Může dokázat velké věci. Estonský talent Burkov zaujal, mluví se i o NHL

Václav Havlíček , Jiří Černý, MF DNES

9:25

Je mu teprve 18 let a už nyní dokázal pobláznit nejen fanoušky hokejové Jihlavy. Útočník Maxim Burkov nasbíral v play off Maxa ligy stejně bodů (6+6) jako nejproduktivnější plejer vyřazovací části, spoluhráč Tomáš Čachotský. O šikovném technikovi už se mluví i v souvislosti s případným draftem do NHL. Což by byl super úspěch, Burkov by se stal teprve druhým draftovaným Estoncem. V roce 1994 si v 11. kole draftu vybral Detroit Toivoa Suursooa.