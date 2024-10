Ukázal jsem Chlapíkovi, že nemá provokovat. Čajkovič o trpkém i snovém debutu

Co se stalo?

První třetina byla velmi rychlá. Snažili jsme se dělat, co jsme mohli, abychom jejich obránce dostávali pod tlak. A fungovalo to. Ve druhé části jsme na chvilku vypadli, což se nám nesmí stávat. Pak dostaneme tři rychlé góly, jsme hned na patách a doháníme. Musíme si dávat pozor, aby se nám to nestávalo, abychom tlačili a byli na koni celých 60 minut. Ne na dvacet vypadnout a zbytečně se dostávat pod tlak.

Ve druhé třetině Sparta otočila z 0:1 na 3:1. Proč?

Nevím, jestli jsme se uspokojili, ale to se nám nemůže stávat. Když vedeme na střely a máme tlak, musíme stále bušit, ať je to Sparta nebo kdokoli jiný.

Zatřásl s vámi gól na 1:2 ve vlastní přesilovce?

Není to nejšťastnější moment, ale jsme silný tým, jsme první v tabulce. Takže to je něco, z čeho se musíme rychle oklepat, rychle naskočit zpátky na koně. A jít dál, jako by se nic nestalo. Takové věci se v hokeji dějí. Musíme pak makat dál, abychom se těch chyb vyvarovali. Jenže my na dvacet minut vypadli.

Jak jste se po měsíčním čekání na premiéru cítil?

Fajn, ale ještě mám co zlepšovat.

Dva góly jsou však debutem jako hrom.

Mohl je dát kdokoli jiný. Podařilo se to mně. Jsem za to rád, ale víc by mě těšilo, kdybych gól nedal a vyhráli bychom. Hlavně nad soupeřem jako Sparta jsou tři body cennější než dva góly. Kdyby pomohly k výhře, měly by sladší příchuť. Takhle je to dost trpké. Měl jsem dát ještě jeden. Nebo hrát líp, abychom zápas zvrátili v náš prospěch.

Hokejisté Sparty procpali puk za litvínovského brankáře Mateje Tomka a slaví.

Je třetí porážka v řadě varováním?

Nemyslím si, byly to všechno těžké zápasy, vždy jsme v nich měli světlé momenty, které jsme měli využít. A byly tam věci, z kterých se poučíme. Tři prohry v řadě nás netěší, ale nejdeme házet flintu do žita, že je konec sezony. Je pořád začátek, máme před sebou kupu zápasů. Jdeme dál a další vyhrajeme.

Jak vám chybí nemocný lídr Ondřej Kaše?

Chybí, samozřejmě. Je to náš nejlepší hráč, lídr v šatně. Ale na to se nemůžeme dívat. Může být mimo sestavu kdokoli a my ho musíme adekvátně nahradit.

Co si vybavíte, když budete vzpomínat na první gól v extralize? Ukradl jste puk Chlapíkovi a pak ujel po křídle.

Trošku mě provokoval v první třetině, tak jsem mu ukázal, že to nemusí dělat. (smích) Ale ne. Udělal jsem chybu na modré čáře, tak jsem musel zabrzdit, podařilo se mi ho doběhnout, zdvihnout mu hokejku. David Kaše udělal skvělou práci, šel do brány a gólmanovi vytvořil dilema, jestli budu nahrávat, nebo ne. Já se celou dobu díval, že budu nahrávat, což byl můj první nápad. Pak se mi otevřela lapačka, tak jsem mu to tam hodil.