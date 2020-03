Kantner zářil. Po prvním hattricku v extralize děkoval Gulašovi

„Měl z toho ohromnou radost a já jsem mu vděčný, jak se tady ke mně chová. Od Guliho se učím nejen hokejově, ale i mimo led. Jsem strašně rád, že zrovna on u toho mohl být a puk mi předal,“ svěřil se Kantner po vítězství nad Kometou 3:2 v jednapadesátém kole.



Je na vás vidět, jak si premiérového hattricku považujete.

Je to strašně příjemný pocit. Zase nějaká překonaná meta, kterou jste obdivoval jako malý kluk a jednou jste si přál na ni dosáhnout. Splnil se mi sen, je to další krok v kariéře. Mám doma takovou poličku, tenhle puk přiřadím vedle toho, se kterým jsem dal první gól v lize.

Pojďme si váš večer projít postupně. První gól znamenal na konci úvodní části snížení na 1:2.

Už předtím v přesilovce jsem měl stejnou šanci, dostal jsem puk před branku. Pak jsme se o tom bavili na střídačce, že v takové chvíli musím zakončit jinak. No, a já to pak sehrál úplně stejně. Ale tentokrát se mi povedlo puk dotlačit za čáru.

Sudí to ještě zkoumali u videa.

Já si byl jistý, že jsem dal gól hokejkou. Nevím, co zkoumali. Puk ležel v brankovišti za gólmanem, šlo jen o to přetlačit obránce.

Druhá trefa na 2:2 ve druhé části po přečíslení dva na jednoho?

Hrálo se 4 na 4, přišlo mi, že Brno tam bylo trošku laxnější při vyvážení puku. My jsme dobře napadali na útočné modré a já pak od Bobbyho Janka dostal pěknou přihrávku přes hokejku. A povedlo se mi puk trefit nahoru, jak jsem chtěl. Mám popsat i ten třetí gól? (úsměv)

Určitě.

Signalizovaná výhoda, puk vypadl zpět na obránce a pak se odrazil ke mně před prázdnou branku. Pro mě to bylo zadostiučinění. Moc dobře si pamatuji, jak mě tady předloni v semifinále Marek Čiliak deptal.

Co jste si řekli po zápase?

Gratuloval mi. I to bylo moc příjemné, když vás soupeř ocení.

Nehlásil, že za dva týdny se tu sejdete na čtvrtfinále?

No, uvidíme... (smích) Je to otevřené, rozhodne poslední kolo a my bojujeme o druhou příčku. Extraliga je strašně napínavá, diváci si to musí uživat, všude je pořád o co hrát. Kdyby se o tohle mělo přijít, byla by to strašná škoda.

V pátek v Třinci to bude přímý souboj o druhé místo. Nabudily vás dvě domácí výhry v řadě?

Teď hrajeme venku a všichni vědí, jak se nám tam vede... Kdy jindy to zlomit, není na co čekat. Zní to jako klišé, ale my musíme hrát venku stejně jako doma. Takhle to musíme vzít. A vyhrát tam.

Zároveň pátek rozhodne o sestupujícím. Na koho to padne?

Nechtěl bych být poslední dva měsíce v kůži těch týmů, které v tom jsou. Musí to být strašné. Jsem moc rád, že hrajeme nahoře. Doufám, že to opačné jen tak nezažiju.