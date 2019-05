Birner zůstává v Liberci, prodloužil smlouvu o tři roky

„Jak už jsem prohlásil při Michalově návratu v listopadu minulého roku, s takovým hráčem získáváme velkou kvalitu do útočných řad. Michal je poctivý a důrazný hráč, který nevypustí žádný puk jak při hře v útoku, tak při defenzivních činnostech, typově je skvělý do přesilových her i oslabení,“ uvedl v tiskové zprávě sportovní manažer klubu Filip Pešán.

Birner si v uplynulém ročníku v dresu Liberce připsal v 49 duelech včetně play off 41 bodů za 16 gólů a 25 přihrávek. „Jeho zkušenosti z mezinárodního hokeje a profesionální přístup, to jsou nedocenitelné atributy, proč chce každý trenér mít takového hráče ve svém týmu,“ doplnil Pešán.

V české extralize hrál Birner do této sezony jen v ročníku 2015/16 za Liberec, předtím měl na kontě v domácí nejvyšší soutěži jediný duel za Slavii z ročníku 2003/04.

V letech 2004 až 2008 působil v zámoří. Nejdříve v juniorské OHL za Barrie a Saginaw, v roce 2004 jej draftovalo ve čtvrtém kole St. Louis, ale v NHL nikdy nehrál. V nižší AHL nastupoval za Peorii, Portland a Iowu a v roce 2008 se vrátil do Evropy.

Působil ve Finsku v Pelicans Lahti a TPS Turku, s kterým v roce 2010 získal mistrovský titul. V letech 2012 až 2014 hájil barvy Lva Praha v KHL. V ročníku 2014/15 se vrátil do Finska a hrál za KalPu Kuopio. Po mistrovské sezoně v Liberci se vydal do Čeljabinsku v listopadu 2016 odešel do Fribourgu.