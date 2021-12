Trejd útočníků. Plzeň vyměnila s Mladou Boleslaví Dufka za Kantnera

Přesto se nezdá, že s odchovancem klubu šlo o rozchod ve zlém.

„Matyášovi jsme nabídli smlouvu pro příští rok, ale rozhodl se pro změnu ve své kariéře, což naprosto respektujeme,“ vysvětlil trejd Tomáš Vlasák, sportovní manažer Plzně a jeden z asistentů extraligového týmu.

„Chci za celý klub Matymu poděkovat, přejeme mu, ať se mu v novém angažmá daří a jen to nejlepší do jeho kariéry. Snažíme se včas hledět do budoucna a již nyní tvoříme kádr s perspektivou pro příští ročník. Věříme, že Honza do našeho mužstva a do jeho herního stylu zapadne a řekne si svými výkony o prodloužení angažmá u nás,“ doplnil Vlasák.

Třiadvacetiletý Kantner v této sezoně nasbíral zatím 13 bodů za sedm gólů a šest asistencí. O rok a půl starší brněnský rodák Dufek, který přišel do Mladé Boleslavi v létě ze Zlína, stihl čtyři branky a stejný počet přihrávek.

„S jeho výkony jsme nebyli spokojení ani my, ani on sám,“ uvedl sportovní manažer Bruslařů Václav Nedorost. „Věříme, že přesun do Plzně Honzovi pomůže, že ho takříkajíc nakopne. Přejeme mu to.“

Nejlepší ročník byl pro Dufka ten předloňský, kdy ve Zlíně nasbíral 29 kanadských bodů (15 + 14). Za Plzeň si odbude premiéru hned zítra, kdy Škoda v západočeském derby přivítá Karlovy Vary.