Sparta si hýčká mladý talent, Michálek už má první bod: Áčko? Nechám na trenérech

Že se rád zapojuje do útoku, bylo zřejmé už od začátku zápasu. Po necelé minutě vystřelil od modré čáry poprvé, další Michálkova střela na sebe nenechala dlouho čekat.
„Moje hra je spíše postavená na ofenzivě než defenzivě. Samozřejmě i ta je důležitá, když jsem obránce, ale jsem spíše útočně laděný,“ přiznal po triumfu nad Ostravany.
Už za rozhodnutého stavu se jeho tlak do zakončení ještě zvýšil, například v 55. minutě si najel po levé straně až před gólmana Patrika Švančaru. Na něj sice nevyzrál, vítkovická obrana mu však „za odměnu“ uštědřila zákrok v předbrankovém prostoru.
Michálek po něm skončil na ledě, po utkání musel dokonce na šití. Už po zásahu doktorů a s úsměvem i lehkým ostychem dorazil na krátké zhodnocení duelu.
Pro něj šlo mezi dospělými teprve o druhý, na úvod přípravy se představil proti Litoměřicím, kde nastoupil po boku Dominika Mašína.
Tentokrát se vedle něj objevil o 16 let starší finský zadák a dvojnásobný mistr světa Mikael Seppälä.
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„S oběma jsem si zápasy užil. Jediným rozdílem bylo, že s Mikaelem jsem musel mluvit anglicky, to bylo takové menší mínus,“ prohodil s úsměvem.
„Byl to trochu nezvyk, ale po první třetině jsme si nějak zvykli, řekli jsme si, co chceme hrát. A domluvili jsme se, to je hlavní,“ přiblížil spolupráci.
Rady navíc nečerpal pouze od parťáka z defenzivy, ale také od trenérského štábu. Konkrétně od asistenta Ladislava Šmída, bývalého skvělého beka, který s Michálkem pravidelně po jednotlivých střídáních debatoval.
„Vždy mi k tomu něco řekl. Že mám být blíže k obránci, blíže ke hře. Pomohlo mi to, jsem za to rád,“ těšilo vytáhlého mladíka.
Toho v Holešovicích mimo jiné sledovali i reprezentační trenéři Zdeněk Moták a Pavel Gross, Michálek se však primárně pokouší zaujmout štáb na Spartě v čele s Patrikem Augustou.
Od něj proti Vítkovicím dostal výrazný prostor, opakovaně například začínal i na oslabeních.
Právě v početní nevýhodě si dokonce připsal premiérový bod v dospělém hokeji, když do úniku vyslal Matěje Blümela, který zakončil přesně.
Jen tak potvrdil, jak zajímavým hráčem dopředu může být. Dobře ale ví, že konkurence v pražském celku je velká, během přípravy se i s Michálkem zatím v týmu protočilo dohromady deset obránců, kteří bojují o prostor v kádru pro extraligovou sezonu.
Zda v něm šanci dostane také šestnáctiletý talent? „Je jasné, že bych si přál, aby se to povedlo. Ale tohle rozhodnutí musím nechat na trenérech,“ řekl.
Zatím si alespoň váží každé chvíle s A-týmem. Třeba na konci rozbruslení si po sklizení puků ještě párkrát na ploše zakroužil a odcházel poslední, příležitost si zkrátka užívá.
„Je to sen pro každého šestnáctiletého kluka být v kabině s takovými hráči v áčku. Dva tři roky zpět jsem na ně chodil koukat, teď s nimi sedím v kabině, to je neskutečné,“ rozplýval se.
A pokud bude v nadějných výkonech pokračovat, možná po jejich boku dostane šanci i v české nejvyšší soutěži.