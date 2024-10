Mdlá Boleslav? Už ne, ze dna skočila do špičky: Hrajeme uvolněně a obětavě

Loni po dvanácti zápasech Mladá Boleslav napočítala jen 11 bodů, teď jich za stejnou porci kol nastřádala víc než dvojnásobek, přesně 24. V minulé sezoně skončila v základní části předposlední, teď už je skoro v půlce tehdejšího bodového zisku. Naposledy uspěla 4:2 ve středočeském derby v Kladně a v úterý předehrává šlágr na ledě Pardubic.

„Oproti loňské sezoně je nálada v kabině jiná, ale je začátek, může přijít výpadek a jste v úplně jiné části tabulky,“ mluvil opatrně asistent trenéra Martin Slánský. „Každé utkání musíme odpracovat, u nás nepanuje uspokojení,“ ubezpečil.

V létě Mladá Boleslav zatřásla s kádrem, vyměnila desítku mužů. Hlavní tváří se stal brankář Dominik Furch, rekrut z Komety, i příjmení jako Lakatoš, Čajka, Buchtele či Rekonen mají zvuk.

„Objevují se stále nějaké chyby, na jejich odstranění musíme pracovat. Naše výsledky, to je zejména výborná práce brankáře a obětavost hráčů, kteří jsou schopní zablokovat střelu,“ chválil Slánský, zároveň káral: „Dlouhodobě nás trápí koncovka, od začátku sezony máme plno šancí, které nedokážeme zužitkovat.“

Tuhle bolístku vnímá i Dvořáček, který na ledě Kladna vstřelil teprve první gól sezony. „Měl jsem v minulých zápasech tutovky, které jsem spálil, teď to ze mě spadlo. Mohl jsem dát i druhý gól, když jsem jel sám na bránu, ale puk se mi tam nějak kutálel a nedopadlo to úplně dobře. Naštěstí jsme to dotáhli do úspěšného konce, jinak bych si to hodně vyčítal,“ přiznal dvaatřicetiletý hráč.

Na ledě kladenského rivala se týmu trenéra Richarda Krále herně tolik nedařilo, přesto dokázat výhru urvat. „Leháme si do střel, jsme obětaví a bojujeme jeden za druhého. A k tomu všemu máme Furchína v bráně,“ shrnul Dvořáček body vzestupu. „Hrajeme zároveň uvolněně, což je hlavní změna oproti minulému roku. Chytli jsme začátek sezony, což bylo důležité, protože pak se samozřejmě hraje lehčeji. Loni jsme úvod nechytli, neúspěchy se nabalovaly a nebyli jsme na tom dobře psychicky.“

Aleksi Rekonen pálí na Adama Brízgalu z Kladna.

Teď je to jiný příběh. Muži v zeleném jedou v extralize na zelenou. Zároveň bez nosů nahoře. „Chceme být nohama na zemi a dál pracovat na sto procent. Věříme, že když budeme takhle pokračovat i dál a hrát jako jeden tým, bude nám to nadále šlapat,“ nepochybuje Dvořáček.

Sílu Mladé Boleslavi prozkouší i druhé Pardubice, na jejichž stadionu úterní hit vypukne v šest večer. „Bude to velká prověrka,“ tuší Dvořáček, „ale doufám, že si třeba nějaký bod odvezeme.“