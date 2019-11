Kantner ožil. Z muže na odstřel je člen první plzeňské formace

Z muže na odstřel, jenž byl v úvodu sezony na hraně sestavy, se vytáhl až do elitní formace ke Gulašovi s Mertlem. „Všechno je to o hlavě, v tom jsem se strašně zlepšil a udělal největší pokrok. Nastavil jsem si to v ní jinak než loni nebo na začátku sezony,“ popisuje 21letý Kantner.

Jak tedy?

Že bez práce to nejde. Vždycky musí člověk udělat něco navíc. Pak můžu mít čisté svědomí a nepřemýšlet v těžkých chvílích, co šlo ještě udělat. Dávat do toho maximum v trénincích a v zápasech, vlastně jednoduchý recept. A jediný.

Pokořili jste Kladno s Jaromírem Jágrem. Vnímá člověk, že proti němu stojí legenda?

Vnímá, ale musíme to potlačit, jinak by se to otočilo proti vám. Prostě se soustředit na svoji hru.

Očima trenéra Čiháka „Začátek sezony měl Matyáš nepovedený, nijaký. A byl téměř na vyřazení. Ale nezahltil si tím hlavu, to bylo klíčové. Pracoval dál, nepanikařil. Dřel na sobě, dával si v tréninku navíc. A pochopil, že jen tímto způsobem se hráč dlouhodobě dokáže dostat na nějakou výkonnost. Ze čtvrté lajny si řekl o šanci, přes třetí se dostal až do první. Budiž mu přáno, aby se tím neuspokojil, dál na sobě tvrdě pracoval. Pak na téhle pozici zůstane co nejdéle.“

Soustředil jste se víc, když jste s ním byl přímo na ledě?

Jen na buly. On tam chodí o trošičku napřed, na to jsem si dával pozor. Snažit se s ním svázat a nepustit ho dál k puku. Ale to bylo jediné, jinak jsem se soustředil na sebe.

Zápas byl vyrovnaný, drama až do konce. Co nakonec rozhodlo?

Kladno se zvedá, je to úplně jiný tým, než jsme poznali v přípravě. Teď se mohou měřit s každým. Naštěstí jsme to ubojovali. A hlavně po první třetině zůstali trpěliví. Odehráli jsme ji dobře, i když byl stav 0:0. Předtím doma proti Olomouci jsme se zbláznili, teď jsme se dál drželi svého a vyplatilo se to.

Vy jste pak rozjel akci při vítězném gólu Budíka v oslabení.

Vystihl jsem přihrávku Stachína (Stacha), bylo z toho přečíslení. Já nejel moc rychle, až jsem měl strach, aby to nebyl ofsajd, jak tam Vojta Budík makal dopředu. A za ním skvěle vyplaval Kody (Kodýtek), dal jsem mu puk a on si s tím poradil s bravurou, nádherně předložil puk před prázdnou branku.

Tu jste při power play Kladna v závěru trefil také vy. Ale až na druhý pokus, že?

Nejdřív z levé strany tyčka a já se cítil trošku trapně. Proto jsem pak čekal, jestli ještě někdo nenajede. A až pak to tam naštěstí procpal.

Mimochodem, všechny tři góly v sezoně jste dal do prázdné.

Co dodat. Asi specialita... (úsměv)