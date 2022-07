Extraliga vítá další zvučné jméno. Liberec získal útočníka Frolíka

„V Michaelovi získáváme výraznou posilu do útoku. Je to výborný bruslař a pracovitý hráč, který dokáže nejen zakončit, ale i připravit akci svým spoluhráčům. Je to útočník s velmi úspěšnou kariérou v nejlepší soutěži světa i na mezinárodní scéně,“ uvedl pro klubový web sportovní manažer a trenér Patrik Augusta.

„Jeho obrovské zkušenosti a profesionalita pomohou celému týmu a hlavně našim mladým hráčům. Svým charakterem a kvalitou se přiřadí k lídrům nejen na ledě, ale i mimo něj. Věřím, že společně budeme úspěšní,“ dodal.

Bronzový medailista z mistrovství světa z let 2011 a 2012 se přitom ještě před rokem snažil prodloužit své působení v NHL na přípravném kempu v St. Louis.

Za Blues nastoupil v přípravě do čtyř zápasů a vstřelil jednu branku. Kontrakt na novou sezonu ale nevybojoval a rozhodl se přijmout nabídku ze Švýcarska.

„Kdybych byl pomalý, zraněný, ztrácel fyzicky... Ale já NHL pořád mohl hrát, jen se to blbě sešlo,“ vyprávěl Frolík na začátku listopadu v rozhovoru pro iDNES Premium.

Za Lausanne nastoupil k 23 duelům a připsal si 14 bodů za sedm branek a stejný počet nahrávek. V únoru odehrál dva zápasy po návratu do reprezentace na olympijských hrách v Pekingu.

Kromě čtyřiatřicetiletého útočníka přivedli Severočeši také brankáře Jakuba Neužila ze Sparty, obránce Uvise Janise Balinskise z Litvínova a útočníky Michala Bulíře z Plzně a Oscara Flynna z Mladé Boleslavi.

Frolík má za sebou bohatou kariéru v NHL, kam si ho vybrala v roce 2006 Florida v prvním kole draftu jako 10. hráče v pořadí.

Hrál také za Chicago, s nímž v roce 2013 získal Stanley Cup, Winnipeg, Calgary, Buffalo a Montreal. V 858 zápasech základní části nasbíral 384 bodů (159+225), dalších 47 utkání a 19 bodů (7+12) přidal v play off.