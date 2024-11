Lídra skolili a dali sbohem McKeggovi. Stalo se z toho utrpení, smutnil Vlasák

„Z naší strany výborný zápas. Pomohli jsme si dvěma góly, soupeř měl šanci maximálně na chvíli na konci druhé třetiny s tím něco udělat. Jinak bych řekl, že jsme měli zápas pod kontrolou. Ještě bych chtěl vyzdvihnout i naše fanoušky, protože ti byli opravdu skvělí,“ chválil jeden z boleslavských trenérů David Havíř.

Další páteční zpráva z klubu už tak pozitivní nebyla. Aniž by odehrál jediný zápas, opustil mladoboleslavský tým Greg McKegg, nedávno představená kanadská posila do útoku. Jeho angažmá překazilo zranění kolena, které dvaatřicetiletý hráč s 251 starty v NHL utrpěl už během třetího tréninku s Bruslaři.

„Jeho zranění je bohužel natolik vážného charakteru, že se nejeví jako smysluplné, aby tu nadále setrvával,“ vysvětlil ukončení spolupráce sportovní ředitel Bruslařů Tomáš Vlasák. „Strašně nás to mrzí, ale stalo se z toho utrpení pro všechny zúčastněné.“

Podrobnější testy ukázaly, že McKeggovo koleno je v horším stavu, než se původně zdálo. „Nejprve se to nejevilo nikterak vážně. Říkali jsme si, že maximálně do dvou týdnů se to srovná. Ten problém je ale dlouhodobějšího charakteru a ta jediná srážka tady u nás to odšpuntovala. Greg o tom defektu nevěděl, sami jsme byli svědky toho šoku, když jsme mu to sdělovali. Navíc v loňské i předloňské sezoně odehrál téměř 70 zápasů. Prostě nešťastná shoda okolností,“ litoval Vlasák.

Greg McKEGG nakonec v našem dresu neodehraje ani jediné utkání. Jeho zranění je bohužel natolik vážného charakteru, že se nejeví jako smysluplné, aby v Mladé Boleslavi nadále setrvával.

📲 https://t.co/Q0q3N1XnOD pic.twitter.com/GmqgFOopcm — BK Mladá Boleslav (@bkboleslav) November 1, 2024

Boleslav zajistila McKeggovi vyšetření, rehabilitace i ortézu. Bývalý hráč Toronta, Floridy, Tampy Bay, Pittsburghu, Caroliny, New York Rangers či Bostonu přesto musí na operaci, kterou chce podstoupit doma.

„Cítil jsem se tu moc dobře. Jsem vážně nešťastný, že to takhle končí, nicméně se potřebuji dát dohromady a koleno je teď zkrátka priorita,“ prohlásil McKegg.