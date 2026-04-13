Špačkův zápas. Dva góly a sekera do krku soupeře. Najel mi do hokejky, řekl

Kdybyste měli hádat jen z rozčilených reakcí pardubického trenéra Filipa Pešána, řekli byste, že rozhodně ano. Hosté byli přesvědčení, vyzývali rozhodčí, ať se jdou podívat na video, jak a kam Špačkova hůl udeřila.
Ludvig v tu chvíli vypadal, že trpí bolestí. Sudí ale video zkontrolovat nešli, spokojili se s trestem na dvě minuty.
„Od video kouče jsem měl informaci, že to bylo na vyšší trest, takže jsem rozhodčí žádal, aby se šli podívat, ale nebylo mi vyhověno,“ komentoval Pešán.
Jak viděl situaci sám Špaček? Na otázku, zda se nebál, že se rozhodčí půjdou na video podívat, odpověděl: „Nejdřív ne.“
A pokračoval: „Měl jsem hokejku ve vzduchu a fakt jsem ho nechtěl udeřit. Bohužel mi do té hokejky asi nějak najel, já couval zpátky a nechtěně jsem ho trefil. Na začátku jsem si nemyslel, že to je na pětku. Neviděl jsem to ještě, tak těžko říct, ale moje chyba byla, že jsem měl hokejku ve vzduchu. Jak jsem couval a on jel dopředu, bohužel jsem o něj zavadil.“
Sparta - Pardubice 3:2. Série pokračuje, výhru zařídili Špaček s Chlapíkem
Ani experti ve studiu neměli jednoznačný názor.
„Hokejka je vysoko, pohyb tam je, sekera tam je. Klidně to na vyšší trest být mohlo. Rozhodčí si mohli vybrat, jestli dvě nebo pět,“ pronesl ve studiu Oneplay expert Jiří Tlustý.
Kolega Radek Duda dodal: „Nejdou se podívat, protože je série vyhrocená. Každý do toho šije a asi si vyhodnotili, že nechtějí více emocí a nervozity, že by zase jedna strana byla ukřivděná.“
I sparťanský trenér Jaroslav Nedvěd dostal otázku na hodnocení rozhodčích po sobotním výlevu.
A po výhře ji vzal tentokrát s nadhledem. „Tak víte, že to nemůžeme komentovat. Jednou za sezonu to člověku ujede, brácha je sice bohatej, ale za měsíc chceme jet někam k moři, tak ať máme na pivo,“ odkázal na slib bratra Petra Nedvěda, že za něj extralize pošle dvě stě tisíc za pokuty. „Ale díky za otázku.“
Zpět k zápasu. Pardubice kratší přesilovku v první třetině využily, šly do vedení, přesto v dalších minutách celá O2 arena vzývala Špačkovo jméno.
Ještě aby ne, když ve druhé třetině dvěma parádními góly otáčel výsledek z 0:1 na 2:1.
Zejména prvním se blýskl, když vymíchal celou pardubickou obranu a zavěsil. Prokázal náramně šikovné ruce, přesnou mušku.
Jak v play off občas vypadne z laufu, z ledu se ztratí nebo si říkáte, jestli nemůže víc zabrat, tak v pondělí večer ho byl plný led.
Utěšil rozbouřené diváky v hale, kteří už před zápasem splnili, co v sobotu slíbil hlavní trenér Nedvěd.
Že si majitel Pardubic Petr Dědek něco vyslechne.
Nepěkné heslo skandovalo přes deset tisíc fanoušků už před zápasem, pak několikrát, když Pardubice hrály přesilovou hru.
Sborově domácí příznivci naopak podpořili kouče Nedvěda a kotel vytáhl posměšný transparent: „Zdravotní klaun je víc než Hockeyclown.“
Vysvětlení? Sparťané podpořili organizaci Zdravotní klaun nákupem šaškovských červených nosů, které si v průběhu první třetiny nasadili.
A udělali si legraci z pardubické přezdívky „Hockeytown“, kterou předělali z „hokejového města“ na „hokejového klauna“. Opět s jasnou narážkou, komu onu přezdívku přiřkli.
Choreo na Dědka i další ostrá hesla. Emoce mezi Spartou a Pardubicemi neutichají
Taky pardubičtí fanoušci se činili, když skandovali, že sparťanský trenér „Jarda Nedvěd nemá ofinu,“ čímž připomněli Nedvědovu sobotní kritiku útočníka Lukáše Sedláka za to, že podle něj simuloval.
A pak si hanlivá slůvka vyslechl kapitán domácích Filip Chlapík. Bude proto zajímavé sledovat, zda vedení extraligy oběma klubům udělí pokuty za neslušné fandění, nebo potvrdí, že předešlý trest pro Spartu byl nahodilý a učiněný pod tlakem.
Ale ještě k Chlapíkovi. Byl to totiž on, kdo svým gólem ve třetí třetině rozhodl o tom, že Sparta srovnala sérii, čímž se o soupeři Třince v extraligovém finále rozhodne až ve středu v sedmém utkání v Pardubicích.
Pro fanoušky nejlepší možný scénář.