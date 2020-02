Nervozita, dno, odevzdání. Je to na hraně, ví kladenský obránce Barinka

„Nezvládli jsme to,“ hlesl obránce Michal Barinka.

Ovlivnil psychiku fakt, že to byla přímá bitva o poslední místo?

S tím se musí každý vyrovnat. My víme, o co hrajeme. Musíte se na to připravit, jen to je teď smutné.

Dolehlo to na vás?

Já to začal vnímat až ve třetí třetiny, předtím jsem to pustil z hlavy. Ale i kvůli zbytečné nervozitě jsme třeba strašně ztráceli puky...

Co vás zlomilo?

Za stavu 0:2 ještě nic, to jsou dvě střely. Ale ten třetí gól už jo.

Jak z takové krize ven?

Děláme maximum, jen to na ledě není vidět. Doufali jsme, že budeme hrát náš styl, dřív jsme byli silní v osobních soubojích v rozích. Ani nám to tam vyloženě nepadá se štěstím.

Podepisuje se na vás ta série proher čím dál víc?

Tak už jsme na dně, hlouběji to nejde... Musíme se teď sebrat a dokončit sezonu tak, aby to nebyl ještě větší průser. Už to je na hraně.

Čím to, že jste upustili od své hry?

Všechny ostatní týmy na spodku hodně posílily, šly do zkušeností a nic nezkoušeli. Jak je vidět, daří se jim a my jsme ve sra...

Připouštíte si, že je sestup vážně blízko?

Já si to nepřipouštím! A doufám, že ostatní kluci taky ne. Může se stát ještě cokoliv.

Je třeba si znovu promluvit v kabině?

Mluvení už bylo dost, tady prostě musíme dát hlavy do pořádku, hrát týmově, plnit povinnosti. Třeba to zvládneme.

Neupínáte se trochu na poslední kolo, kdy hrajete s Litvínovem?

To se nedá, to je daleko. Aby v tom zápase vůbec bylo o co hrát. Musíme sbírat každý bod teď.