čeho jdeme. Máme na co navazovat. “