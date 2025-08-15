Skrytý jackpot Sparty. Vsadili se o titul, kondičáci praví: Kanaďané bývají nejistí

Kromě odchozích Formana, Sobotky nebo Kempného a příchozích Siroty, Shorea či Pysyka jsou i oni součástí většího zásahu do kádru ze strany vedení.
Nová dvojice kondičních trenérů se pokusí zvrátit něco, co se jejich různým předchůdcům dlouhé roky nedaří. Aktuálně stojí mistrovské strádání na čísle 18.
Přesně tolik let sparťané nevyhráli finálovou sérii. Ale že by to bylo na kabině výrazně znát?
„Těžko říct. Tým prošel celkem velkou obměnou, je tady spoustu nových kluků, kteří nejsou historickým neúspěchem zatížení. Z těch, co zůstali, naopak cítím, že by ten úspěch strašně chtěli, protože šancí nemusí být moc,“ tvrdí Břetenář.
Převést metabolickou energii do kinetické je naprostý klíč v přípravě. To, že se nám hráči zlepší v suché přípravě, je samozřejmě super, ale pokud budou na ledě opakovat stále stejné vzorce, k ničemu to nebude.