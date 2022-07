Poslední dva roky byly nepříjemné. Chci zase mít radost z hokeje, říká Frolík

Po Petru Nedvědovi a Ladislavu Šmídovi, kteří byli oporami hokejistů Liberce v minulých letech, ozdobí kádr Bílých Tygrů další hráč ověnčený stovkami startů v zámořské NHL.

Útočník Michael Frolík, který má v nejslavnější soutěži světa za Floridu, Chicago, Winnipeg, Calgary, Buffalo a Montreal celkem na kontě úctyhodných 858 zápasů v základní části (159 gólů + 225 asistencí) a dalších 47 (7 + 12) v play off, podepsal s podještědským klubem roční kontrakt a v pondělí v Home Credit Areně zahájil s týmem přípravu na ledě.

Poslední dvě sezony v Montrealu Canadiens a švýcarském Lausanne měl Frolík nepovedené, v české extralize a v tygřím dresu chce proto oživit svoji výtečnou kariéru, během níž získal s Chicagem Blackhawks v roce 2013 prestižní Stanley Cup.

„Poslední dva roky jsem toho moc neodehrál a byly pro mě docela nepříjemné. Proto doufám, že v Liberci odjedu celou přípravu s týmem, že budu zdravý a zase nějakou radost z hokeje získám,“ věří 34letý hokejový forvard Michael Frolík, mnohonásobný český reprezentant, držitel dvou bronzů z mistrovství světa.

Jaký byl váš první trénink na ledě v liberecké aréně?

Cítím se po něm slušně, dva měsíce jsem předtím v Česku trénoval na suchu, ale samozřejmě ty první dny v novém prostředí jsou vždycky takové zvláštní a hektické. Člověk vyfasuje nové věci a snaží se do toho co nejdřív dostat. Na tom prvním tréninku jsem se postupem času cítil líp a líp a doufám, že se to bude jenom zlepšovat a rychle si tady zvyknu.

Proč jste se rozhodl vrátit do Česka a proč jste zvolil zrovna Liberec?

Minulý rok jsem byl ve Švýcarsku a tam jsme se nějak nedomluvili na dalším pokračování. Zvažoval jsem i něco jiného v Evropě, ale pak jsem se rozhodl, že už nastal čas zase to zkusit doma v Česku. Vzhledem k tomu, že budu bydlet v Praze, tak jsem se snažil hledat něco v jejím okolí. A i když budu asi často dojíždět, tak Liberec, to byla taková moje první volba. Slyšel jsem na tento klub jen samou chválu, jeden telefonát jsem měl i s Láďou Šmídem, který mi to potvrdil a v rozhodování mi trochu pomohl. Myslím, že je to super organizace a jsem rád, že jsme se domluvili. Teď už mi zbývá jen podávat dobré výkony.

Jste rodákem z Kladna, nelákal vás Jaromír Jágr, abyste hrál za „jeho“ Rytíře?

Ze začátku tam nějaké oťukávání bylo, ale potom to bylo docela rychlé, prostě to nedopadlo a jsem v Liberci.

Jaká by měla být vaše role v týmu po domluvě s trenérem Bílých Tygrů Augustou?

Já už vím, že co se v hokeji řekne dopředu, to pak úplně nemusí platit, v sezoně se může hodně věcí změnit. Já osobně se budu soustředit na sebe, na svoje výkony, protože poslední roky jsem toho moc neodehrál a byly pro mě docela nepříjemné.

Ta minulá sezona byla zvláštní. Odehrál jsem asi jen pětadvacet zápasů, do toho byly přestávky, zranění, na olympiádě jsem jen seděl skoro měsíc, takže jsem se do toho zápasového rytmu ani nemohl dostat. Pro mě tak teď bude hlavně důležité se do něj zase dostat, do té své rutiny a tempa, navázat na výkony, které jsem podával v minulosti, a pomoct libereckému týmu.

Měl jste vůbec radost z hokeje v minulých dvou letech?

V té předchozí sezoně v Montrealu jsem v podstatě vůbec nehrál a nepochopil, proč mě tam tedy podepsali, když jsem pak nedostal skoro žádnou šanci. Jen jsem tam seděl a to mi asi skončilo kariéru v NHL. Na začátku minulé sezony jsem to sice zkoušel na testu ještě v St. Louis Blues, ale ten mi nevyšel, takže jsem naskočil ve švýcarském Lausanne trochu do rozjetého vlaku.

Byl to jiný hokej, větší hřiště, s tím jsem hodně bojoval a asi ty výkony nebyly takové, jaké ode mě vedení očekávalo. Takže moc radosti z hokeje opravdu nebylo. Proto doufám, že v Liberci odjedu celou přípravu s týmem, že budu zdravý a zase nějakou radost z hokeje získám. Také to ale nemusí úplně jít a může to být i konečná. To jsem trochu v hlavně měl i minulý rok, ale věřím, že se to otočí. Teď jsem zdravý, hokej bych chtěl hrát co nejdéle, dokud mě bude bavit.

A co NHL? Je to pro vás tedy uzavřená kapitola?

Asi jo. Mám ještě agenta v Americe a furt mě tak nějak lehce lákal, že by mi ještě zkoušku v nějakém klubu sehnal, ale zase někde bojovat o místo... A i kdybych se prosadil, tak by to byla pozice někde ve čtvrté lajně a hrál bych jen pár minut. Už jsem to nechtěl absolvovat. Chci si zase prostě zahrát dobrý hokej a mít tu roli o něco větší.

Máte za sebou stovky startů v NHL, získal jste Stanley Cup, v české extralize asi budete po návratu pod tlakem. Jak to vnímáte?

Nerad si teď dávám nějaká očekávání, budu se prostě snažit makat na každém tréninku, protože jak už jsem řekl, poslední dva roky byly pro mě hodně zvláštní. Navíc extraligu jsem dlouho nehrál, naposledy v roce 2013 při výluce NHL, takže moc ani nevím, co čekat.

Útočník Michael Frolík má za sebou s hokejisty Liberce první trénink na ledě.

Váš nový spoluhráč, brankář Kváča, říkal, že čeká díky přílivu kvalitních českých hráčů z KHL úplně jinou extraligu?

Je pravda, že se hodně posílila, hlavně ty bohatší kluby si asi hodně polepšily. Podle mě extraliga půjde nahoru, bude to jedna z nejlepších soutěží v Evropě a moc se na to těším.

Bylo by pro vás lákavé, kdyby v Olomouci zůstal i váš kamarád David Krejčí a zahrál byste si zase proti němu?

Jo, známe se docela dobře, na olympiádě jsme spolu bydleli na pokoji, takže jsme se o budoucnosti hodně bavili. Uvidíme, jak se rozhodne, ale určitě by bylo fajn si proti němu zahrát.

Zmínil jste dojíždění z Prahy do Liberce, nebude to během celé sezony trochu otravné?

No, toho se trošku obávám, ale s klubem jsem se domluvil, že v Liberci budu mít k dispozici na přespání i hotel, takže toho asi budu hodně využívat, hlavně před zápasy, než abych pořád jezdil tam a zpátky.