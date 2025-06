„Když budou věci fungovat, bude to jedno. Oblibu by v tom případě tady získal sparťan, slávista i Brňák. Když věci fungovat nebudou, tak bych oblíbený nebyl v každém případě. Což je naprosto normální a logické. Počítám s tím, to je úděl lidí na těchto pozicích,“ nestresuje se novic mezi extraligovými trenéry.

Je to pro vás pocta?

Být na poli extraligy mezi čtrnácti trenéry, to je v českém hokeji na klubové scéně nejvyšší meta. Nějaká skupina vyvolených. Už to vám dává důvod, abyste si tu čest být v klubu jako Litvínov zasloužil svojí prací. Já můžu udělat a ovlivnit to, že se budu snažit být každý den připravený. Stejně jako chceme od svěřenců, aby byli lepší a posouvali se, i já se chci každý den něco nového naučit a přispět veškerými svými zkušenostmi. A pak už děj se vůle boží, jestli to bude fungovat.

Jak jste se v Litvínově ocitl?

Čekalo se na trenéry z minulé sezony, kteří nabídky pokračovat nepřijali, pak se řešila varianta s Jardou Nedvědem z Litoměřic. Ve finále to v uvozovkách spadlo na mě. A od té chvíle už nebylo moc co řešit, ruka byla v rukávě. Šlo o nabídku, která se neodmítá. Člověk si dává k sobě plusy a minusy. Když jsem našel minus, byl nerelevantní. Takže už jsem jen začal řešit podobu štábu a věci, které s tím souvisí.

Proč jste si vybral za asistenty Jakuba Petra a Františka Ptáčka?

Primárně jsem sázel na chemii, na vztahy, na vazby. S Frantou Ptáčkem jsem toho odehrál mraky, s Kubou Petrem se známe už z mládežnických turnajů, když jsem dělal u dětí. Naše týmy, můj a ten, kde hrál jeho Dominik, se potkávaly často. O hokeji jsme už tehdy plkali. Má extraligovou zkušenost, pracoval s mladíky. Spousta věcí mě přesvědčila, že by tahle trojice mohla být ta pravá. Základ je, abychom si rozuměli. Nebude to fungovat, když se nenajde společná řeč.

Smějte se stejným vtipům?

Smějeme se pořád, což je dobrý signál. Pokud je sranda, i když se nic srandovního neděje, je to dobrý základ. Přijdou časy, kdy bude potřeba zachovávat pozitivitu, přestože na to člověk zrovna nebude mít důvod a chuť. I v tomto ohledu bychom mohli mít dobré nastavení.

Mnohé překvapilo, že Jakub Petr přijal roli asistenta, když už trénoval jako hlavní Vítkovice.

Nabídku jsem dostal já a žádný problém v tom, že Kuba na té pozici už byl a já ještě ne, nevidím. Od chvíle, kdy jsme spolu poprvé mluvili, bylo všechno jasné. Oba bereme, že role jsou dané. Ale současný trend v hokeji je, že trenéřina je čím dál víc kolektivní práce. Tříčlenný štáb je standard. Jeden trenér musí být hlavní, ale všichni rozdělí si kompetence a agendu, co kdo má na starosti. Každý má svůj díl odpovědnosti, každý má práce až nad hlavu. Znám nás všechny a vím, že náš přístup bude profesionální a stoprocentně zodpovědný.

Takže nečekáte žádné hádky, kdo je tady šéf?

Myslím, že moderní doba spěje k tomu, že se neříká hlavní kouč a asistent, ale jsou tři trenéři. Každý má důležitost a každý bude muset přispět tím nejlepším, co má.

Jaký budete chtít hrát hokej?

Chceme hrát dobře v obraně i útoku, abychom vyhrávali co nejvíc zápasů a dávali víc gólů než soupeři. Nějakou představu o stylu už máme. Přebíráme nový tým, dobře připravený od předchozího štábu. Spousta věcí fungovala, budeme na to navazovat. Také s ohledem na personální a hráčské změny nemusí být identita stejná, jako byla. Některé věci mohou vypadat jinak.

Jak se vám zamlouvá tým?

Zamlouvá, jádro zůstalo pohromadě. Chybí doplnit jeden až dva spoty. Pro všechny bude sezona nová v tom, že je tady nový realizační tým i třetina kádru, vše začíná od nuly. Všichni hráči jsou na stejné startovní čáře. Základní krok je, abychom našli nějakou společnou řeč, abychom my jako trenéři byli uvěřitelní v tom, co budeme od hráčů chtít.

Celý život mám pozitivní zkušenosti s tím, že skupina lidí je schopná všeho, když táhne za jeden provaz, sedí na stejné straně lodi a vesluje stejným směrem. To je teď náš základní úkol. Co nejdřív vytvořit vazby, správný tým. A na to se dají navázat velké věci.

Do Litvínova přišli zkušení hráči jako Plutnar či Moravčík, ty jste si už vybírali sami?

Zrovna tahle dvě jména byla předjednaná už před naším příchodem. Hráčské přestupy bývají připravené dřív, situace byla taková, že management musel fungovat dál, i když ještě nebyli známí noví trenéři. Takže k nějakým hráčům jsme přišli už k jako hotovým.

A jaká je síla kádru?

Je tady dobrý mix zkušených a šikovných mladých hráčů, takže je to rozhodně tým s potenciálem. Když to všechno zapadne do sebe, můžeme dokázat velké věci.

Jak se těšíte na spolupráci s bratry Ondřejem a Davidem Kašovými, hvězdami extraligy?

Asi nic zvláštního neřeknu, že celý Litvínov na ně spoléhá a těšíme se, co zase budou vyvádět na ledě.

Jak berete přípravu na suchu? Pro mnohé hráče ani vlastně ani trenéry to velká zábava není.

Tím, že pro mě to je nové prostředí, nový klub a nový level práce v hokeji, tak se těším na každý den, hned jak se ráno budím. Vůbec mi to nepřijde, že by to byl nějaký vopruz nebo že bych se nemohl dočkat, až bude srpen. Potřebuju se tady zorientovat, abych nechodil do posilovny po schodech nahoru, když je to dolů. To jsou takové každodenní starosti a také radosti poznávat kluky, koukat, jak k tomu přistupují, jak makají. Začátek nové sezony je hrozně daleko a teď na to ještě vůbec nemyslím.

Suchá příprava je pro hráče zátěž. Pomůže vám poznat jejich charaktery?

Jistě, to jsou normální věci. Když je tady nový štáb, každý sportovec se bude chtít ukázat v nejlepším světle. Myslím, že se můžeme spolehnout na to, že s přístupem a pracovní morálkou tady problém nebude. Už i s ohledem na to, že mnoho hráčů známe, s těmi staršími jsem se už potkal, u hokeje jsem 30 let a spoustu informací mám.

V trenérské štábu jsme tři už celkem staří dědci, což znamená, že tam je hodně zkušeností a víceméně ty kluky známe. Když spojíme všichni tři naše znalosti a dovednosti, tak víme, co tam máme za stádo divočáků. A snad ta naše pozitivní očekávání naplní.

Jak probíhá příprava?

Někteří hráči mají individuální plán, máme tady skupinu zhruba dvaceti kluků, kteří trénují každodenním prezenčním způsobem. Rozdělili jsme to na osm mikrocyklů, čtvrtý týden bude volnější. Chtěli bychom to spojit s nějakým teambuildingem, formou soustředění, kde bychom byli pokud možno všichni pohromadě.

Na konci června se rozloučíme, hráči dostanou individuální plány. A od 21. července naskočíme do předzávodního období, budeme absolvovat testy a skočíme na led. A druhou hlavní náplní přípravného období budou věci, které se budou týkat samotného hokeje, třeba složení jednotlivých formací.

Co bude cílem teambuildingu?

My jsme noví, hráči také, bude důležité se co nejvíc poznat, být spolu, komunikovat. Vidět se při různých činnostech. Zažít spolu srandu, práci, budovat si vazby.