Není ale tak beznadějná, jak ještě nedávno, kdy manko Vervy bylo dvojciferné. Po skvělé prosincové sérii, během níž vyhrála pět ze šesti zápasů, ztrácela už jen bod, jenže v novém roce se zase trochu zasekla.
„Každý bod je teď pro nás extrémně důležitý,“ uvědomuje si Čajkovič, jenž se podílel na obratu v Karlových Varech gólem a vítězným nájezdem. „Ukázali jsme, že máme sílu v kabině. Přesně z takových zápasů se musíme odrazit. Zapamatovat si, že dokážeme i z nepříznivých výsledků udělat dobré věci!“
Litvínov ve Varech brzy prohrával 0:2, první třetina se mu vůbec nepovedla. „Hráli jsme snad 11 minut v oslabení, to prostě nejde. Řekli jsme si, že si musíme dávat pozor na fauly, abychom s tím zápasem ještě dokázali něco udělat,“ líčil slovenský útočník, co zaznělo na poradě po bídné úvodní dvacetiminutovce.
A zabralo to, po Jurčíkově snížení srovnával Čajkovič na 2:2 i s pomocí teče rozhodčího. A i když pak Vary zase vedly po Jiskrově zásahu, do prodloužení zápas poslal minutu před koncem parádní trefou Axel Holmström. „Udělal to výborně, byl to jeden z nejhezčích gólů, co jsem viděl. A nakoplo to nás to do prodloužení a nájezdů,“ smekl 25letý útočník před svým švédským spoluhráčem.
Poklonu vysekl i brankáři Pavlovi Čajanovi, který čelil 41 střelám. „Párkrát jsem se podíval na střídačce na spoluhráče, jestli si z nás už nedělá prdelku. Bylo neuvěřitelné, co předváděl. Zaslouženě nejlepší hráč zápasu, i v kabině dostal helmu. Hlavně díky němu si odvážíme dva body,“ děkoval Čajkovič.
Čajan podržel i v nájezdech, pochytal čtyři z pěti. A Čajkovič pak v páté sérii rozhodl. Byť jeho vítěznou trefu ještě musela posvětit kontrola u videa. „I po mém prvním gólu za mnou přijel rozhodčí, že byl asi ofsajd, po tom nájezdu se zase něco řešilo. Dvakrát mě takhle postrašil, zatrnulo mi,“ přiznal Čajkovič. Naštěstí pro Litvínov gól platil a díky tomu o kousek stoupla i jeho naděje na záchranu bez baráže.