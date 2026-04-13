Tipsport extraliga 2025/26

Špačkův zápas. Dva góly a sekera do krku soupeře. Najel mi do hokejky, řekl

Robert Rampa
  22:04
Byl to další hraniční moment, o kterém se bude po sparťanské výhře 3:2 a srovnání semifinálové série s Pardubicemi na 3:3 mluvit. Měl jít sparťanský útočník Michael Špaček v první třetině do sprch za sekeru do krku a části tváře pardubického obránce Johna Ludviga, nebo ne?
Michael Špaček se proti Pardubicím v šestém semifinále prosadil dvakrát a zasadil se o výhru 3:2. | foto: ČTK

Kdybyste měli hádat jen z rozčilených reakcí pardubického trenéra Filipa Pešána, řekli byste, že rozhodně ano. Hosté byli přesvědčení, vyzývali rozhodčí, ať se jdou podívat na video, jak a kam Špačkova hůl udeřila.

Ludvig v tu chvíli vypadal, že trpí bolestí. Sudí ale video zkontrolovat nešli, spokojili se s trestem na dvě minuty.

„Od video kouče jsem měl informaci, že to bylo na vyšší trest, takže jsem rozhodčí žádal, aby se šli podívat, ale nebylo mi vyhověno,“ komentoval Pešán.

Jak viděl situaci sám Špaček? Na otázku, zda se nebál, že se rozhodčí půjdou na video podívat, odpověděl: „Nejdřív ne.“

A pokračoval: „Měl jsem hokejku ve vzduchu a fakt jsem ho nechtěl udeřit. Bohužel mi do té hokejky asi nějak najel, já couval zpátky a nechtěně jsem ho trefil. Na začátku jsem si nemyslel, že to je na pětku. Neviděl jsem to ještě, tak těžko říct, ale moje chyba byla, že jsem měl hokejku ve vzduchu. Jak jsem couval a on jel dopředu, bohužel jsem o něj zavadil.“

Sparta - Pardubice 3:2. Série pokračuje, výhru zařídili Špaček s Chlapíkem

Ani experti ve studiu neměli jednoznačný názor.

„Hokejka je vysoko, pohyb tam je, sekera tam je. Klidně to na vyšší trest být mohlo. Rozhodčí si mohli vybrat, jestli dvě nebo pět,“ pronesl ve studiu Oneplay expert Jiří Tlustý.

Kolega Radek Duda dodal: „Nejdou se podívat, protože je série vyhrocená. Každý do toho šije a asi si vyhodnotili, že nechtějí více emocí a nervozity, že by zase jedna strana byla ukřivděná.“

I sparťanský trenér Jaroslav Nedvěd dostal otázku na hodnocení rozhodčích po sobotním výlevu.

A po výhře ji vzal tentokrát s nadhledem. „Tak víte, že to nemůžeme komentovat. Jednou za sezonu to člověku ujede, brácha je sice bohatej, ale za měsíc chceme jet někam k moři, tak ať máme na pivo,“ odkázal na slib bratra Petra Nedvěda, že za něj extralize pošle dvě stě tisíc za pokuty. „Ale díky za otázku.“

Trenér Sparty Jaroslav Nedvěd v šestém semifinálovém utkání proti Pardubicím.

Zpět k zápasu. Pardubice kratší přesilovku v první třetině využily, šly do vedení, přesto v dalších minutách celá O2 arena vzývala Špačkovo jméno.

Ještě aby ne, když ve druhé třetině dvěma parádními góly otáčel výsledek z 0:1 na 2:1.

Zejména prvním se blýskl, když vymíchal celou pardubickou obranu a zavěsil. Prokázal náramně šikovné ruce, přesnou mušku.

Jak v play off občas vypadne z laufu, z ledu se ztratí nebo si říkáte, jestli nemůže víc zabrat, tak v pondělí večer ho byl plný led.

Utěšil rozbouřené diváky v hale, kteří už před zápasem splnili, co v sobotu slíbil hlavní trenér Nedvěd.

Sparťanští fanoušci slaví vedení svého týmu v šestém semifinálovém zápase proti Pardubicím.

Že si majitel Pardubic Petr Dědek něco vyslechne.

Nepěkné heslo skandovalo přes deset tisíc fanoušků už před zápasem, pak několikrát, když Pardubice hrály přesilovou hru.

Sborově domácí příznivci naopak podpořili kouče Nedvěda a kotel vytáhl posměšný transparent: „Zdravotní klaun je víc než Hockeyclown.“

Vysvětlení? Sparťané podpořili organizaci Zdravotní klaun nákupem šaškovských červených nosů, které si v průběhu první třetiny nasadili.

A udělali si legraci z pardubické přezdívky „Hockeytown“, kterou předělali z „hokejového města“ na „hokejového klauna“. Opět s jasnou narážkou, komu onu přezdívku přiřkli.

Choreo na Dědka i další ostrá hesla. Emoce mezi Spartou a Pardubicemi neutichají

Taky pardubičtí fanoušci se činili, když skandovali, že sparťanský trenér „Jarda Nedvěd nemá ofinu,“ čímž připomněli Nedvědovu sobotní kritiku útočníka Lukáše Sedláka za to, že podle něj simuloval.

A pak si hanlivá slůvka vyslechl kapitán domácích Filip Chlapík. Bude proto zajímavé sledovat, zda vedení extraligy oběma klubům udělí pokuty za neslušné fandění, nebo potvrdí, že předešlý trest pro Spartu byl nahodilý a učiněný pod tlakem.

Ale ještě k Chlapíkovi. Byl to totiž on, kdo svým gólem ve třetí třetině rozhodl o tom, že Sparta srovnala sérii, čímž se o soupeři Třince v extraligovém finále rozhodne až ve středu v sedmém utkání v Pardubicích.

Pro fanoušky nejlepší možný scénář.

Semifinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
3:3
Sparta
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Nejčtenější

Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá trojice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Pardubice získaly proti Spartě mečbol. Třinec udolal Vary a je ve finále

Pardubičtí hokejisté se v prodloužení radují z vítězného gólu Tomáše Vondráčka.

Hokejová extraliga zná prvního finalistu. Je jím Třinec, jenž využil druhou možnost ukončit semifinálovou sérii, Karlovy Vary udolal 3:2 po prodloužení a slaví postup po pěti utkáních. Pardubice...

Pardubice ovládly bitvu se Spartou v nájezdech, Třinec je výhru od finále

Vítězná radost pardubických hokejistů na ledě Sparty.

Pardubičtí hokejisté zvládli úpornou bitvu na ledě Sparty a zvítězili 2:1 po nájezdech. V semifinálové sérii vedou 2:1. Třinec uspěl 3:2 v Karlových Varech, vede 3:0 a od účasti v extraligovém finále...

Tohle je podraz, skandál. Nedvěd se pustil do Dědka i rozhodčích: Jsou úplně v pr****

Gestikuluje sparťanský kouč Jaroslav Nedvěd.

Bylo dobře vidět, že měl hodně co říct. „Jste to rychle chtěl ukončit,“ obořil se kouč hokejové Sparty Jaroslav Nedvěd na pardubického mluvčího po dramatickém pátém semifinále, v němž Pražané...

Špačkův zápas. Dva góly a sekera do krku soupeře. Najel mi do hokejky, řekl

Michael Špaček se proti Pardubicím v šestém semifinále prosadil dvakrát a...

Byl to další hraniční moment, o kterém se bude po sparťanské výhře 3:2 a srovnání semifinálové série s Pardubicemi na 3:3 mluvit. Měl jít sparťanský útočník Michael Špaček v první třetině do sprch za...

13. dubna 2026  22:04

Sparta - Pardubice 3:2. Série pokračuje, výhru zařídili Špaček s Chlapíkem

Hokejisté Sparty slaví výhru v šestém semifinálovém zápase proti Pardubicím.

Až sedmý zápas rozhodne semifinálovou sérii hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi. V šestém utkání zvítězili 3:2 domácí Pražané, za které dvakrát skóroval Michael Špaček a jednou Filip...

13. dubna 2026  18:44,  aktualizováno  21:31

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá trojice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

13. dubna 2026  21:27

Choreo na Dědka i další ostrá hesla. Emoce mezi Spartou a Pardubicemi neutichají

Fanoušci Sparty vytasili choreo při šestém semifinálovém utkání proti...

Že se při šestém semifinále hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi emoce uklidní a příznivci obou klubů začnou fandit výhradně slušně? Mylná představa. Typické chorály zněly brzy z obou...

13. dubna 2026  20:55

Rulík oznámil tři omluvenky ze zámoří. Na kempu už trénují Kubalík a Tomášek

Trenér Radim Rulík na kempu české hokejové reprezentace před mistrovstvím světa...

Z možné účasti na hokejovém mistrovství světa v květnu ve Švýcarsku se Radimu Rulíkovi omluvili útočníci David Kämpf (Washington), Ondřej Palát (New York Islanders) a Tomáš Nosek (Florida) a Radim...

13. dubna 2026  19:10,  aktualizováno  20:10

Ovečkin proti Crosbymu, posté v NHL! A možná naposled. Zvážím ještě rok, říká Rus

VÝJIMEČNĚ NA BULY. Dylan Strome z Washingtonu poslal za sebe do středového...

Stačilo jedno varování na buly a centr Washingtonu Dylan Strome hned věděl, co udělá. Své místo na středu kluziště přepustil Alexandru Ovečkinovi. Však na opačné straně v předklonu čekal Sidney...

13. dubna 2026  17:01

Ani na střídačce není bezpečno. Kouče Colorada zasáhl puk, skončil v nemocnici

Jared Bednar promlouvá k hráčům na střídačce Colorada.

Nešťastný odraz a převoz do nemocnice. Takový scénář nabídl sobotní zápas hokejové NHL mezi Coloradem a Vegas, v němž trenéra Jareda Bednara zasáhl puk do hlavy. Kouč musel být převezen do nemocnice...

13. dubna 2026  16:01

Jakmile jde do tuhého, selžeme. Detroit završil desetiletou mizérii, skončí legenda?

Hokejisté Detroitu se loučí s fanoušky po domácí porážce s New Jersey.

Zase to má nahnuté. V Detroitu nikoliv poprvé, ale dost možná naposledy. Ustojí generální manažer Steve Yzerman další zpackaný závěr základní části? Tradiční tým z hokejového města vynechá play off....

13. dubna 2026  14:26

Sporné momenty z prodloužení Sparty a Pardubic. Měli sudí rozhodnout jinak?

Strkanice hráčů před brankou Sparty

Extraligová série mezi Pardubicemi a Spartou po sobotním pátém zápase nabrala nový rozměr. A v centru dění se ocitli rozhodčí, respektive jejich výkony. Prodloužení totiž přineslo několik sporných...

13. dubna 2026  9:59

Pastrňák se stovky nedočkal ani napodruhé, Hronek uspěl proti Dostálovi

Filip Hronek (vlevo) z Vancouver Canucks blokuje v zápase s Anaheim Ducks...

Hokejový útočník David Pastrňák v NHL vyšel bodově naprázdno ve druhém startu za sebou a zůstává tak na 99 zápisech. Naposledy jeho Boston uspěl těsně 3:2 na ledě Columbusu, na pokoření stovky má...

13. dubna 2026  7:11,  aktualizováno  8:13

Drama pokračuje. Jihlava uspěla ve Zlíně, šampiona první ligy určí sedmý zápas

Jihlavští hokejisté se radují z gólu v šestém finále první ligy proti Zlínu.

Hokejisté Jihlavy zvítězili v šestém finále play off první ligy ve Zlíně 2:1 a vyrovnali stav série na 3:3. Zápas před vyprodaným stadionem rozhodl v čase 52:15 Lukáš Lhoták. O vítězi první ligy a...

12. dubna 2026  19:42

POHLED: Žalování, zákaz, tresty. Vyhlížená série se kazí, vinu nese i extraliga

Premium
Momentka ze semifinálového klání mezi Spartou a Pardubicemi.

Taky nestačíte zírat, co všechno se děje? A jak tvrdý boj probíhá mezi Spartou a Pardubicemi nejen na ledě, ale taky v zákulisí? Dynamo se v sobotu dostalo do trháku 3:2 na zápasy a je jednu výhru od...

12. dubna 2026  17:30

