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Tipsport extraliga 2026/27

V šestnácti ve Spartě. Talent setřásl nervy, Šmíd si liboval: Miluju, jak je koučovatelný

Autor:
  9:01
Matyáš Michálek v dresu Sparty

Matyáš Michálek v dresu Sparty | foto: Šimánek VítČTK

Michael Špaček trefuje tyč v závěru utkání s Českými Budějovicemi.
Českobudějovický brankář Milan Klouček čelí Devinu Shoreovi ze Sparty. Toho...
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Začal po vzoru slavné NHL. Nováčkovským kolečkem, při němž rozhýbal nohy, vystřelil si na branku a poprvé se rozhlédl po tribunách v O₂ areně. „Koukal jsem, jak je to tu velké,“ culil se obránce Matyáš Michálek. Jeho jméno si dobře zapamatujte. Velký talent Sparty a české hokeje už má za sebou i první start v extralize.

Debutoval ve věku 16 let a 256 dní.

Jako pátý nejmladší hokejista v samostatné české historii Sparty a vůbec nejmladší v tomto tisíciletí.

A aby toho nebylo málo, do nejvyšší soutěže zasáhl jako vůbec první hráč narozený v roce 2010.

Některým jeho vrstevníkům by se možná rozklepala kolena. I Michálek přiznal nervozitu, která se s blížícím se startem duelu s Českými Budějovicemi prý ještě stupňovala (4:2).

„Nejhorší to bylo asi patnáct minut před začátkem,“ vyprávěl novinářům po zápase na domácí střídačce. „Ale po prvních dvou třech střídáních to ze mě spadlo.“

Ostych na něm nebyl patrný.

Nekazil, snažil se hrát jednoduše. Ukázal i záblesky kreativity, vyzrálejším a extraligou daleko prověřenějším protivníkům stačil se 191 centimetry také pohybově.

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„V šestnácti letech, v O₂ areně, před tolika lidmi... To není legrace, ale on je zkrátka ledově klidný. Zvládl to úplně v pohodě,“ pokyvoval na tiskové konferenci hlavou asistent trenéra Ladislav Šmíd.

Michálka dobře zná z reprezentační osmnáctky, z posledního mistrovství světa si oba odvezli bronzovou medaili.

Spolupráci oprašují i na klubové úrovni, čehož si nadaný mladík velice váží: „Je to skvělý trenér. Už v nároďáku mi dal neskutečnou příležitost, tady také, což pro mě hodně znamená.“

Sparťanský obránce Matyáš Michálek během přípravného zápasu s Vítkovicemi.

Pětkrát naskočil už v přípravě, sezonu rozjel v juniorce. Tři dny před předehrávkou sedmého kola ale od trenérského štábu Patrika Augusty slyšel: Připrav se, ve čtvrtek jdeš na to!

V sestavě zaujal pozici sedmého beka, na ledě strávil takřka osm minut (7:52). Ale mohl i ještě o něco víc. „Měli jsme hodně oslabení, kvůli tomu jsem mu bohužel nemohl dopřát víc času. Mrzí mě to, ale určitě to není jeho poslední utkání,“ předeslal Šmíd.

Jistě si vybavíte, že plánem víc sázet na mladé Sparta částečně odůvodnila předsezonní odchody obránců Irvinga a Němečka. Uvolnila si místo, aby v akci viděla i Michálka.

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Šestnáctiletý klučina se proti Českým Budějovicím přihlásil o další šanci. A dostane ji. Klidně už v neděli, kdy si může v Pardubicích vyzkoušet hlídat Červenku, Sedláka, Stránského a další esa.

„Za každý zápas budu moc rád, snad jich odehraju co nejvíc. Také věřím, že postupně půjdou nahoru i moje výkony,“ hlásil nový přírůstek do sparťanské kabiny.

V ní se potkává s parťáky i takřka o dvacet let staršími.

„Je takový tichý, ale to je v jeho věku normální. Když si vzpomenu na svoje začátky, nebyl jsem jiný,“ pousmál se Michael Špaček. „Odvedl dobrou práci, byl jistý v soubojích. Extraliga není vůbec snadná soutěž, ale on to zvládl výborně.“

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Během zápasu Michálek naskakoval vedle Mikaela Seppäly i Marka Pysyka. „Poslouchal jsem jejich rady. Mark je takový můj učitel, pan profesor. Má velké zkušenosti, spoustu startů v NHL, můžu si toho od něj hodně vzít,“ pochvaloval si.

Když byl zažraný do hry, atmosféru v hale tolik nevnímal. „Ale jakmile jsem si sedl na střídačku a trochu se na to zasoustředil... Fakt hukot,“ ocenil fanoušky, kteří mu tleskali už při čtení sestavy.

Nováčkovské kolečko před rozbruslením neabsolvoval sám, o chvíli dříve si jej na druhé straně užil další nadějný zadák. O dva roky starší spoluhráč z reprezentace Václav Nedorost, syn sportovního manažera Českých Budějovic.

Rozšířili skupinku českých teenagerů, kteří v nové sezoně nakoukli do extraligy. Navázali na Lukáše Kachlíře z Liberce, Michala Hartla z Komety a Jakuba Poláška z Třince.

Všichni mají kariéry teprve před sebou, stojí na startu. Ukazují zajímavý potenciál, ale predikovat jejich strop a budoucnost je zatím vzhledem k nízkému věku nesmírně obtížné.

Šmíd ale názor neschovává, v Michálkovi podle něj českému hokeji roste obrovský talent. „Nechci na něj klást tlak, ale tak to prostě cítím,“ hlásil někdejší obránce s téměř 600 starty v NHL.

„V tomhle věku má neskutečné nervy, o dovednostech se ani nemusíme bavit. Ale víte, co na něm miluju nejvíc? Jak dobře je koučovatelný. Ať mu řeknete cokoliv, dokáže na to ihned zareagovat.“

I to se může náramně hodit. Ve Spartě i kdekoliv jinde, kam hokej šestnáctiletého beka zavede.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 6 6 0 0 0 28:14 18
2. HC Dynamo PardubicePardubice 7 5 0 0 2 29:19 15
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 6 2 2 1 1 16:12 11
4. HC Sparta PrahaSparta 7 3 0 1 3 21:18 10
5. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 7 3 0 1 3 17:23 10
6. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 5 3 0 0 2 12:9 9
7. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 6 3 0 0 3 16:15 9
8. Rytíři KladnoKladno 6 2 1 1 2 18:20 9
9. HC Verva LitvínovLitvínov 6 2 1 0 3 16:19 8
10. HC Kometa BrnoKometa 5 2 0 0 3 16:16 6
11. HC Vítkovice RideraVítkovice 5 2 0 0 3 17:20 6
12. HC OlomoucOlomouc 6 1 1 0 4 16:19 5
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 6 1 0 2 3 14:22 5
14. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 6 1 1 0 4 13:23 5
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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