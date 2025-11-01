Tipsport extraliga 2025/26

Sparťané se pomstili za září, Kanaďan Shore se dostal na metu gólu na zápas

  7:58
Dva zápasy a čtyři góly. V NHL byl na tripy zvyklý a možná tento moravský dvojboj Devinu Shoremu vlil novou krev do žil. Kanadský útočník nejprve ve středu vystřelil dvěma zásahy výhru Pražanů ve Vítkovicích, v pátek stejně koncertoval na ledě Olomouce při výhře 4:1. Rázem je tedy i jeho zásluhou Sparta na páté příčce. „Je vidět, že ten kluk hrával v NHL a ví, kde se dělají body a peníze,“ pochvaloval si svěřencův výkon asistent Patrik Martinec.
Devin Shore ze Sparty. | foto: ČTK

Oba soupeři se naposledy potkali 23. září také na ledě Olomouce, kdy se Sparta zoufale trápila a směřovala k trenérské výměně. Tehdy domácí vyhráli 4:2. Nyní jako by bylo vše naopak. „Tentokrát jsme měli lepší pohyb a vyhrávali souboje,“ říká útočník Sparty Michael Špaček.

Olomouc v první třetině od vyšší než dvougólové ztráty zachránil brankář Machovský, který pochytal patnáct střel. Skóre první třetiny 17:5 ve prospěch Sparty mluví za vše. Tým z hlavního města domácí k ničemu nepouštěl a držel je pod tlakem. Vyhrával osobní souboje a poměrně snadno dokázal procházet přes střední pásmo.

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

„Byla za tím tvrdá práce, v Olomouci je to vždycky složité. Věděli jsme,co nás čeká a jsem rád, že jsme k zápasu přistoupili správně,“ upozorňuje Špaček.

Po první přestávce se na malou chvíli zdálo, že Hanáci chytili tempo zápasu. Byli důraznější v soubojích, získávali odražené puky a odměnou jim byl snižující gól Rutara, který se prosadil poprvé v sezoně. „Soupeř byl lepší v soubojích, v přechodech přes střední pásmo, a dokonce i ve vlastním obraném pásmu. To by se nám stávat nemělo,“ povzdechl si po utkání jediný střelec Mory.

O minutu později totiž vstřelil svůj druhý gól v utkání Shore a od té doby se zápas vyvíjel už jen ve prospěch Sparty. „Devin je důležitý hráč, je znát, že se vrátil zpátky po zranění, jsme za to rádi,“ těší Špačka.

Ve střehu je olomoucký brankář Matěj Machovský. Před ním je Michal Vitouch ze Sparty.

Shore se ve středu vrátil po více než dvoutýdenním zranění a v obou zápasech vstřelil dohromady čtyři góly. Pokud tuto bilanci sečteme s posledním ligovým zápasem před zraněním, kanadský centr dal šest gólů v posledních třech utkáních.

Celkově má devět gólů při stejném počtu odehraných zápasů. „Je vidět, že ten kluk hrál NHL,“ chválí svého svěřence Martinec. „Nabádáme všechny hráče, aby chodili před branku, protože tam, jak se říká, leží peníze,“ dodává.

Olomouc poté zkusila velmi brzkou hru v šesti, do rizika šla už šest minut před závěrečným klaksonem. Martince však brzké odvolání gólmana nepřekvapilo. „Kdyby byla stejná situace na druhé straně, pravděpodobně bychom udělali to samé.“

Michael Špaček ze Sparty překonává Matěje Machovského z Olomouce.

Po změně realizačního týmu Pražané vyhráli šest z devíti utkání extraligy a v tabulce poskočili na páté místo. „Na hodnocení je brzo, ale jsme rádi, že jsme zápas odehráli podle našich představ,“ hodnotí dosavadní působení svého týmu Martinec.

Změny formy sparťanů si všímá také Svoboda: „Na hráčích Sparty je vidět, že dostali volnost a hrají ve velké pohodě. Nás mrzí, že jsme jim to nedokázali znepříjemnit.“

Tabulka extraligy je po dvaceti kolech bez výraznějších rozdílů. Druhou Plzeň a jedenácté Karlovy Vary dělí momentálně pouhých šest bodů. „Kromě odskočeného Třince a Litvínova je tabulka velmi vyrovnaná, musíme přistoupit na sto procent i k dalším zápasům, jinak nemáme šanci vyhrát,“ varuje Martinec.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 19 12 3 1 3 60:40 43
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 19 9 2 3 5 43:34 34
3. HC Dynamo PardubicePardubice 20 9 2 2 7 61:48 33
4. HC Kometa BrnoKometa 20 10 0 3 7 54:53 33
5. HC Sparta PrahaSparta 21 9 2 1 9 61:53 32
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 19 8 4 0 7 51:43 32
7. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 20 10 1 0 9 60:53 32
8. HC Vítkovice RideraVítkovice 20 8 3 2 7 57:54 32
9. HC OlomoucOlomouc 20 9 1 1 9 45:49 30
10. Bílí Tygři LiberecLiberec 20 9 0 2 8 49:49 29
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 20 8 1 2 9 50:54 28
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 20 6 1 1 11 40:51 21
13. Rytíři KladnoKladno 20 5 1 3 9 45:62 20
14. HC Verva LitvínovLitvínov 20 3 1 1 15 32:65 12
Zobrazit více
Sbalit

