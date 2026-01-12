Tipsport extraliga 2025/26

Dělá si srandu? Čajkovič žasl nad výkonem Čajana, tabulku neřeší: Musíme vyhrávat

Ondřej Bičiště
  12:43
V Karlových Varech vstali z mrtvých, ale vyhráno hokejisté Litvínova zdaleka nemají. I přes nedělní výhru 4:3 po nájezdech zůstávají v extralize poslední a v závěrečných 11 kolech základní části budou dohánět tříbodovou ztrátu na Mladou Boleslav, která má navíc ještě dva zápasy k dobru. „Neřešíme, co se děje nad námi. Jediné, co můžeme udělat, je vyhrát co nejvíc zápasů. Pořád jsme dost vzadu,“ vnímá těžkou pozici Litvínova útočník Maxim Čajkovič.
Fotogalerie4

Litvínovský útočník Maxim Čajkovič se raduje z rozhodujícího gólu. | foto: ČTK

Není ale tak beznadějná, jak ještě nedávno, kdy manko Vervy bylo dvojciferné. Po skvělé prosincové sérii, během níž vyhrála pět ze šesti zápasů, ztrácela už jen bod, jenže v novém roce se zase trochu zasekla.

„Každý bod je teď pro nás extrémně důležitý,“ uvědomuje si Čajkovič, jenž se podílel na obratu v Karlových Varech gólem a vítězným nájezdem. „Ukázali jsme, že máme sílu v kabině. Přesně z takových zápasů se musíme odrazit. Zapamatovat si, že dokážeme i z nepříznivých výsledků udělat dobré věci!“

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Litvínov ve Varech brzy prohrával 0:2, první třetina se mu vůbec nepovedla. „Hráli jsme snad 11 minut v oslabení, to prostě nejde. Řekli jsme si, že si musíme dávat pozor na fauly, abychom s tím zápasem ještě dokázali něco udělat,“ líčil slovenský útočník, co zaznělo na poradě po bídné úvodní dvacetiminutovce.

A zabralo to, po Jurčíkově snížení srovnával Čajkovič na 2:2 i s pomocí teče rozhodčího. A i když pak Vary zase vedly po Jiskrově zásahu, do prodloužení zápas poslal minutu před koncem parádní trefou Axel Holmström. „Udělal to výborně, byl to jeden z nejhezčích gólů, co jsem viděl. A nakoplo to nás to do prodloužení a nájezdů,“ smekl 25letý útočník před svým švédským spoluhráčem.

Překonaný litvínovský brankář Pavel Čajan

Poklonu vysekl i brankáři Pavlovi Čajanovi, který čelil 41 střelám. „Párkrát jsem se podíval na střídačce na spoluhráče, jestli si z nás už nedělá prdelku. Bylo neuvěřitelné, co předváděl. Zaslouženě nejlepší hráč zápasu, i v kabině dostal helmu. Hlavně díky němu si odvážíme dva body,“ děkoval Čajkovič.

Čajan podržel i v nájezdech, pochytal čtyři z pěti. A Čajkovič pak v páté sérii rozhodl. Byť jeho vítěznou trefu ještě musela posvětit kontrola u videa. „I po mém prvním gólu za mnou přijel rozhodčí, že byl asi ofsajd, po tom nájezdu se zase něco řešilo. Dvakrát mě takhle postrašil, zatrnulo mi,“ přiznal Čajkovič. Naštěstí pro Litvínov gól platil a díky tomu o kousek stoupla i jeho naděje na záchranu bez baráže.

Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 40 21 4 6 9 125:90 77
2. HC Oceláři TřinecTřinec 41 19 6 1 15 124:103 70
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 39 18 3 7 11 109:78 67
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 40 19 3 3 15 101:103 66
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 39 17 6 1 15 104:95 64
6. Bílí Tygři LiberecLiberec 39 17 2 6 14 98:93 61
7. HC Sparta PrahaSparta 38 16 4 3 15 117:101 59
8. HC Kometa BrnoKometa 40 16 3 5 16 110:109 59
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 43 16 4 3 20 113:130 59
10. HC OlomoucOlomouc 41 17 3 2 19 97:116 59
11. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 39 15 5 3 16 105:104 58
12. Rytíři KladnoKladno 41 13 4 5 19 104:115 52
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 39 12 3 4 20 78:108 46
14. HC Verva LitvínovLitvínov 41 11 3 4 23 91:131 43
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

Česko - Švédsko 2:4. Závěrečné vzepětí nestačilo, junioři z MS vezou cenné stříbro

Český tým smutní po prohře ve finále MS juniorů proti Švédsku.

Předvedli úžasnou jízdu turnajem, na zlatou tečku už ale české dvacítce nestačily síly. Hokejisté na juniorském světovém šampionátu podlehli v úterním finále suverénnímu Švédsku 2:4, a byť se v...

Dělá si srandu? Čajkovič žasl nad výkonem Čajana, tabulku neřeší: Musíme vyhrávat

Litvínovský útočník Maxim Čajkovič se raduje z rozhodujícího gólu.

V Karlových Varech vstali z mrtvých, ale vyhráno hokejisté Litvínova zdaleka nemají. I přes nedělní výhru 4:3 po nájezdech zůstávají v extralize poslední a v závěrečných 11 kolech základní části...

12. ledna 2026  12:43

Rozhodčí poškodili Liberec. Nájezd proti Pardubicím měl platit, uznal šéf sudích

Pardubický gólman Roman Will zasahuje proti libereckému Filipu Sandbergovi.

Rozhodčí Jan Hribik a Jakub Zeliska v nedělním utkání 41. kola hokejové extraligy mezi Pardubicemi a Libercem chybně neuznali nájezd hostujícího Filipa Sandberga. Manažer rozhodčích Vladimír Pešina...

12. ledna 2026  12:23

Chludil nechce být v Kometě jen do počtu. Z USA si přivezl placku i sebevědomí

Danny Chludil z Komety Brno.

Se svými kumpány z české hokejové reprezentace do dvaceti let si na nedávném šampionátu získal srdce celého hokejového národa. Jediný jihomoravský zástupce na mistrovství světa, pražský rodák Danny...

12. ledna 2026  9:48

Hertl šel v NHL ve stopách Pastrňáka, proti San Jose zazářil pěti body

Tomáš Hertl a Mark Stone slaví branku Vegas.

Den po neuvěřitelném šestibodovém výkonu Davida Pastrňáka z Bostonu (0+6 proti Rangers) v NHL zazářil další český reprezentant. Centr Tomáš Hertl bilancí dvou gólů a tří asistencí režíroval triumf...

11. ledna 2026  22:51,  aktualizováno  12. 1. 8:29

Mé body? Karma, že mě Slováci nechtějí na olympiádě, hlásí vztekle Pospíšil

Kristián Pospíšil z Komety Brno dohrál čtvrté finále extraligy proti Pardubicím...

Pod trenérem Jiřím Horáčkem zapsali další dva body, vyhrocený extraligový duel s Mladou Boleslaví rozhodli domácí až v prodloužení. Hokejisté Komety nakonec nad středočeským celkem vyhráli 3:2....

12. ledna 2026  7:52

Konečně jsme utnuli bídnou sérii, těšilo Willa. Neuznaný nájezd mu nevysvětlili

Pardubický gólman Roman Will zasahuje proti libereckému Filipu Sandbergovi.

V základní hrací době soupeři lapil dvacet střel včetně jednoho trestného střílení. V prodloužení další čtyři a navrch i všech pět nájezdů v závěrečném rozstřelu. Především díky gólmanovi Romanu...

12. ledna 2026  6:47

Vedoucí Slavia doma neuspěla s hokejovým Zlínem, padla i druhá Jihlava

Hokejisté Zlína prohráli zůstali po sobotní porážce 0:1 od Kolína na dně Maxa...

Vedoucí Slavia v první hokejové lize po dramatické koncovce podlehla doma Zlínu 3:5. Na vlastním ledě překvapivě prohrála také druhá Jihlava, která utrpěla porážku 2:4 s poslední Porubou. Počtvrté za...

11. ledna 2026  21:28

Pešout končí v Chomutově, klub dočasně povede extraligový rekordman Hübl

Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek....

Trenérská rošáda v hokejovém Chomutově. Na střídačce ambiciózního prvoligového týmu končí po třech letech Martin Pešout, předposlední mužstvo tabulky prozatím přebírá výkonný manažer Viktor Hübl.

11. ledna 2026  21:24

Varaďa supěl, Robins po hattricku chválil Plekance: Jeden z nejchytřejších v hokeji

Kladno, 11.1. 2026, Rytíři Kladno - Vítkovice, hokejová extraliga. Tristen...

Má tři starty v NHL za San Jose Sharks, skutečným žralokem je však v Kladně. Kanadsko-britský hokejový útočník Tristen Robins hattrickem rozklížil Vítkovice při nedělní demolici 8:1, přestože první...

11. ledna 2026  21:05

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

11. ledna 2026  14:49,  aktualizováno  20:30

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Stříbrní mladíci Kubiesa a Sikora šli hned z letadla do hry, pomohli porazit Spartu

Třinečtí útočníci Petr Sikora a Marko Daňo bojují před brankou Sparty s...

Potleskem a transparentem s poděkováním uvítali fandové třineckých hokejistů útočníky Petra Sikoru a Matěje Kubiesu, kteří se v pátek vrátili z mistrovství světa hráčů do 20 let se stříbrnými...

11. ledna 2026  20:06

Sparta hlásí posilu do obranných řad. Ze Švédska přichází reprezentant Knot

Obránce Ronald Knot se stává novou posilou hokejové Sparty.

Před klíčovou fází extraligové sezony vítá hokejová Sparta novou posilu. Ze švédského Färjestadu přichází zkušený obránce a reprezentant Ronald Knot. V klubu podepsal dlouholetý kontrakt.

11. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.