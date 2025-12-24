Mdlá Boleslav. Takový výkon nevede nahoru! hromoval po fiasku Pyrochta

Zdálo se, že chemici zůstanou na dně tabulky odříznutí, jenže zázraky se dějí nejen o Vánocích. Chytli slinu, zato soupeři škobrtají. Stejně jako Mladá Boleslav má také Kladno už jen sedmibodový polštář. Mezi spodní trojicí se nejspíš rozhodne, kdo bude muset obhajovat místo v extralize proti prvoligovému králi.
„Zbývá spousta zápasů do konce sezony. V mém prvním roce v Mladé Boleslavi jsme taky byli poslední. Každý den jsme se potkali a říkali jsme si, že s tím něco musíme udělat, že nechceme být dole,“ líčil Pyrochta. „Předpokládám, že podobná situace je v Litvínově. Hráli výborně, jde vidět, že tam nechtějí být, ale my taky ne. Musíme zabránit tomu, abychom se propadli do té propasti.“
Jenže na ledě to nebylo patrné.
„Od začátku bylo vidět, že je něco špatně. A nakonec bylo špatně všechno. Z naší hry to musíme eliminovat. Takový výkon nevede tabulkou nahoru, ale spíš dolů,“ zdvihl Pyrochta obočí.
Asistent trenéra Petr Haken shrnul: „Byli jsme všude pozdě, pomalejší.“
Mladá Boleslav už sáhla i k trenérské rošádě, místo Richarda Krále cepuje zelenou partu uznávaný Miloslav Hořava. Jenže zatím se tým nenastartoval, z posledních sedmi zápasů šest prohrál. A tak Haken chce do středočeského klubu přenést litvínovský recept, který na tiskové konferenci slyšel od domácího asistenta Františka Ptáčka: „Dlouhodobě se bavíme, že se nekoukáme okolo, ale jen na náš výkon. Nechceme se rozptylovat tím, co je nad námi, což kromě práce stojí za naším vzestupem.“
Haken zmínil i fůru marodů, což znesnadňuje automatismy mezi hráči. „Máme plno zraněných a nemocných, každý zápas se sestava mění. Ale na to se nechci vymlouvat,“ mávl rukou. Ani obránce Pyrochta to jako alibi nechce použít, přesto cítí: „Kádr máme široký, ale opory se nám nedaří nahradit. Vždyť třeba Jánošík je strašný lídr do kabiny, Lakatoš umí dát gól, Moses něco vymyslet. Jestli jsme v šesti zápasech nastoupili v plné sestavě, je to hodně.“
I proto vypomáhá mistr světa Jakub Klepiš z Litoměřic nebo další mazák Pavel Musil z Kolína, na hostování přišel Pavel Zdráhal z Vítkovic. „Máme problém se zakončením, Zdráhala bereme jako hráče, který by si měl v ofenzivě poradit. Věříme, že se u nás občerství. Jeho premiéra byla složitá, přijel večer před zápasem a skončil do toho,“ vykreslil Haken. „Kdyby ne, museli jsme doplňovat o juniory, nikdo nám už nezbyl. A to jsme měli ještě narychlo Musila.“
Ztráta Litvínova po vánočním mejdanu klesla: Ale pořád je před námi obří hora
Mladá, naposledy spíš Mdlá Boleslav na druhý svátek vánoční nehraje. Zápas se Spartou, která bude reprezentovat na Spengler Cupu, má odložený. „Hodí se nám to,“ míní Pyrochta. „Poprvé v životě se mi stalo, že 26. prosince nehraju. Nějaký odpočinek pro hlavu bude. Musíme se scuknout a makat.“