Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Skrytý jackpot Sparty. Vsadili se o titul, kondičáci praví: Kanaďané bývají nejistí

Premium

Fotogalerie 7

Michal Břetenář (vlevo) a Jan Hejný (vpravo) jsou novými kondičními trenéry hokejové Sparty. | foto: HC Sparta Praha - Jakub Pláteník

Jakub Hromada
  20:00
Oba pochází ze sportovního prostředí, oba dříve prahli po tom, aby poráželi své soupeře. A to platí dodnes, byť v trochu obměněné roli. Bývalý profesionální boxer Michal Břetenář a florbalový brankář Jan Hejný formují hokejisty Sparty, aby se z nich stali šampioni. „Jsme tu kvůli titulu,“ shodují se.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Kromě odchozích Formana, Sobotky nebo Kempného a příchozích Siroty, Shorea či Pysyka jsou i oni součástí většího zásahu do kádru ze strany vedení.

Nová dvojice kondičních trenérů se pokusí zvrátit něco, co se jejich různým předchůdcům dlouhé roky nedaří. Aktuálně stojí mistrovské strádání na čísle 18.

Přesně tolik let sparťané nevyhráli finálovou sérii. Ale že by to bylo na kabině výrazně znát?

„Těžko říct. Tým prošel celkem velkou obměnou, je tady spoustu nových kluků, kteří nejsou historickým neúspěchem zatížení. Z těch, co zůstali, naopak cítím, že by ten úspěch strašně chtěli, protože šancí nemusí být moc,“ tvrdí Břetenář.

Převést metabolickou energii do kinetické je naprostý klíč v přípravě. To, že se nám hráči zlepší v suché přípravě, je samozřejmě super, ale pokud budou na ledě opakovat stále stejné vzorce, k ničemu to nebude.

Michal Břetenář

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Za šest týdnů jsem ztratil vše, na čem jsem pracoval celý život. Vrána o NHL i Spartě

Premium

Na tento moment dlouho čekal. Až na konci minulého týdne vzal do ruky pero a pár vlnkami podškrábl dvouletou úmluvu s Linköpingem. Ačkoliv dál doufal v NHL, nakonec hokejový útočník Jakub Vrána...

OBRAZEM: Benefice za Buchtelu dojímala i bavila, hráli Nečas, Dostál či Gudas

Slzy i úsměvy. Charitativní hokejové Utkání Ondřeje Buchtely v sobotu vzdalo hold předčasně zesnulému obránci a vyprodalo chomutovskou arénu. Čestné úvodní buly vhodila maminka talentovaného hráče,...

Návraty s pukem? Zákaz. Hokejová novinka se v prodlouženích dotkne i českých klubů

Hokej reaguje, na evropské scéně se testuje další nové pravidlo. Liga mistrů po dohodě s mezinárodní federací IIHF v nadcházející sezoně zakáže hráčům vycouvat s pukem z útočného pásma při...

Zemřel – a povstal! Zesnulý obránce Buchtela „dal“ gól, poklonily se mu hvězdy

Zemři a povstaň! Heslo vytetované do kůže hokejisty Ondřeje Buchtely se naplnilo v sobotu v chomutovské aréně. Po pěti letech od předčasného úmrtí talentovaného obránce skandovali fanoušci jeho...

Čech znovu zářil v bráně, hokejové hvězdy překvapil. Byl fantastický, smekl Fiala

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech přispěl v hokejové exhibici v Curychu k vítězství výběru hvězd NHL nad domácím vítězem švýcarské ligy a Ligy mistrů 10:3. Třiačtyřicetiletý rekordman v počtu startů...

Skrytý jackpot Sparty. Vsadili se o titul, kondičáci praví: Kanaďané bývají nejistí

Premium

Oba pochází ze sportovního prostředí, oba dříve prahli po tom, aby poráželi své soupeře. A to platí dodnes, byť v trochu obměněné roli. Bývalý profesionální boxer Michal Břetenář a florbalový brankář...

15. srpna 2025

Reprezentační obránce Zbořil bude hrát v extralize za Vítkovice

Reprezentační obránce Jakub Zbořil bude po předčasném konci v Pardubicích hrát v hokejové extralize za Vítkovice. Ostravský klub o příchodu bývalého hráče NHL informoval na webu, délku kontraktu...

15. srpna 2025  19:14

Hokejová osmnáctka porazila Slovensko a na Hlinka Gretzky Cupu skončila pátá

Česká hokejová reprezentace do 18 let porazila ve svém posledním zápase na Hlinka Gretzky Cupu Slovensko 5:2 a obsadila konečné páté místo. Dvě branky vítězů vstřelil v Brně plzeňský obránce Jiří...

15. srpna 2025  18:34

NHL zavelela, Švédové zrušili tradici. Nesmí spolu trénovat, na vině olympiáda

Jeden po druhém zapózovali fotografům. S vlajkou kolem ramen, také ve žlutém i tmavě modrém dresu s číslem 26 a nápisem MILANO. Zůstalo jen u zkoušení oblečení a přátelského poklábosení. I když byli...

15. srpna 2025  15:16

Valach si návrat do Chomutova užil, ale přiznal: Bývalí majitelé mi dluží, vypařili se

V hokejovém Chomutově zažil jednu z nejlepších sezon v kariéře. I tu nejsložitější, obtěžkanou dluhy a blbou náladou. Před pár dny se Juraj Valach, statný Slovák s pohnutým osudem, na pirátský...

15. srpna 2025  14:36

Omluva finského vyvrhele. V Rusku ho držely peníze: Ale už jsem lepším člověkem

V KHL strávil šest sezon. Neodešel ani poté, co vojska prezidenta Vladimira Putina začala pustošit Ukrajinu. Ruskou anabázi ukončil až před rokem, teď se vrátil do rodné země, posílil druholigový...

15. srpna 2025  13:46

Hoši, vy tu trénujete v mlze? Olomoucká posila Stella o plechárně i Jágrovi

Příchodem beka Jakuba Siroty z americké univerzitní ligy NCAA objevila hokejová Olomouc zajímavou cestu pro získávání nových talentů. Sirota udělal za dva roky v Česku obrovský progres a od nové...

15. srpna 2025  12:34

Fantasy Premier League 2025/26: novinky z populární online hry. A kolik stojí Češi?

V pátek 15. srpna odstartuje nový ročník anglické fotbalové ligy a s ním i jeho oblíbená virtuální verze. Fantasy Premier League je fenomén, který každoročně pohltí přes deset milionů fanoušků po...

15. srpna 2025  8:56

Hokejisté Sparty i Plzně v přípravě opět vyhráli, Brno podlehlo ve Zlíně

Hokejisté Sparty i Plzně udrželi v přípravě na extraligu neporazitelnost. Pražané zdolali v Poděbradech Hradec Králové 2:0 a připsali si třetí vítězství. Plzeň přehrála v západočeském derby Karlovy...

14. srpna 2025  20:37

Trapný rozchod. Klub se rozloučil s hráčem přes Instagram, ten o tom nevěděl

Rozchody můžou mít různou formu, ve většině případů se jedná o bolestivou záležitost. Aby o konci vztahu ale jedna ze stran nevěděla, to je o to smutnější. Přesně takovou situaci zažil ve švédské...

14. srpna 2025  13:15

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Nemá cenu brečet! Prokletá koncovka s Kanadou zamrzela, Poletín stál na hlavě

Premiéra nového realizačního týmu u hokejové reprezentace do 18 let nevyšla podle představ. Tým Jana Tomajka na Hlinka Gretzky Cupu v Brně nepostoupil do semifinále, a neobhájí tak loňské stříbro. O...

14. srpna 2025  10:25

Ten kluk je fakt dobrej! Gólový talent zrodila pandemie, dá mu šanci Kometa?

Z českých útočníků na probíhajícím Hlinka Gretzky Cupu hokejistů do 18 let v Brně je nejmladší, přesto se příležitostně objevuje v přesilovkové sestavě. Nebojácně napadá u mantinelu, nezdráhá se jít...

14. srpna 2025  9:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.