Mečboly se nekonají. Liberec přehrál Vary, Třinec doma nestačil na Hradec

V opatrném úvodním dějství měli domácí, z jejichž sestavy vypadl kanonýr Beránek, už po 52 sekundách výhodu přesilové hry, když Weatherby poslal puk do hlediště. Nebyli v ní ale příliš nebezpeční, pokus Šťastného schoval strážce libereckého brankoviště Kváča do lapačky.
První větší možnost měli v sedmé minutě Liberečtí. Šimkovu střílenou přihrávku usměrnil mezi kruhy najíždějící Lenc, pohotový gólman Frodl však stihl zareagovat a vytěsnil kotouč levým betonem. Jen o pár sekund později skončila Galvasova dělovka za jeho zády na levé tyčce.
Vzápětí se proti pravidlům provinil Faško-Rudáš, Západočeši hráli opět v početní výhodě, stavem však nepohnuli a bezbrankové skóre vydrželo i do přestávky.
Prvním úspěšným střelcem byl v čase 22:44 Vlach. Šimek dlouhou nahrávkou našel Hujera, který ihned oslovil Vlacha a ten zavěsil dokonale přesnou ranou pod horní tyčku. Po Sapouškově akci mohl vyrovnat Minárik, při zakončení zblízka mu však Hujer zlomil hůl.
Liberečtí se pak usadili v útočném pásmu a jejich obléhání karlovarské branky zakončil v začínající 35. minutě povedenou ranou po Šimkově nahrávce Zeman.
Ve třetí části Liberec velmi pečlivě střežil více než nadějný náskok. Na začátku 46. minuty fauloval Koffer a hosté měli díky své první přesilovce příležitost přidat pojistku, domácí však byli proti.
Už necelé čtyři minuty před vypršením základní hrací doby sáhli domácí trenéři k odvolání Frodla a hned na začátku power play měl obrovskou šanci snížit Černoch a vzápětí i dorážející Minárik, jenže Kváča si čisté konto vzít nenechal. Prázdnou branku pak naopak trefil Weatherby.
3. čtvrtfinálové zápasy hokejové extraligy
Třinec si díky dobrému pohybu v úvodu vybojoval po třech minutách hry první přesilovku, ale kombinace v útočném pásmu se mu příliš nedařila. I přes několik šancí a mírnou herní převahu domácích však jako první udeřil Hradec. Moses provedl v 10. minutě mezi kruhy manévr, kterým si udělal prostor ke střele a zamířil mezi betony třineckého Mazance.
Domácí se však nenechali zahanbit a za dvě minuty vyrovnali, když pohlednou akci dva na jednoho zakončil gólem Roman. Ve zbytku úvodní třetiny se hrál vyrovnaný hokej, který doprovázelo mnoho nepřesností především ve středním pásmu. I proto se šlo po dvaceti minutách do kabin za vyrovnaného stavu.
Na začátku druhé třetiny Třinci zkomplikoval situaci Hudáček, který atakoval hlavu Jergla a inkasoval trest na pět minut a do konce utkání. Hradec si vytvořil zajímavé situace až v závěru dlouhé přesilovky, ale prosadit se nedokázal. Ubráněné oslabení nakoplo domácí tým, který se vrhnul do útoku. Flynn s Ondřejem Kovařčíkem trefili v krátkém sledu tyč Škorvánkovy branky.
Tlak Slezanů přerušil faul Michala Kovařčíka, a ten přišel domácí draho. Hosté rozjeli v přesilovce kombinaci, kterou zakončil ve 32. minutě přesnou střelou Nenonen. Chvíli na to mohl Hradec vést už o dvě branky, ale Mazanec vychytal samostatný únik Perreta. Po emotivní pasáži hry měli ještě jednu přesilovku domácí. K vidění byl i pěstní souboj mezi Kurovským a Klímou, ale skóre se už do druhé přestávky neměnilo.
Ve třetí části se z utkání stala na několik minut hra na dobývání královéhradeckého území. Faul Michala Kovařčíka ještě více zavařil domácím, protože hosté ve 49. minutě zužitkoval další přesilovku díky Radilovi a odskočil na 3:1. V 53. minutě ale hrál Třinec přesilovku pět na tři. Vzal si oddechový čas a Ondřej Kovařčík snížil na rozdíl jednoho gólu.
Domácí dostali tři minuty před koncem ještě jednu přesilovku, kterou si následně vylepšili odvoláním brankáře Mazance. V závěrečném náporu se nicméně už neprosadili. Hradec zvítězil na třineckém ledě 3:2 a připsal si v sérii první bod. Čtvrtý zápas je na programu ve středu od 17:00 opět v třinecké Werk Aréně.
11:20 M. Roman (P. Hrehorčák), 52:42 O. Kovařčík (A. Nestrašil, M. Kubiesa)
9:09 S. Moses (P. Kalina), 32:00 M. Nenonen (K. Klíma , S. Moses), 48:52 L. Radil (P. Miškář, C. Bunnaman)
M. Mazanec - M. Adámek, M. Marinčin - T. Kundrátek, J. Galvas - P. Koch, D. Musil - R. Nedomlel - A. Nestrašil, M. Kovařčík , O. Kovařčík - D. Kurovský, L. Hudáček, O. Flynn - M. Růžička , M. Roman, P. Hrehorčák - M. Kubiesa, D. Cienciala, D. Kofroň
S. Škorvánek - D. Mudrák, P. Kalina - T. Melancon, T. Kivistö - G. McCormack, M. Vukojevic - M. Pláněk - L. Radil, P. Miškář, R. Pavlík - A. Jergl, C. Bunnaman, J. Perret - S. Moses, K. Klíma , M. Kohout - M. Nenonen, P. Hašek, J. Pour - Š. Matějček
Vyloučení: 5:7, Využití: 1:2, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 28:26, Počet diváků: 5 400 (100 % z kapacity 5 400)
D. Frodl - T. Dello, M. Kočí - J. Jaks, D. Moravec - R. Mamčics, A. Rulík - J. Myšák, J. Bambula, J. Černoch - D. Šťastný, A. Lukošik, J. Minárik - R. Sapoušek, F. Koffer, V. Jiskra - P. Tomek, R. Číp, M. Váňa - T. Redlich, M. Osmík
P. Kváča - R. Šimek, T. Galvas - M. Ivan, K. Zile - D. Zeman, L. Ahac - M. Baránek - F. Sandberg, S. Petrovský, R. Lenc - M. Faško-Rudáš, A. Najman, J. Weatherby - J. Pytlík, A. Musil, F. Jansa - M. Zachar, J. Hujer, J. Vlach
Vyloučení: 1:2, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 35:23, Počet diváků: 5 725 (95 % z kapacity 6 000)