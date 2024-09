Extraligo, jsme zpět! Medailoví junioři se vrací, čeká je výzva mezi dospělými

Čeští hokejoví junioři zažívají jedno z nejúspěšnějších období od rozdělení republiky. Sice nezískali dva tituly mistrů světa ve dvou letech po sobě, jako se jim to podařilo na přelomu tisíciletí, zato se jim povedl jiný úkaz.

Třikrát v řadě prošli minimálně do semifinále, z toho dvakrát získali cenný kov. Letos v lednu bronz, o rok dříve dokonce stříbro.

Mnozí členové kádru ukázali, že nepokračovat v české juniorské soutěži, případně bojovat o úzké minuty v seniorské extralize a místo toho zmizet do zahraničí je správná cesta.

Čeští junioři Eduard Šalé, kapitán Jiří Kulich a Matyáš Šapovaliv si po loňském smutném stříbru nyní užívají bronzové oslavy.

Trenérům vyrostli sebevědomí hráči, kteří konkurují těm nejlepším na světě, nebojí se držet na kotouči, napadají soupeřovu rozehrávku, oplývají individuálními dovednostmi.

A co je hlavní: dokážou porazit Kanadu, Spojené státy nebo třeba Švédsko.

Z odchodů do kanadských juniorek často kritický šéf svazu Alois Hadamczik zřejmě nejásá, jelikož mu talentovaní mladíci mizí a neposílí tuzemské soutěže. Jenže ty zkrátka nenabízí to, co hokejisté ve vývinu potřebují.

V juniorské extralize by dominovali tak moc, že by jim to, lidově řečeno, nic nedalo. Na seniorskou extraligu často nemají fyzicky, navíc si důvěru trenérů získají jen ti naprosto výjimeční.

Záložní Chance, dnes už Maxa liga zase nemá takovou kvalitu, také potřebuje čas, aby dokázala pravidelněji vychovávat budoucí hráče pro reprezentaci.

Předseda hokejového svazu Alois Hadamczik na volební konferenci 2024

Odchod do zámořských juniorek je tedy logickou volbou. Akorát ti, kteří nezaujmou týmy z NHL a nevyslouží si profesionální smlouvy, si musí po návratu ze Severní Ameriky budovat svoji pozici v extralize od základů, což platí také pro „neúspěšné“ legionáře na severu Evropy.

Medailisté z posledních dvou MS juniorů v extralize Nově:

David Moravec, obránce, Vary

Martin Ryšavý, útočník, Liberec

Robin Sapoušek, útočník, Vary

Jakub Hujer, útočník, Liberec

Sebastián Redlich, útočník, Kladno Už z minulé sezony:

Daniel Král, brankář, Liberec

Aleš Čech, obránce, Mladá Boleslav

Jiří Ticháček, obránce, Kladno

Petr Hauser, útočník, Plzeň

Jakub Kos, útočník, Kometa

Matouš Menšík, útočník, Olomouc

Tomáš Galvas, obránce, Liberec

Matěj Prčík, obránce, Vítkovice

Matěj Maštalířský, útočník, Litvínov

Matěj Přibyl, útočník, Vítkovice

Adam Jiříček, obránce, Plzeň

A právě o to se pokusí pět medailistů z posledních dvou juniorských šampionátů.

Hned dva zamířili na západ Čech do Karlových Varů. Jeden tamní prostředí dobře zná, druhého zase nalákali již otestovaní trenéři.

Dvacetiletý centr Robin Sapoušek se vrací po roce a půl ve Victoria Royals a také s bronzem i stříbrem na krku.

Doplní ho David Moravec, dříve velká naděje české obrany, která ovšem prošla draftem do NHL bez povšimnutí, ale z Halifaxu odchází značně sebevědomější.

V nejvyšší soutěži už dokonce odehrál mezi lety 2020 a 2022 58 zápasů, tehdy ještě v dresu Mladé Boleslavi. „Dostal jsem nějaké nabídky z extraligy, ta z Varů mi přišla asi nejlepší, cítil jsem od nich velký zájem. Pana Kalouse znám z reprezentace a pana Pateru z Boleslavi, což mi přišlo taky super,“ popsal pro klubový web důvody, proč upřednostnil Energii třeba právě před Bruslaři.

Shodně dva příchozí medailisty eviduje také Liberec. Na sever Čech dorazil na zkoušku bronzový útočník Jakub Hujer, větší ohlas pak vzbudil příchod stříbrného Martina Ryšavého.

„Byl jsem otevřený vyslechnout si všechny týmy, ale stojím si za tím, že chci jít tam, kde je největší zájem. A ten byl od pana Pešána,“ reagoval Ryšavý na hlasy, proč si nevybral Vítkovice, kde působil před odchodem do zámoří.

Jediným navrátilcem ze severu Evropy je pak forvard Sebastián Redlich, jenž strávil poslední dvě sezony ve Švédsku. Ten si na rozdíl od Moravce nebo Ryšavého vybral klub, kde hokejově vyrostl, tedy Kladno.

Nikoho z nich nečeká jednoduchá mise. Historie totiž hovoří jasně. Až na výjimky potřebují ještě nedávní teenageři jednu, dvě, klidně až tři sezony k navyknutí si na zcela odlišný styl hokeje. Okamžitý přechod zvládnou jen ti nejvyzrálejší.

Pár příkladů?

Třeba Libor Zábranský, bývalý kapitán juniorské reprezentace se vrátil z Kanady a v Karlových Varech zaujal natolik, že si dokonce hned řekl o pozvánku do reprezentace a následně také o angažmá ve Finsku.

Český obránce Libor Zábranský (54) svádí souboj o kotouč s finským útočníkem Iirem Pakarinenem (81).

Do extraligy hladce vplul také útočník Šimon Stránský, který se rychle etabloval ve Vítkovicích. Stejně tak rychlík Marek Zachar, jenž zakotvil v Liberci.

Jiří Smejkal to vzal přes chorvatský Záhřeb, tehdy ještě hrající v KHL, ale už v průběhu první sezony v Evropě přešel do Sparty. Pochvalu si zaslouží také obránci Radim Šalda s Radkem Kučeříkem, drží se rovněž litvínovský Michal Gut.

Nyní ale přichází nadějnější generace, která na rozdíl od výše jmenovaných na juniorské mezinárodní scéně sbírala medaile.

Ani to jí ovšem nezaručuje, že mezi dospělými obstojí. Šanci má ale slušnou.