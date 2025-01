Zvláštní hattrick. Špaček řídil destrukci mateřských Pardubic, emoce zadržoval

Když se pravidelný reprezentant vracel ze Švýcarska do extraligy, zájem jevily oba páteční soupeři. On dal přednost Pražanům, s vlastní činností v jejich řadách ale ještě není úplně spokojený.

Proč?

Vím, co jsem za hráče a co dokážu. Občas odehraju nějaký dobrý zápas, pak je to horší. Ještě nejsem na maximu. Soustředím se na to, abych se dostal do pohody a hrál stabilně.

Trenéři vás pořád drží pohromadě s Filipem Chlapíkem, i když se vám bodově nedařilo.

Je třeba vyzdvihnout, že máme všechny čtyři lajny vyrovnané. Takže se v gólech střídají, a to je na týmu super. Čekají se od nás góly, abychom pomáhali v produktivitě a snad se to zlomí.

Teď se to možná povedlo. Je i ve Spartě znát po předchozích výsledcích proti Pardubicím, že si na ně víc věříte?

To ne, do každého zápasu jdeme s pokorou. Věděli jsme, že nás jako vždy čeká těžký zápas. Chcete jen hrát stejně.

Poměrně rychle jste ztráceli 0:2, jak se rodil obrat?

Neměli jsme dobrý začátek, prohrávali jsme a museli si k tomu něco říct. Já konkrétně udělal chybu, že jsem si nechal hráče za zády, takže druhý gól byl můj. Od druhé třetiny jsme ale byli úplně jiný tým. Z 0:2 se proti takovému soupeři vrátit zpátky není jednoduché, takže super. Vyhrát doma před plnou arénou je skvělý a jsme za to rádi.

Michael Špaček ze Sparty podstupuje souboj s Patrikem Poulíčkem z Pardubic.

Co se stalo, že jste prošli takovou proměnou?

Všechno jsme si ukázali a od druhé třetiny jsme měli určitě lepší pohyb. Vyhrávali jsme souboje, tlačili se do brány. Na tomhle malém hřišti to rozhoduje nejvíc. Hráli jsme jednoduše, za beky. Pohybovali jsme se o něco líp než Pardubice a díky tomu jsme byli víc na puku.

Povzbudila vás i bitka Aarona Irvinga za nepříznivého stavu?

V kabině jsme se shodli, že to byl podle nás fakt zlomový moment. Smekám před Aaronem, že vyzval Houdka, o kterém se ví, že se nebojí rány a je dobrý bitkař. Ukázal super výkon, bitkou nás nabudil a pak k tomu dal ještě gól. Skvělý zápas!

Kvůli takovým utkáním jste se asi do extraligy vracel, co?

Z mého pohledu se česká extraliga strašně zvedla, je i pro mě těžší než švýcarská, víc se tu brání. Každá liga je kvalitní a má něco, ale ta česká šla opravdu hodně nahoru. Klobouk dolů před fanoušky.

Oni shazovali čepice za vás. Kde se ten hattrick vzal?

Podle mě je snad první. Celkově jsem, myslím, žádný nedal ani v dětství, v dorostu, v juniorkách. Že je zrovna proti Pardubicím, je trošičku zvláštní. Vážím si, že jsem mohl týmu takhle pomoct a doufám, že se moje výkony budou jenom zvedat. Že budu hrát líp a líp.

Brankář Tomáš Vomáčka z Pardubic inkasuje gól po střele Michaela Špačka ze Sparty.

Jak jste góly viděl z vlastního pohledu?

U prvního tam byla skrumáž před bránou a já se do ní snažil vydat taky, jestli puk někde nenajdu. Najednou jsem ho viděl na brankové čáře a už pro mě nebyla těžká práce doklepnout.

A další trefy?

V přesilovce jsem to parádně dostal od Kemiho (Valtteri Kemiläinen), jen jsem zavřel oči a nějak to tam práskl. U třetího gólu vypadl puk ve středním pásmu. Viděl jsem, že bek nestíhá, nemohl jsem jít do blafáku a snažil se jenom trefit na zadní tyčku. Naštěstí to tam propadlo.

Žádnou z branek jste ale moc neslavil. Bylo to z respektu k mateřským Pardubicím, krotil jste se?

Já ani nejsem člověk, který by nějak extra slavil. Vždycky to víc držím v sobě. Přiznám se ale, že jsem tam pak emoce zadržoval. Takže ano.