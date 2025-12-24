Tipsport extraliga 2025/26

Mdlá Boleslav. Takový výkon nevede nahoru! hromoval po fiasku Pyrochta

Petr Bílek
  9:31
Nešťastné a neveselé! Hokejistům Mladé Boleslavi už jde v extralize o „kejhák“, poslední Litvínov jim před Štědrým dnem uštědřil výprask 1:6 a vtáhl je do barážové detektivky. Rozdíl je už jen sedmibodový, tudíž hratelný. „O svátcích si musíme vyčistit hlavu a vrátit se svěží,“ nakázal obránce Filip Pyrochta.
Litvínovský Hannikainen neudržel stabilitu v souboji s mladoboleslavským...

Litvínovský Hannikainen neudržel stabilitu v souboji s mladoboleslavským obráncem Pyrochtou. | foto: ČTK

Litvínov slaví gól, druhý zprava autor Matúš Sukeľ.
Litvínov slaví gól.
Litvínovský Matúš Sukeľ překonal Dominika Furcha a skončil za jeho brankou.
Litvínovský Nicolas Hlava slaví gól.
13 fotografií

Zdálo se, že chemici zůstanou na dně tabulky odříznutí, jenže zázraky se dějí nejen o Vánocích. Chytli slinu, zato soupeři škobrtají. Stejně jako Mladá Boleslav má také Kladno už jen sedmibodový polštář. Mezi spodní trojicí se nejspíš rozhodne, kdo bude muset obhajovat místo v extralize proti prvoligovému králi.

„Zbývá spousta zápasů do konce sezony. V mém prvním roce v Mladé Boleslavi jsme taky byli poslední. Každý den jsme se potkali a říkali jsme si, že s tím něco musíme udělat, že nechceme být dole,“ líčil Pyrochta. „Předpokládám, že podobná situace je v Litvínově. Hráli výborně, jde vidět, že tam nechtějí být, ale my taky ne. Musíme zabránit tomu, abychom se propadli do té propasti.“

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Jenže na ledě to nebylo patrné.

„Od začátku bylo vidět, že je něco špatně. A nakonec bylo špatně všechno. Z naší hry to musíme eliminovat. Takový výkon nevede tabulkou nahoru, ale spíš dolů,“ zdvihl Pyrochta obočí.

Asistent trenéra Petr Haken shrnul: „Byli jsme všude pozdě, pomalejší.“

Mladá Boleslav už sáhla i k trenérské rošádě, místo Richarda Krále cepuje zelenou partu uznávaný Miloslav Hořava. Jenže zatím se tým nenastartoval, z posledních sedmi zápasů šest prohrál. A tak Haken chce do středočeského klubu přenést litvínovský recept, který na tiskové konferenci slyšel od domácího asistenta Františka Ptáčka: „Dlouhodobě se bavíme, že se nekoukáme okolo, ale jen na náš výkon. Nechceme se rozptylovat tím, co je nad námi, což kromě práce stojí za naším vzestupem.“

Litvínovský Matúš Sukeľ překonal Dominika Furcha a skončil za jeho brankou.

Haken zmínil i fůru marodů, což znesnadňuje automatismy mezi hráči. „Máme plno zraněných a nemocných, každý zápas se sestava mění. Ale na to se nechci vymlouvat,“ mávl rukou. Ani obránce Pyrochta to jako alibi nechce použít, přesto cítí: „Kádr máme široký, ale opory se nám nedaří nahradit. Vždyť třeba Jánošík je strašný lídr do kabiny, Lakatoš umí dát gól, Moses něco vymyslet. Jestli jsme v šesti zápasech nastoupili v plné sestavě, je to hodně.“

I proto vypomáhá mistr světa Jakub Klepiš z Litoměřic nebo další mazák Pavel Musil z Kolína, na hostování přišel Pavel Zdráhal z Vítkovic. „Máme problém se zakončením, Zdráhala bereme jako hráče, který by si měl v ofenzivě poradit. Věříme, že se u nás občerství. Jeho premiéra byla složitá, přijel večer před zápasem a skončil do toho,“ vykreslil Haken. „Kdyby ne, museli jsme doplňovat o juniory, nikdo nám už nezbyl. A to jsme měli ještě narychlo Musila.“

Ztráta Litvínova po vánočním mejdanu klesla: Ale pořád je před námi obří hora

Mladá, naposledy spíš Mdlá Boleslav na druhý svátek vánoční nehraje. Zápas se Spartou, která bude reprezentovat na Spengler Cupu, má odložený. „Hodí se nám to,“ míní Pyrochta. „Poprvé v životě se mi stalo, že 26. prosince nehraju. Nějaký odpočinek pro hlavu bude. Musíme se scuknout a makat.“

Vstoupit do diskuse

33. kolo

Kompletní los

34. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 32 17 2 4 9 99:73 59
2. HC Sparta PrahaSparta 35 16 4 1 14 108:88 57
3. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 33 15 5 1 12 89:77 56
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 32 17 1 2 12 80:79 55
5. HC Oceláři TřinecTřinec 33 15 4 1 13 97:82 54
6. Bílí Tygři LiberecLiberec 33 16 0 5 12 85:80 53
7. HC Vítkovice RideraVítkovice 35 15 3 2 15 92:99 53
8. HC Kometa BrnoKometa 32 15 2 3 12 88:84 52
9. HC Škoda PlzeňPlzeň 33 13 3 6 11 82:67 51
10. HC OlomoucOlomouc 34 14 3 2 15 80:94 50
11. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 33 13 4 2 14 90:89 49
12. Rytíři KladnoKladno 33 9 3 5 16 77:96 38
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 33 10 3 2 18 63:88 38
14. HC Verva LitvínovLitvínov 33 8 2 3 20 69:103 31
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

Olomouc předvedla s Dynamem nevídaný obrat, Hradec vyhrál v Třinci. Slaví i Plzeň

Potyčka v zápase mezi Dynamem a Olomoucí.

Středeční program hokejové extraligy nabídl dvě předehrávky a jednu dohrávku. Do čela tabulky mohly poskočit Pardubice, Dynamo si ovšem na vlastním ledě nechalo trestuhodně utéct vedení 3:0 a v...

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.

Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého.

Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další...

Mdlá Boleslav. Takový výkon nevede nahoru! hromoval po fiasku Pyrochta

Litvínovský Hannikainen neudržel stabilitu v souboji s mladoboleslavským...

Nešťastné a neveselé! Hokejistům Mladé Boleslavi už jde v extralize o „kejhák“, poslední Litvínov jim před Štědrým dnem uštědřil výprask 1:6 a vtáhl je do barážové detektivky. Rozdíl je už jen...

24. prosince 2025  9:31

Hertl skóroval za Vegas, Pastrňák jen mírnil další debakl Bostonu

Braeden Bowman (42) a Tomáš Hertl (48) slaví gól Vegas Golden Knights.

Poslední hrací den před vánoční přestávkou nabídla hokejová NHL třináct duelů. Ve formě hrající centr Tomáš Hertl gólem podpořil triumf Vegas 7:2 nad San Jose. Naopak David Pastrňák asistencí jen...

24. prosince 2025  7:27,  aktualizováno 

Ztráta Litvínova po vánočním mejdanu klesla: Ale pořád je před námi obří hora

Hráči Litvínova zdolali Mladou Boleslav a stáhli manko na předposlední místo.

Šťastné a veselé! Hokejový Litvínov zažil vánoční mejdan, Verva v souboji dvou nejslabších týmů extraligy nadělovala, Mladou Boleslav rozstřílela 6:1 a po nejvyšší výhře v sezoně je její ztráta na...

23. prosince 2025  22:02

Nadílka na Spartě. A čtyřbodový Špaček před Spenglerem hlásí: Chceme uspět!

Sparťanský útočník Michael Špaček se tlačí do zakončení v utkání s Olomoucí.

V tak dominantní zápas možná ani sami nedoufali. Plně kontrolovaný průběh, vysoký počet vstřelených gólů i zdařilá defenziva. To vše se ve 33. extraligovém kole povedlo hokejistům Sparty, kteří...

23. prosince 2025  21:34

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

23. prosince 2025  15:50,  aktualizováno  21:06

Sparta potvrdila posilu se zkušenostmi z NHL. Přichází finský útočník Vesalainen

Útočník Kristian Vesalainen, nová posila hokejové Sparty.

Hokejová Sparta hlásí před startem vánočních svátků novou posilu. Tou je finský útočník Kristian Vesalainen, který s klubem podepsal smlouvu do konce sezony 2026/27.

23. prosince 2025  18:47

Ať se někdo zamyslí... Hokejisté řeší velké sváteční vytížení, extraliga čelí stížnostem

Kladno, 20. 2. 2025. Rytíři Kladno - HC Škoda Plzeň. Jakub Lev, kapitán Plzně.

Do Štědrého dne zbývá jen pár hodin, hokejisty v extralize ale večer ještě čekají utkání 33. kola. Někteří se vrátí domů k ránu svátečního dne. „Od vedení soutěže je to něco na styl: Je nám to jedno,...

23. prosince 2025  14:44

Mladí kluci si už pro radu nechodí, říká Piskáček. Hokej ho ještě neomrzel

Hokejista Jan Piskáček v pořadu Prodloužení moderátorky Terezy Gojšové.

Šestatřicetiletý obránce Jan Piskáček toho má za sebou už opravdu hodně, přesto říká, že ho hokej paradoxně baví stále víc. Proč mu v zámoří nabízeli kurzy herectví? V jakém dresu prožil svou osobně...

23. prosince 2025  13:55

Brzy bude jasno. Hokejový svaz prozradil, kdy zveřejní olympijské nominace

David Pastrňák, Martin Nečas a Lukáš Sedlák slaví vedení nad Spojenými státy.

Za dva týdny – v úterý 6. ledna – zveřejní Český svaz ledního hokeje nominace na olympijský turnaj v Miláně. Společná tisková konference pro trenéry mužů i žen se uskuteční v Hotelu Stages od 11.00....

23. prosince 2025  13:26

Ze ztraceného talentu objevem univerzity. Nestrašil dál udivuje, potáhne i dvacítku?

Václav Nestrašil během tréninku české reprezentace.

Když si ho na draftu NHL vybrali z 25. pozice, určité naděje do něj vkládat museli. V Chicagu ale asi nečekali, že o půl roku později bude Václav Nestrašil zářit mezi univerzitními nadějemi. Za...

23. prosince 2025  9:38

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého.

Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další...

23. prosince 2025  9:26

Vladař slavil výhru nad Vancouverem, Gudas byl mezi hvězdami duelu

Gólman Daniel Vladař a obránce Nick Seeler po vítězství Philadelphie nad...

Pondělí v zámoří nabídlo čtyři zápasy hokejové NHL. Gólman Dan Vladař pomohl Philadelphii k výhře 5:2 nad Vancouverem. Naopak Lukáš Dostál z Anaheimu odcházel poražen po výsledku 1:3 se Seattlem....

23. prosince 2025  7:26,  aktualizováno  8:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.