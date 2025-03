Konec? Ne, euforie. Litvínov slavil po trenérské výzvě na „radu“ fanoušků

„O tom je play off. Jsem rád, naše lavička rychle zareagovala a vzala si výzvu na ofsajd, což následně vedlo k naší výhře,“ radoval se hrdina zápasu Čajkovič.

Když se chvíli před tím trefil v prodloužení Kundrátek, v euforii byl Třinec a litvínovští hráči klopili hlavy, ale konec ještě nebyl. Čajkovič zaznamenal i reakci diváků, kteří se dožadovali trenérské výzvy.

„Fanoušci, kteří seděli přímo nad modrou čárou, se nahýbali přes zábradlí a křičeli, že si máme vzít výzvu, rozčilovali se. Tak jsme je poslechli,“ říkal v nadsázce slovenský forvard.

Kouč Karel Mlejnek jejich radu nepotřeboval, byl si téměř jistý, že výzva bude úspěšná. „My už navíc neměli co ztratit, jinak by byl konec. Já hned viděl, že ta situace zavání ofsajdem, byl jsem si jistý na 95 procent, že se bude pokračovat,“ tvrdil vůdce litvínovské lavičky.

Petr Koblasa (v černém) z Litvínova se popral s Markem Daňem z Třince.

Úspěšná výzva tak pomohla k prvnímu bodu v sérii s úřadujícím mistrem Vervě. „Když se hraje jen na tři vítězné zápasy, je každá výhra extrémně důležitá. Za stavu 1:0 na zápasy máte trošku víc sebevědomí než soupeř,“ věří Čajkovič, že litvínovské šance na postup do čtvrtfinále stouply.

Chemici sice šli do série jako výše postavený tým, ale vzhledem k aktuální formě je za favorita považovaný spíše Třinec. Verva od ledna sbírala hlavně porážky a v roce 2025 byla nejhorší z celé extraligy.

Šimon Zajíčekv brance Litvínova zasahuje ramenem po střele Daniela Kurovského z Třince.

„Ale play off je nová soutěž, tohle je za námi, díváme se jen dopředu. Bylo by velmi špatné, kdybychom žili v minulosti, určitě bychom dnes nevyhráli. Hodili jsme to za hlavu.“

Nedařilo se ani Čajkovičovi, od trenéra Mlejnka si vyslechl i veřejnou kritiku. „Celkově jsme se trápili jako tým, ani mně to nepadalo. Jsem rád, že jsem si to načasoval na první zápas play off. Bude potřeba ale rozhodovat i další, nehráli jsme 52 utkání v základní části, abychom teď vypadli v předkole,“ burcuje Čajkovič.

Druhý zápas série startuje na Hlinkově stadionu v sobotu v 17 hodin.