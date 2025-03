Teď už žádné trápení. Po nezdarech na MS začal špatně i v play off, teď Špaček válí

Tentokrát ve čtvrtfinále play off. Poté co v základní části patřil k nejlepším hráčům a od 5. prosince, tedy od data, kdy do extraligy přestoupil ze švýcarské Ženevy, byste dokonce nenašli produktivnějšího muže.

27 klání, 15 gólů, 17 asistencí. Dohromady 32 bodů.

Na excelentní statistiky si ovšem v ten moment snad nikdo z příznivců nevzpomněl. Tým poslal za stavu 2:0 do dlouhého oslabení, spoluhráčům pořádně zavařil. Oceláři se vzchopili a nakonec rozhodovalo až prodloužení se šťastnějším koncem pro domácí.

Sparta vedla 1:0 na zápasy, jenže Špaček musel trnout. „Hrál jsem si i s myšlenkou, že bych možná mohl dostat nějaký ten zápas stopku,“ pravil.

K jeho štěstí se disciplinární komise rozhodla dál netrestat, do druhého mače naskočit mohl.

Tuze toužil parťákům pro změnu pomoct, strašně rád by navázal na povedené výkony ze základní části. Ovšem sedmadvacetiletý útočník v posledních letech u českých hokejových fanoušků spíš platil za trápícího se chlapa v momentech, kdy by ho tým potřeboval vůbec nejvíc.

Nedařilo se mu v loňském play off ve švýcarské lize, propad nastal oproti základní části i před třemi lety ve švédské Frölundě. Reprezentačním divákům zase v paměti jistě utkvěly jeho výkony ze světových šampionátů 2023 a 2022, kdy měl patřit k oporám. Místo toho za 18 střetnutí nasbíral jen tři body za gól a dvě asistence.

Taky mu nepomáhá, že navenek působí chladně, emoce moc nepouští ven ani při gólech. Někdy se může jevit až nezaujatě.

To všechno se v pondělí změnilo.

Ve druhém čtvrtfinále byl dost možná nejlepším sparťanem na ledě. A když dvě minuty před koncem skrytou střelou propálil Kacetla, rozhýbal nohy a v pokleku klouzal středním pásmem. Pak si ještě hlasitě zařval.

Trenér Pavel Gross ze Sparty během prvního čtvrtfinále s Třincem.

Skoro jako David Pastrňák na stejném místě ve finále loňského mistrovství světa.

„Asi jsem se z gólu nikdy víc neradoval, emoce ze mě nějak vystříkly,“ popisoval po závěrečné siréně už s úsměvem.

V napínavém okamžiku ukázal, že může rozhodovat. Jako by ze sebe chtěl sloupnout nálepku nevýrazného muže v krizových chvílích, jakou mu mnozí přisoudili po zmíněných mezinárodních akcích.

Navíc se zatřpytil proti týmu, který už šest let platí za nejlepší v bránění těsných výsledků. Proti mančaftu, co vystaví ve středním pásmu a před svým brankovištěm val, přes který hráči i puky procházejí jen zřídka.

Špaček ale neohroženě a nebojácně vnikl zpoza branky přímo před Kacetla, využil clony obránce a zavěsil.

„Trest z minulého zápasu mě hodně štval, ale přišel nový den. Snažil jsem se do toho jít s čistou hlavou a klukům pomoct,“ kývl.

Což se mu náramně povedlo.

Říká se, že v takových zápasech mnohdy vyniknou silovější hráči, že padají „špinavé“ góly. Často třeba rozhodují třetí, čtvrté formace. Zase hrozilo, že se elegán Špaček v tvrdých soubojích ztratí.

I sparťanský trenér Pavel Gross před týdnem zahlásil: „Myslím si, že najdeme hrdinu, se kterým nikdo nepočítá.“

Z nabytých zkušeností třeba někdo nemusel počítat ani se Špačkem, ale zatím se nezdá, že by měl po parádní základní části v plánu nějak přibrzďovat.

Roman Horák slaví vítězný gól Sparty, který do třinecké sítě poslal Michael Špaček (vpravo).

Ve formaci se střelcem Chlapíkem a pracantem Horákem hýří pohybem, na dlouhé chvíle zamykají třineckou obranu před jejím brankovištěm a vytvářejí si šance.

Proti českému multišampionovi se tato lajna prosadila v obou zápasech, přitom v prvním duelu stihl Špaček strávit na ledě jen necelé tři minuty.

Sparťané jsou jistě rádi, že zatím utajeného hrdinu hledat nemusí.

Mohou totiž spoléhat i na šikulu Špačka, který nechal zapomenout strasti z minulých let.