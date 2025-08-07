Premium

Tipsport extraliga 2025/26

Litvínovský trenér Broš jako legenda Brooks: Chci správné, ne nejlepší hráče

Petr Bílek
  12:46
Žádné kastování na dvě elitní řady a zbytek startovního pole. Michal Broš, nový trenér litvínovských hokejistů, chce do své nováčkovské sezony v extralize poskládat vyvážené útoky. „Jedním z plánů při skautingu bylo rozšíření kvality do více lajn,“ prozradil mistr světa z roku 2000.

Litvínov, 21.7. 2025, hokejový Litvínov odsrtoval přípravu na ledě. Kouč Michal Broš.

„Nechceme rozložení top six – bottom six (vrchních a spodních šest), ale hledáme lidi, kteří by byli schopní přebrat ofenzivní produkci. Zároveň to nemůže být postavené na třech ofenzivních lajnách, musíme být spolehliví i v obraně.“

První, zahřívací utkání na ledě Jágrova Kladna chemici ztratili 2:3. Broš vzhledem k fázi přípravy cíleně nasadil jen tři útoky a detailně ještě neřešil systémové věci.

Kladenští hokejisté s Jágrem v sestavě udolali v přípravě Litvínov

Z mužstva je zatím nadšený. „Rozhodně se mi líbí, tým máme skvělý. Je poskládaný podle našich představ. A teď jde jen o to, jak se naše očekávání potkají s realitou.“

Rodák z Olomouce chápe, že sestavit úspěšný tým je alchymie. Nežádá proto nejlepší hokejisty, kteří jsou pro klub dostupní.

„To je věčná otázka, kteří hráči do týmu jsou vhodní, nejvhodnější nebo ideální. Jak by řekl Herb Brooks: Nemusíme mít ty nejlepší hráče, ale musíme mít ty správné,“ citoval legendárního trenéra, který stvořil Zázrak na ledě, tedy vítězství USA na olympiádě v Lake Placid 1980. Výběr studentů, který porazil i neporazitelnou sovětskou sbornou, tenkrát šokoval celý hokejový svět.

I Broš si přeje s Litvínovem zazářit. V posledních dvou ročnících pod jeho předchůdcem Karlem Mlejnkem chemici povětšinou bavili, byli i v semifinále. „Obě sezony se dají počítat za úspěšné a velmi dobré,“ přitakal devětačtyřicetiletý kouč.

Litvínov, 21.7. 2025, hokejový Litvínov odsrtoval přípravu na ledě. Kouč Michal...
Nový kouč litvínovských hokejistů Michal Broš

Kádr se obměnil a Broš si myslí, že nováčci přinesou dobrou úroveň. „Máme nové cizince, ale přišel i Pištěk a další hráči, od kterých máme velká očekávání. Myslím, že všechny příchody skýtají potenciál kvalitního, nechci říct ani doplnění, ale posílení týmu.“

Majitel čtyř českých titulů se Spartou a Vsetínem a dvou finských s Kärpätem lituje jen dlouhodobého zranění obránce Michala Moravčíka, rekrut ze Sparty měl být stěžejním obráncem.

„To je průšvih. Spoléhalo se na něj jako na top beka, ale tyhle věci bohužel k hokeji patří. Někteří hráči musí převzít větší roli, než bylo původně v plánu. Tak to chodí, musíme si poradit. Myslím, že hráče na to máme,“ neskuhrá Broš.

V přípravě má sedm zápasů, tentokrát chybí výjezd do ciziny jako v posledních letech. „Když jsme se k týmu dostali,“ zmínil nejen sebe, ale i asistenty Jakuba Petra a Františka Ptáčka, „některé věci už byly předplánované. Po minulých sezonách a loňských zkušenostech a s ohledem na další věci jsme zvolili tento počet utkání plus minus okolo komína. Máme nějaké záměry do tréninků, i cestování byl jeden z aspektů, na které jsme brali ohled.“

