Má to cenu? Barinka zvažoval konec, pak se ale ozvala Kometa

Na přelomu listopadu a prosince se mu ozvala Kometa, se kterou předloni slavil mistrovský titul. Barinka se neměl o čem rozmýšlet. „Strašně jsem se těšil zpátky. Tu chuť do hokeje jsem chytil hned,“ usmívá se.



V úterý si v brněnském dresu odbyl obnovenou premiéru při zápase v Liberci (Kometa prohrála 1:2) a dnes za ni nastoupí doma proti Pardubicím. Před prázdným hledištěm, což je něco, co konkrétně v Brně hráči i fanoušci obtížně koušou. „Je to na prd, ale doufám, že se nahecujeme a podaří se nám něco uhrát i bez diváků,“ vyhlíží statný zadák.

Jeho návrat pod Špilberk se mohl odehrát dokonce už v létě, ale tehdy nakonec z dohody sešlo. Barinka následně zamířil do Vítkovic, kde se však po třech utkáních zase rozloučil. Krátce vypomohl Kladnu v první lize. To bylo do úterka vše.

Brněnský šéf Libor Zábranský po něm sáhl proto, aby zkušenostmi pomohl mladým hráčům. Barinka to bere. „Moc starších kluků už v mančaftu není, ne?“ hlásí pohotově.

O týden starší než on je útočník Jakub Klepiš, o dva měsíce víc má obránce Ondřej Němec.

To je vše.



„Dá se to říct tak, že bych v Brně měl být takový taťulda. Platí to ve společnosti i v hokeji, že mladí dneska potřebují být vedeni a nějak řízeni. Kdybychom si kdysi dovolili to, co si dnes dovolují oni, tak nás někdo dost rychle sekne. Mladí dnes hřeší na to, že furt mají klídek. Já se ale pořád ještě hlavně rozkoukávám. Hlavně doufám, že herně půjdeme nahoru,“ upozorňuje Barinka.

Na hrobové ticho v hale, které bude dnes panovat během zápasu Komety proti Pardubicím, se netěší. „Jsme profesionálové a musíme to zvládat, ale konkrétně v Brně bylo prostředí fantastické. To sportu chybí,“ uvědomuje si rodák z Vyškova, jehož tchánem je bývalý reprezentační trenér Alois Hadamczik.



Jejich jména byla v českém hokeji skloňována v minulých dnech, kdy Barinkův syn Marcel zvolil angažmá v německé lize před soustředěním „dvacítky“ pro mistrovství světa. Vyvolalo to kontroverzi.

Zatímco svazový šéftrenér Filip Pešán se do Barinky mladšího nevybíravě opřel, Hadamczik se hráče zastal a stejně tak mluví i Barinkův otec.

„Ve dvacítce byl na hraně sestavy. Mohlo se stát, že ztratí plno času v klubové sezoně, pak se do dvacítky nedostane a bude v klubu začínat znovu. V Kolíně nad Rýnem je ve druhé pětce a chodí na přesilovky. Podpořil jsem ho,“ říká Barinka starší jednoznačně.